כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

המסר ללאזטיץ': רוצים אותך על הקווים בטרנר

הלחץ על מאמן מכבי ת"א לחזור בו מהתפטרותו ממשיך, ובינתיים רומן נערך לאמן את הקבוצה גם מחר ב-20:00 מול הפועל חיפה. הצוות של לאזטיץ' עוד בארץ

|
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב עדיין לא העבירה שום התייחסות רשמית או לא רשמית לנושא ז’רקו לאזטיץ’ גם הבוקר (שלישי) והמצב עדיין אינו ברור סביב עתידו של המאמן הסרבי שביקש להתפטר לאחר אותה הפגנה מתחת לביתו שבשיאה נורו שתי פצצות תאורה מחוץ לבניין בו הוא מתגורר. כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, הסרבי הודיע על רצונו לעזוב בפני המנכ”ל, ג’ק אנגלידיס, אולם זה הבהיר לו מיד – אנחנו רוצים שתישאר ומכאן החלו לחצים כבדים עליו לחזור בו. 

בניגוד לכל מיני שמועות שנפוצו, לאזטיץ’ והצוות שלו עדיין בישראל, ולמעשה עוזריו ומאמן השוערים שהגיעו יחד איתו למכבי תל אביב בעונה שעברה, ממתינים גם הם לשמוע מהי החלטתו הסופית. הסרבי הבהיר כי מעל הכל עומד בטחונו ובטחון משפחתו והוא לא יכול להישאר כשהם לא מרגישים בטוחים. לכן, כפי שפורסם אתמול ב-ONE, הוצע לו להמשיך בקבוצה, בשלב הזה ללא משפחתו, ולהחזירה כאשר העניינים ירגעו. 

מיץ’ גולדהאר וג’ק אנגלידיס לא מוכנים לשמוע על עזיבתו של לאזטיץ’, והבעלים לא רצה לדון בכך כלל אחרי שתי השישיות שהקבוצה ספגה, גם אם היו גורמים במועדון שחשבו שלא נכון להמשיך עם המאמן מבחינה מקצועית. יחד עם זאת, אחרי האירועים בקריית שלום ואח”כ מחוץ לביתו, המועדון כולו נעמד מאחורי הסרבי ולא רוצה לחשוב על מצב שמאמן יעזוב בגלל אירועים שקשורים לקהל. 

רומן: אני פה ככל שיבקשו ממני

כאמור, הצוות של לאזטיץ’ שמונה ארבעה אנשים עדיין נמצא בישראל. במסכת השיקולים שלו האם לעמוד מאחורי החלטתו לעזוב או לשנות את דעתו, נמצאים גם אנשיו ובסופו של דבר ברור שאם הוא מתפטר, הם צריכים לעזוב ביחד איתו ויש פה גם אירוע שמשליך עליהם ועל פרנסתם. 

בינתיים, המסר שהועבר ללאזטיץ’ הוא שגולדהאר רוצה לראות אותו המאמן שמוביל את מכבי תל אביב אל משחק העונה בטרנר ביום ראשון מול הפועל באר שבע. נכון לאתמול בשעות הערב, ההיערכות להיום במכבי ת”א היא כי בשעות אחה”צ יתקיים האימון המסכם לקראת המשחק מול הפועל חיפה מחר (רביעי, 20:00) באצטדיון בלומפילד, בהובלת דן רומן, מאמן קבוצת הנוער, ואנשי הצוות שליוו אותו למשחק מול מ.ס אשדוד – אבי ריקן, ישראל קקון ושורה אובארוב. 

אם לא ישתנה משהו בסיפור לאזטיץ’, רומן גם אמור להתייצב למסיבת העיתונאים של הצהובים אחה”צ. לשחקני הקבוצה לא מספרים כרגע יותר מדי והם ניזונים בעיקר מדיווחים בתקשורת על מה הולך לקרות איתם. מכבי ת”א כהחלטה מלמעלה בחרה שלא להגיב, לא לדבר ולא לעשות שום דבר למעשה עד אשר תגיע תשובתו הסופית של לאזטיץ’ בנוגע לעתידו. 

