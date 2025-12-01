ללא הכרעה: ראיו וייקאנו ו-ולנסיה סיימו ב-1:1

המחזור ה-14 בליגה הספרדית ננעל הערב (שני) כשראיו וייקאנו אירחה את ולנסיה במשחק שנגמר ב-1:1. חלוקת הנקודות הרחיקה את הקבוצה ממדריד מהמקומות המובילים לאירופה, בעוד שהעטלפים לא התרוממו מהתחתית ונותרו במקום ה-15, כשהם במרחק של שתי נקודות בלבד מהקו האדום.

המארחת שלטה במשחק והרבתה להגיע למצבים, ולבסוף גם באה על שכרה. השער הראשון במשחק הגיע בדקה ה-37, כשקרן קצרה שהגביה ג’רארד גומבאו מצא את ראשו של נובל מנדי, שמצידו נגח מדויק לרשת והבקיע לראשונה בליגה הספרדית. ולנסיה מצאה את השוויון בדקה ה-64, לאחר שדייגו לופז ניצל טעות בהגנת המארחת, בגול שקבע את תוצאת המשחק.

ללא הכרעה: 1:1 בין ולנסיה לראיו וייקאנו

כבר בחמישי שתי הקבוצות ישחקו שוב, הפעם במסגרת גביע המלך הספרדי. ראיו, שכידוע משחקת העונה גם בקונרפנס ליג, תמשיך בלו”ז העמוס שלה כשהיא תתארח אצל ריאל אבילה מהלגיה הרביעית. ולנסיה מצידה תצא למשחק חוץ בקרטחנה אצל הקבוצה המקומית מהליגה השלישית.