יום שלישי, 02.12.2025 שעה 07:21
כדורגל ישראלי

מלמד בחוד, אגבה שוב בחוץ, גוני נאור יושאל

מכבי חיפה תחפש ניצחון בכורה הערב (20:30) בעידן החדש תחת בכר מול הפועל ת"א, כשהחלוץ יחליף את סטיוארט המורחק. נהואל מתנדנד ועלול לעזוב בינואר

|
פיטר אגבה (עמרי שטיין)
פיטר אגבה (עמרי שטיין)

בלם מכבי חיפה עבדולאי סק יקיים הערב (שלישי, 20:30) בסמי עופר מול הפועל ת"א את משחקו הלפני אחרון לפני שייצא להכנות של נבחרתו סנגל לקראת אליפות אפריקה. סק למעשה ישחק הערב וגם במחזור מול מכבי נתניה במחזור שינעל את הסיבוב הראשון. הבלם שלא צפוי להמשיך בעונה הבאה אמור לחזור לקבוצה לאחר אליפות אפריקה ועד אז במכבי חיפה יסתדרו עם מצבת הבלמים שכוללת את שון גולדברג, ליסב עיסאת, אלעד אמיר ופדראו, שנכון לעכשיו טרם חזר לעניינים ולא התאושש באופן מלא מהפציעה.

במכבי חיפה מחפשים ניצחון ראשון בעידן החדש של ברק בכר העונה וזאת אחרי ארבע תוצאות תיקו ברציפות. בכר מודע לרצון הגדול להביא שקט למערכת ולשם כך הוא יבצע שלושה שינויים בהרכב לעומת זה שפתח בתיקו מול הפועל פ"ת, כאשר השינוי המרכזי הוא הצבתו של החלוץ גיא מלמד שלא שיחק עד כה בהרכב וישב במרבית העונה ביציע, בחוד ההתקפה במקומו של מלך שערי הקבוצה טריבנטה סטיוארט המורחק.

בכר יעלה עם חלק התקפי שכולל את מיכאל אוחנה מתחת לשלישייה הקדמית שתכלול את דולב חזיזה, קנג'י גורה וכאמור מלמד לו יהיה זה מבחן אמיתי להוכיח שאכן מקומו במגרש. מי שיחזור לסגל אחרי תקופה של חודשיים הוא פייר קורנו, שיפתח בספסל. קורנו למעשה בא על חשבונו של קני סייף שהופתע לראות כי אינו נכלל בסגל לראשונה העונה.

גיא מלמד (עמרי שטיין)גיא מלמד (עמרי שטיין)

אחד השחקנים שהגיע בקול תרועה כקשר 6 הוא פטר אגבה שנדחק שוב לספסל המחליפים. אגב, בחיפה אין כל כוונה לשחרר את אגבה בינואר אלא את גוני נאור שעל פי המסתמן יושאל בינואר. לבית המלון זומנו 21 שחקנים, מה שאומר שקיים סיכוי שזוהר זסנו או מתיאס נהואל ימצאו את עצמם מחוץ לסגל. העובדה שנהואל נדחק למצב בו הוא מתנדנד בין ספסל ליציע ובו אוחנה ודניאל דרזי הצעיר זוכים לעדיפות מוכיחה שלא מן הנמנע שבמועדון יעבדו מאחורי הקלעים על מנת להיפרד בינואר מהקשר.

ההרכב המשוער: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, ינון פיינגזיכט, איתן אזולאי, עלי מוחמד, מיכאל אוחנה, דולב חזיזה, קנג'י גורה וגיא מלמד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומותנגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראל כדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */