יום שלישי, 02.12.2025 שעה 10:14
ליגה ספרדית 25-26
3416-3914ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3111-2714אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

"אלברס - הצצה בקאמפ נואו לחלום על העתיד"

בקטלוניה מחכים לדו קרב בין המועמד להחלפת לבנדובסקי, ללאמין ימאל ב-22:00 (חי ב-ONE): "איזה משחק". פדרי וראפיניה יפתחו בהרכב בארסה מול אתלטיקו

|
חוליאן אלברס ולאמין ימאל (צילום מסך)
חוליאן אלברס ולאמין ימאל (צילום מסך)

ברצלונה מול אתלטיקו מדריד, לאמין ימאל נגד חוליאן אלברס: הקאמפ נואו המשופץ (בחלקו) יארח הערב (שלישי, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) את קרב הצמרת בין מוליכת הליגה הספרדית לרביעית בטבלה, שרחוקה רק שלוש נקודות מהפסגה. “איזה משחק!”, נכתב בשער של עיתון ‘מונדו דפורטיבו’ הקטלוני לצד תמונותיהם של שני הכוכבים הגדולים.

“זה מבחן לבארסה המוליכה – מול אתלטיקו שמגיעה לקאמפ נואו עם שבעה ניצחונות רצופים", הוסיפו בקטלוניה, “אחרי ההפסדים לפ.ס.ז’, ריאל מדריד וצ’לסי, זה מבחן עוצמה מול עוד קבוצה גדולה עבור הקבוצה של האנזי פליק".

בעיתון ‘ספורט’ התמקדו באלברס, שהוזכר כבר פעמים רבות בהקשר של בארסה לאור עזיבתו הצפויה של רוברט לבנדובסקי בקיץ והחיפוש אחרי חלוץ בכיר חדש. “העכביש (הכינוי של אלברס) – הצצה בקאמפ נואו לחלום על העתיד", נכתב בעיתון, “החלוץ הארגנטינאי בשיאו ועתידו עשוי לכלול מעבר לברצלונה שמחפשת מחליף ללבנדובסקי".

חוליאן אלברס (IMAGO)חוליאן אלברס (IMAGO)

בקטלוניה גם מזכירים את הבחירות לנשיאות בארסה שייערכו בחודשים הקרובים והמועמדים צפויים להבטיח החתמת כוכבים כאלה ואחרים. “אלברס יכול להיות אחד הכוכבים האלה", כתבו ב’ספורט’. ז’ואן לאפורטה יתמודד, בין היתר, מול ויקטור פונט, ולמרות הבעיות הכלכליות של בארסה, אחרי עונה כמעט שלמה בקאמפ נואו המחודש, בקיץ הבא היא צפויה לכוון להחתמת של כוכב גדול.

ובחזרה להווה: בארסה מגיעה למשחק המסקרן מול אתלטיקו בתקופה רגישה: אחרי התבוסה 3:0 לצ’לסי בליגת האלופות, הבלאוגרנה גברו 1:3 על אלאבס, אבל ההגנה נראתה רע מאוד. בסיום אפילו פליק נראה מהורהר ומאוכזב על הספסל בזמן שיחה עם ראפיניה, בתמונה שעוררה הדים רבים בספרד, כך שבבארסה צריכים ניצחון – בטח מול יריבה כמו אתלטיקו במה שיכול לשלוח מסר.

האנזי פליק וראפיניה (צילום מסך)האנזי פליק וראפיניה (צילום מסך)

החדשות הטובות עבור פליק הן חזרתם לכשירות של פדרי וראפיניה, שאמורים לפתוח בהרכב ביחד לראשונה מזה יותר מחודשיים. פרנקי דה יונג צפוי לשחק לצד פדרי, דני אולמו ימשיך כ-10 לאור פציעתו של פרמין לופס, ולאמין ימאל ופראן טורס צפויים להשלים את החלק הקדמי. מאחורה, ז’ול קונדה עלול לאבד את מקומו אם המגן השמאלי, ג’רארד מרטין, יפתח שוב כבלם, מה שיסיט את אריק גארסיה לצד ימין של ההגנה.

לאמין: "לא יכול לחיות כמו ילד בן 18"

באתלטיקו אלברס כמובן יוביל את ההתקפה. ג’וליאנו סימאונה צפוי לפתוח באגף הימני, ניקו גונסאלס בצד שמאל ואלכס באאנה בקישור ההתקפי. קלמן לנגלה יפתח במרכז ההגנה מול האקסית לצד חוסה מריה חימנס וינסה לעזור לאתלטיקו להמשיך בכושר המצוין מהתקופה האחרונה.

