יום חמישי, 04.12.2025 שעה 01:06
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3717-4215ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2020-1415אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

ללא הכרעה: ראיו וייקאנו ו-ולנסיה סיימו ב-1:1

הקבוצה מבירת ספרד והעטלפים נפרדו בחלוקת נקודות. מנדי העלה את המארחת ליתרון מנגיחה בחצי הראשון, אך דייגו לופז ניצל טעות בהגנה והשווה. צפו

|
אוסקר ואלאנטין (IMAGO)
אוסקר ואלאנטין (IMAGO)

המחזור ה-14 בליגה הספרדית ננעל הערב (שני) כשראיו וייקאנו אירחה את ולנסיה במשחק שנגמר ב-1:1. חלוקת הנקודות הרחיקה את הקבוצה ממדריד מהמקומות המובילים לאירופה, בעוד שהעטלפים לא התרוממו מהתחתית ונותרו במקום ה-15, כשהם במרחק של שתי נקודות בלבד מהקו האדום.

המארחת שלטה במשחק והרבתה להגיע למצבים, ולבסוף גם באה על שכרה. השער הראשון במשחק הגיע בדקה ה-37, כשקרן קצרה שהגביה ג’רארד גומבאו מצא את ראשו של נובל מנדי, שמצידו נגח מדויק לרשת והבקיע לראשונה בליגה הספרדית. ולנסיה מצאה את השוויון בדקה ה-64, לאחר שדייגו לופז ניצל טעות בהגנת המארחת, בגול שקבע את תוצאת המשחק.

ללא הכרעה: 1:1 בין ולנסיה לראיו וייקאנו

כבר בחמישי שתי הקבוצות ישחקו שוב, הפעם במסגרת גביע המלך הספרדי. ראיו, שכידוע משחקת העונה גם בקונרפנס ליג, תמשיך בלו”ז העמוס שלה כשהיא תתארח אצל ריאל אבילה מהלגיה הרביעית. ולנסיה מצידה תצא למשחק חוץ בקרטחנה אצל הקבוצה המקומית מהליגה השלישית. 

