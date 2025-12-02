יום שלישי, 02.12.2025 שעה 10:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

היחס ב-Winner לניצחון של מכבי חיפה על הפועל

למרות שלא ניצחו כבר שמונה משחקים, הירוקים פייבוריטים בביתם (20:30) עם יחס של פי 2.35, האדומים עם 2.80. כמה לתיקו? וגם: הפועל ב"ש וברצלונה

|
שחקני מכבי חיפה בחימום (שחר גרוס)
שחקני מכבי חיפה בחימום (שחר גרוס)

ליגת העל חזרה בכל הכוח כשכבר הערב (שלישי), יחל מחזור אמצע שבוע עם לא פחות מארבעה משחקים, עם מכבי חיפה נגד הפועל תל אביב והפועל באר שבע שיוצאת למשחק חוץ נגד הפועל פתח תקווה. גם בספרד מחכה לנו מפגש ענק בליגה הספרדית, עם ברצלונה שתארח בקאמפ נואו את אתלטיקו מדריד, כשבאנגליה ייערך קרב ענק נוסף בו ניוקאסל תפגוש את טוטנהאם.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

נתחיל עם המשחק בין שתי האימפריות המקומיות, שלפחות לפי איך שהעונה מתפתחת, נראה כי הן נמצאות במגמות הפוכות. למרות זאת, יתרון הביתיות משחק תפקיד למכבי חיפה, שקיבלה יחס של פי 2.35, בעוד שניצחון של הפועל תל אביב זכה ליחס של פי 2.80. חלוקת נקודות תכניס לכיסם של המנחשים יחס של פי 3.05.

נמשיך עם מוליכת הטבלה, הפועל באר שבע, שניצחון חוץ שלה יקנה למנחשים יחס של פי 1.35, בעוד שהפתעה של הפועל פתח תקווה זכתה ליחס של פי 6.30 ותיקו ליחס של פי 4.75. 

שחקני ברצלונה (IMAGO)שחקני ברצלונה (IMAGO)

ומה בנוגע ללה ליגה? ברצלונה מגיעה כפייבוריטית ברורה עם יחס של פי 1.70 לניצחון, בעוד שהאורחת ממדריד מקבלת יחס של פי 3.65. אם המשחק ייגמר ללא הכרעה, יזכו המנחשים ביחס של פי 4.00.

נעבור לפרמייר ליג, שם ניוקאסל זוכה לעדיפות על פני טוטנהאם, כשניצחון של המגפייז יגרוף למנחשים יחס של פי 1.75, בעוד שהתרנגולים מקבלים יחס של פי 3.90 אם יצליחו לנצח בחוץ. חלוקת נקודות תקנה למנחשים יחס של פי 3.60.

