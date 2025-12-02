יום חמישי, 04.12.2025 שעה 10:13
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%2049-214118דטרויט פיסטונס
65%1896-201217ניו יורק ניקס
62%1890-193516פילדלפיה 76'
61%2086-213218טורונטו ראפטורס
61%2147-221218מיאמי היט
59%1877-198017בוסטון סלטיקס
58%2186-221719אטלנטה הוקס
58%2203-224819קליבלנד קאבלירס
50%2095-213818אורלנדו מג'יק
47%2059-203417שיקגו בולס
42%2241-217919מילווקי באקס
28%2120-205818שארלוט הורנטס
24%2020-186317ברוקלין נטס
17%2211-200318אינדיאנה פייסרס
12%2025-181316וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1916-217818אוקלהומה ת'אנדר
80%1647-185015יוסטון רוקטס
76%1976-214317דנבר נאגטס
71%1932-201517סן אנטוניו ספרס
69%1864-188216לוס אנג'לס לייקרס
65%1990-205317מינסוטה טימברוולבס
56%2041-208118גולדן סטייט ווריורס
56%2069-211218פיניקס סאנס
39%2169-215118פורטלנד בלייזרס
38%1989-193616יוטה ג'אז
37%2167-209519דאלאס מאבריקס
33%2117-202518ממפיס גריזליס
28%2206-201218סקרמנטו קינגס
22%2088-199018לוס אנג'לס קליפרס
17%2218-200618ניו אורלינס פליקנס

דני וולף על הדאנק: היה מגניב להקפיץ את האולם

הישראלי התייחס להטבעה ב-103:116 של ברוקלין על שארלוט: "מנסה לחיות את הרגע". פורטר ג'וניור: "הופתעתי? כי הוא לבן. מהרוקיז האהובים שהיו איתי"

|
דני וולף בדאנק אדיר (רויטרס)
דני וולף בדאנק אדיר (רויטרס)

אפשר לומר מזל טוב. בן שרף ודני וולף רשמו הלילה (בין שני לשלישי) ניצחון ראשון כל אחד במשחק בו שיחק במדי ברוקלין. הנטס חגגו עם 103:116 על שארלוט בדרך לניצחון הרביעי בלבד העונה שלהם, אך כאמור הראשון בו צמד הישראלים לוקחים בו חלק, ואפילו חלק פעיל.

בן שרף קיבל 18 וחצי דקות בהן רשם שבע נקודות, שלושה ריבאונדים, שני אסיסטים וחטיפה אחת, דני וולף בקצת מעל 19 דקות רשם 10 נקודות, שבעה ריבאונדים ואסיסט אחד, כאשר הגבוה אפילו גנב את ההצגה במאני טיים ובעיקר עם דאנק מטורף על הראש של מיילס ברידג’ס שסגר סיפור.

הדאנק של וולף הקפיץ את האולם, והוא אף דיבר בסיום: “אני מנסה לחיות ברגע, אתן מילה טובה לאוהדים כי יש לנו אוהדים מדהימים שמאוד תומכים בקבוצה הזו, אז זה היה רגע מגניב מאוד עבורי להקפיץ אותם ולראות כמה רועשים הם יכולים להיות בברקלייס סנטר”.

מייקל פורטר ג’וניור הצחיק את חדר ההלבשה כשנשאל למה הוא היה נראה מופתע מהדאנק של וולף: “כי הוא לבנבן, סתם אני צוחק. ברצינות אבל, דני מראה יכולות מאז מחנה האימונים, אמרתי לא מעט פעמים שהוא אחד הרוקיז האהובים עליי ששיחקתי איתם, מהיום הראשון במחנה האימונים הוא הפתיע אותי, המסירות, המהירות, לראות אותו בפרקט היה כיף. דני הופך את המשחק לקל יותר עבור כולם”.

