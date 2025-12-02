"פשוט נפלנו בהכל, זו אותה הבעיה שחוזרת"

נבחרת ישראל סגרה אמש (שני) את חלון הנבחרות הראשון של מוקדמות אליפות העולם בכדורסל 2027 שתיערך בקטאר עם הפסד נוסף, 85:71 לקרואטיה, ומאזן 2:0 בתום שני משחקים שהובילו לתחושות אכזבה בעיקר בגלל איך שהנבחרת נראתה.

"פשוט נפלנו בהכל", אמרו אנשי הנבחרת, והבעיה העיקרית מהחלון הנוכחי, מעבר ליכולת, הוא שפשוט הכחולים לבנים לא היו קרובים ליריבות. יש נסיבות מקלות לכל הנבחרות, שכן ההכנה לא אידיאלית בלשון המעטה עם עייפות וסגל חסר, אבל הנבחרת נראתה רע מאוד: ההתקפה לא תמיד שטפה, ההגנה פשוט לא הייתה והנבחרת לא הייתה באירוע.

התבוסה לאלופת העולם ואירופה, גרמניה, הפכה את המשחק מול קרואטיה לחשוב במיוחד ובו ציפו לפתיחה אחרת. זאת אחרי המוטיב החוזר שעולה במשחקי הנבחרת מבחינת היעדר האינטנסיביות, הפיזיות והאתלטיות, ובכל זאת קרואטיה רצה 0:12 בפתיחה וברחה שוב ברבע השלישי כדי לסגור עניין.

המשחק החזיר את התחושות מהמשחק מול גרמניה והנבחרת לא הופיעה. כשהיריבה החליטה היא הרימה הילוך, גמרה את המשחק והפעם זה היה גרוע יותר, שכן שוב מדובר בהפסד "ביתי”, בפער דו ספרתי מול מי שאמורה להיות היריבה על המקום השני בבית, שגם היא הגיעה בסגל חסר. בנבחרת לא בדיוק ידעו להצביע על מה הייתה הבעיה וטענו שהיה רצון, אבל יש לא מעט סיבות לדאגה.

רומן סורקין (FIBA)

לא היו אגרסיביות ואינטנסיביות, ובריבאונד הנבחרת הובסה. "זאת אותה הבעיה שחוזרת", הודו בנבחרת. למרות הכישלון בחלון הראשון של הקמפיין וההגנה הבעייתית (קרואטיה קלעה ב-71.4% לשתיים), בנבחרת בטוחים שאפשר לתקן בחלונות הבאים, שם מצפים לסגל טוב יותר. בסוף פברואר ובתחילת מרץ הנבחרת תפגוש פעמיים את קפריסין, שנחשבת לחלשה ביותר בבית, וביולי יש משחק בית מול גרמניה וחוץ מול קרואטיה. בתום השלב הזה בנבחרת צריכים לכוון להעפיל עם שלושה ניצחונות, אחרת הסיכוי לעשות משהו בשלב הבא הופך לכמעט בלתי אפשרי.

שלב המוקדמות כולל שמונה בתים בני ארבע נבחרות כאשר שלוש הראשונות ממשיכות יחדיו לבית הבא, ובמקרה של ישראל מדובר בבית שיכלול את שלוש הראשונות מבית ו’, בו משחקות פולין, לטביה, הולנד ואוסטריה. כולן ממשיכות עם המאזנים מהשלב הנוכחי, ומהשלב הבא שכולל ארבעה בתים של שש נבחרות, מעפילות רק שלוש. כלומר, להגיע לשלב הבא מהמקום השלישי עם ניצחון אחד בזכות הפרשי סלים או עם שני ניצחונות הופך את משימת העפלה לבלתי אפשרית, ועצם העובדה שישראל כבר מושכת הפסד מול גרמניה ב-20 הפרש ומול קרואטיה ב-14 שמה אותה בעמדת נחיתות עצומה.

אריאל בית הלחמי אמר לאחר המשחק: "שיחקנו רע בחלון הזה וגם אתמול ההגנה שלנו לא הייתה ברמה שהיא הייתה צריכה להיות ואנחנו נלמד מזה ונקווה שנראה טוב יותר בחלונות הבאים". איתי שגב הוסיף: "משחק קשה, הם שיחקו לצערנו טוב יותר מאיתנו. זה מרגיש רע לסיים כך את החלון, אבל זה חלק מהתהליך ואני יודע שנהיה טובים יותר".

שחקני מכבי תל אביב ימשיכו ישירות לקובנה לקראת מחזור היורוליג הקרוב מול ז'לגיריס, אלו של הפועל תל אביב ימשיכו לבולגריה, שם יארחו את וילרבאן ושחקני הפועל ירושלים ימשיכו לבלגרד, שם יארחו בפעם האחרונה את ונציה. שאר השחקנים ישובו ארצה בשעות אחר הצהריים המוקדמות מגרמניה.