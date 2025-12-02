יום שלישי, 02.12.2025 שעה 07:22
"אין סיבה שנמשיך להיות מושפלים בצורה כזו"

הבעלים של ריינה כינס את השחקנים והבהיר: "לא מרוצה מהמצב הקיים, כל אחד צריך להרים את עצמו". האדיה: "נמצאים בסיטואציה לא פשוטה - זה לא נעים"

סעיד בסול (חג'אג' רחאל)
סעיד בסול (חג'אג' רחאל)

העניינים בבני ריינה לא נרגעים. אחרי שביום ראשון האחרון השחקנים קיבלו הוראה (ולא בפעם הראשונה) להתייצב לאימון בשעה שבע בבוקר בעקבות ההפסד לטבריה שהחמיר משמעותית את מצב הקבוצה מתחתית הטבלה, הבעלים, סעיד בסול, שלא היה בארץ בעת המשחק, כינס את השחקנים וערך שיחה נוקבת שלא משתמעת לשתי פנים בה הודיע שהוא מצפה לשינוי בגישה:

“המצב לא מעודד אותי בכלל, אני מאוכזב מאוד מהמצב הקיים. אין סיבה שנמשיך להיות מושפלים בצורה כזו גם בתקשורת. כל אחד צריך להרים את עצמו ולתת מעצמו”. במהלך האסיפה ביקש בסול מהשחקנים להגיד את דעתם על המצב. השחקנים אמרו פה אחד שהם לוקחים את האחריות למצב הקיים וש”הגיע הזמן להילחם על הפרנסה שלנו עבור המשפחות שלנו והקבוצה”.

מאמן הקבוצה, אדהם האדיה, שלא תירגל את ההרכב אמר: “ברור שאנחנו נמצאים בסיטואציה לא פשוטה וזה לא נעים. סדרת ההפסדים בתקופה האחרונה מעידה שאנחנו לא מביאים נקודות. אנחנו מתעסקים בכדורגל ויודעים שתמיד אפשר לעשות את זה ומול הפועל ירושלים זאת עוד הזדמנות. לבוא ולשחק בטדי מול הפועל שהיא קבוצה שמתאוששת מפתיחה של עונה לא טובה, מצפה לנו משחק קשה אבל לפעמים נגד כל הציפיות אפשר לעשות את הבלתי ייאמן”.

אדהם האדיה (חג'אג' רחאל)

המאמן הוסיף: “היו לנו שיחות עם השחקנים בימים האחרונים, אני מקווה שזה יביא אותם חדים יותר. צריכים להבין שזה לא רק לשחק טוב אלא להביא נקודות. עד לפגרה הקבוצה שיחקה טוב יותר. מול הפועל ירושלים, שם המשחק יהיה לב ונשמה. נצטרך לבוא בכל הכוח כדי לעשות את זה. אני מאמין שנעשה זאת. זה מה שהחדרתי לשחקנים, בלי תירוצים אנחנו צריכים לבוא ולנצח”.

