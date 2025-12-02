דני וולף על הדאנק: היה מגניב להקפיץ את האולם

אפשר לומר מזל טוב. בן שרף ודני וולף רשמו הלילה (בין שני לשלישי) ניצחון ראשון כל אחד במשחק בו שיחק במדי ברוקלין. הנטס חגגו עם 103:116 על שארלוט בדרך לניצחון הרביעי בלבד העונה שלהם, אך כאמור הראשון בו צמד הישראלים לוקחים בו חלק, ואפילו חלק פעיל.

בן שרף קיבל 18 וחצי דקות בהן רשם שבע נקודות, שלושה ריבאונדים, שני אסיסטים וחטיפה אחת, דני וולף בקצת מעל 19 דקות רשם 10 נקודות, שבעה ריבאונדים ואסיסט אחד, כאשר הגבוה אפילו גנב את ההצגה במאני טיים ובעיקר עם דאנק מטורף על הראש של מיילס ברידג’ס שסגר סיפור.

הדאנק של וולף הקפיץ את האולם, והוא אף דיבר בסיום: “אני מנסה לחיות ברגע, אתן מילה טובה לאוהדים כי יש לנו אוהדים מדהימים שמאוד תומכים בקבוצה הזו, אז זה היה רגע מגניב מאוד עבורי להקפיץ אותם ולראות כמה רועשים הם יכולים להיות בברקלייס סנטר”.

מייקל פורטר ג’וניור הצחיק את חדר ההלבשה כשנשאל למה הוא היה נראה מופתע מהדאנק של וולף: “כי הוא לבנבן, סתם אני צוחק. ברצינות אבל, דני מראה יכולות מאז מחנה האימונים, אמרתי לא מעט פעמים שהוא אחד הרוקיז האהובים עליי ששיחקתי איתם, מהיום הראשון במחנה האימונים הוא הפתיע אותי, המסירות, המהירות, לראות אותו בפרקט היה כיף. דני הופך את המשחק לקל יותר עבור כולם”.