מלמד בחוד, אגבה שוב בחוץ, גוני נאור יושאל

בלם מכבי חיפה עבדולאי סק יקיים הערב (שלישי, 20:30) בסמי עופר מול הפועל ת"א את משחקו הלפני אחרון לפני שייצא להכנות של נבחרתו סנגל לקראת אליפות אפריקה. סק למעשה ישחק הערב וגם במחזור מול מכבי נתניה במחזור שינעל את הסיבוב הראשון. הבלם שלא צפוי להמשיך בעונה הבאה אמור לחזור לקבוצה לאחר אליפות אפריקה ועד אז במכבי חיפה יסתדרו עם מצבת הבלמים שכוללת את שון גולדברג, ליסב עיסאת, אלעד אמיר ופדראו, שנכון לעכשיו טרם חזר לעניינים ולא התאושש באופן מלא מהפציעה.

במכבי חיפה מחפשים ניצחון ראשון בעידן החדש של ברק בכר העונה וזאת אחרי ארבע תוצאות תיקו ברציפות. בכר מודע לרצון הגדול להביא שקט למערכת ולשם כך הוא יבצע שלושה שינויים בהרכב לעומת זה שפתח בתיקו מול הפועל פ"ת, כאשר השינוי המרכזי הוא הצבתו של החלוץ גיא מלמד שלא שיחק עד כה בהרכב וישב במרבית העונה ביציע, בחוד ההתקפה במקומו של מלך שערי הקבוצה טריבנטה סטיוארט המורחק.

בכר יעלה עם חלק התקפי שכולל את מיכאל אוחנה מתחת לשלישייה הקדמית שתכלול את דולב חזיזה, קנג'י גורה וכאמור מלמד לו יהיה זה מבחן אמיתי להוכיח שאכן מקומו במגרש. מי שיחזור לסגל אחרי תקופה של חודשיים הוא פייר קורנו, שיפתח בספסל. קורנו למעשה בא על חשבונו של קני סייף שהופתע לראות כי אינו נכלל בסגל לראשונה העונה.

גיא מלמד (עמרי שטיין)

אחד השחקנים שהגיע בקול תרועה כקשר 6 הוא פטר אגבה שנדחק שוב לספסל המחליפים. אגב, בחיפה אין כל כוונה לשחרר את אגבה בינואר אלא את גוני נאור שעל פי המסתמן יושאל בינואר. לבית המלון זומנו 21 שחקנים, מה שאומר שקיים סיכוי שזוהר זסנו או מתיאס נהואל ימצאו את עצמם מחוץ לסגל. העובדה שנהואל נדחק למצב בו הוא מתנדנד בין ספסל ליציע ובו אוחנה ודניאל דרזי הצעיר זוכים לעדיפות מוכיחה שלא מן הנמנע שבמועדון יעבדו מאחורי הקלעים על מנת להיפרד בינואר מהקשר.

ההרכב המשוער: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, ינון פיינגזיכט, איתן אזולאי, עלי מוחמד, מיכאל אוחנה, דולב חזיזה, קנג'י גורה וגיא מלמד.