שרון מימר מתכנן שינוי אחד לקראת עירוני ק"ש

בני סכנין תחזור הערב (שלישי, 19:30) לאצטדיון דוחא על מנת להתמודד מול עירוני קריית שמונה, כאשר היא תשאף לחזור למסלול הניצחונות מול ולרשות שרון מימר עומד סגל מלא.

על פי תרגול ההרכב, עולה ששרון מימר מתכנן שינוי אחד לעומת ההרכב שפתח בהפסד בבלומפילד, כאשר אחמד סלמן יפנה את מקומו לטובת מוסטפא שיח יוסף, שלדעת אנשי הקבוצה עשוי להיות הפתעת העונה, כשמארון גנטוס ימשיך בספסל ומי שיפתחו במרכז יהיו הקפטן איאד אבו עביד וחסן חילו.

לקראת המשחק, שרון מימר אמר: “אנחנו חוזרים למשחק בית בדוחא מול קבוצה מאוד איכותית, שמשחקת כדורגל התקפי ואיכותי. נצטרך לעשות עבודת הגנה כדי לא לתת להם שטחים. חשוב שנעשה משחק התקפה טוב יותר מזה שעשינו מול הפועל תל אביב. נצטרך לבוא עם אנרגיות חדשות ולהציג כדורגל כמו שהצגנו לפני הפגרה, חשוב לנצח בבית שלנו, נקווה שיבואו הרבה אוהדים כמו במשחק מול מכבי חיפה כדי לדחוף אותנו”.

שרון מימר (רדאד ג'בארה)

שחקן הקבוצה, אלון אזוגי, הוסיף: “אנחנו אחרי משחק פחות טוב שלנו מול הפועל תל אביב במחזור הקודם, מצפה לנו עכשיו משחק מול קבוצה חזקה. אנחנו מתכוננים היטב כדי להביא שלוש נקודות”.

ההרכב המשוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, חסן חילו, קרלו ברוצ’יץ’, עדן שמיר, עומר אבוהב, מתיו אנים קוג’ו, ג'בייר בושנאק, ארתור מירניאן ומוסטפא שיח יוסף.