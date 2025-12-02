יום חמישי, 04.12.2025 שעה 10:17
כדורסל עולמי  >> מוקדמות מונדובאסקט - אירופה
מוקדמות מונדובאסקט - אירופה 24-25
4131-1852קרואטיה1
4131-1782טורקיה2
4133-1722גרמניה3
4125-1642ספרד 4
4132-1672יוון5
4150-1802אוקראינה6
4172-1942צ'כיה7
4161-1752פולין8
4167-1762הונגריה9
4158-1642סרביה10
3138-1512פורטוגל11
3177-1872סלובניה12
3154-1642לטביה13
3146-1552צרפת14
3163-1692הולנד15
3173-1782בריטניה16
3170-1702ליטא17
3165-1652פינלנד18
3166-1652איסלנד19
3190-1862אסטוניה20
3162-1582איטליה 21
3158-1422מונטנגרו22
2166-1482בלגיה23
2167-1432בוסניה24
2162-1352דנמרק25
2191-1632שבדיה26
2175-1462שוויץ27
2176-1462אוסטריה28
2171-1392רומניה29
2174-1402ישראל30
2182-1402גאורגיה31
2183-1242קפריסין32

"פשוט נפלנו בהכל, זו אותה הבעיה שחוזרת"

אכזבה בנבחרת מהכישלון בחלון וה-85:71 לקרואטיה לאור היעדר אגרסיביות, אינטנסיביות ובעיית הריבאונד. שגב: "מרגיש רע לסיים כך, נהיה טובים יותר"

|
קאדין קרינגטון (FIBA)
קאדין קרינגטון (FIBA)

נבחרת ישראל סגרה אמש (שני) את חלון הנבחרות הראשון של מוקדמות אליפות העולם בכדורסל 2027 שתיערך בקטאר עם הפסד נוסף, 85:71 לקרואטיה, ומאזן 2:0 בתום שני משחקים שהובילו לתחושות אכזבה בעיקר בגלל איך שהנבחרת נראתה.

"פשוט נפלנו בהכל", אמרו אנשי הנבחרת, והבעיה העיקרית מהחלון הנוכחי, מעבר ליכולת, הוא שפשוט הכחולים לבנים לא היו קרובים ליריבות. יש נסיבות מקלות לכל הנבחרות, שכן ההכנה לא אידיאלית בלשון המעטה עם עייפות וסגל חסר, אבל הנבחרת נראתה רע מאוד: ההתקפה לא תמיד שטפה, ההגנה פשוט לא הייתה והנבחרת לא הייתה באירוע.

התבוסה לאלופת העולם ואירופה, גרמניה, הפכה את המשחק מול קרואטיה לחשוב במיוחד ובו ציפו לפתיחה אחרת. זאת אחרי המוטיב החוזר שעולה במשחקי הנבחרת מבחינת היעדר האינטנסיביות, הפיזיות והאתלטיות, ובכל זאת קרואטיה רצה 0:12 בפתיחה וברחה שוב ברבע השלישי כדי לסגור עניין.

המשחק החזיר את התחושות מהמשחק מול גרמניה והנבחרת לא הופיעה. כשהיריבה החליטה היא הרימה הילוך, גמרה את המשחק והפעם זה היה גרוע יותר, שכן שוב מדובר בהפסד "ביתי”, בפער דו ספרתי מול מי שאמורה להיות היריבה על המקום השני בבית, שגם היא הגיעה בסגל חסר. בנבחרת לא בדיוק ידעו להצביע על מה הייתה הבעיה וטענו שהיה רצון, אבל יש לא מעט סיבות לדאגה.

רומן סורקין (FIBA)רומן סורקין (FIBA)

לא היו אגרסיביות ואינטנסיביות, ובריבאונד הנבחרת הובסה. "זאת אותה הבעיה שחוזרת", הודו בנבחרת. למרות הכישלון בחלון הראשון של הקמפיין וההגנה הבעייתית (קרואטיה קלעה ב-71.4% לשתיים), בנבחרת בטוחים שאפשר לתקן בחלונות הבאים, שם מצפים לסגל טוב יותר. בסוף פברואר ובתחילת מרץ הנבחרת תפגוש פעמיים את קפריסין, שנחשבת לחלשה ביותר בבית, וביולי יש משחק בית מול גרמניה וחוץ מול קרואטיה. בתום השלב הזה בנבחרת צריכים לכוון להעפיל עם שלושה ניצחונות, אחרת הסיכוי לעשות משהו בשלב הבא הופך לכמעט בלתי אפשרי.

שלב המוקדמות כולל שמונה בתים בני ארבע נבחרות כאשר שלוש הראשונות ממשיכות יחדיו לבית הבא, ובמקרה של ישראל מדובר בבית שיכלול את שלוש הראשונות מבית ו’, בו משחקות פולין, לטביה, הולנד ואוסטריה. כולן ממשיכות עם המאזנים מהשלב הנוכחי, ומהשלב הבא שכולל ארבעה בתים של שש נבחרות, מעפילות רק שלוש. כלומר, להגיע לשלב הבא מהמקום השלישי עם ניצחון אחד בזכות הפרשי סלים או עם שני ניצחונות הופך את משימת העפלה לבלתי אפשרית, ועצם העובדה שישראל כבר מושכת הפסד מול גרמניה ב-20 הפרש ומול קרואטיה ב-14 שמה אותה בעמדת נחיתות עצומה.

אריאל בית הלחמי אמר לאחר המשחק: "שיחקנו רע בחלון הזה וגם אתמול ההגנה שלנו לא הייתה ברמה שהיא הייתה צריכה להיות ואנחנו נלמד מזה ונקווה שנראה טוב יותר בחלונות הבאים". איתי שגב הוסיף: "משחק קשה, הם שיחקו לצערנו טוב יותר מאיתנו. זה מרגיש רע לסיים כך את החלון, אבל זה חלק מהתהליך ואני יודע שנהיה טובים יותר".

שחקני מכבי תל אביב ימשיכו ישירות לקובנה לקראת מחזור היורוליג הקרוב מול ז'לגיריס, אלו של הפועל תל אביב ימשיכו לבולגריה, שם יארחו את וילרבאן ושחקני הפועל ירושלים ימשיכו לבלגרד, שם יארחו בפעם האחרונה את ונציה. שאר השחקנים ישובו ארצה בשעות אחר הצהריים המוקדמות מגרמניה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */