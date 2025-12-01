נעצרה: בולוניה נכנעה 3:1 לקרמונזה, צמד לווארדי

המחזור ה-13 בליגה האיטלקית ננעל הערב (שני) כאשר בולוניה המפתיעה אירחה את קרמונזה. המארחת ידעה שניצחון שלה יכול לצמק את הפער מהמקום הראשון לנקודה אחת בלבד, אך לא השכילה לעשות זאת ונכנעה 3:1 בסיום.

בדקה ה-31 הגיע השער הראשון של האורחת, כאשר מרטין פאז’רו מצא את הרשת. ארבע דקות בלבד חלפו וקרמונזה הכפילה את היתרון כג׳יימי וארדי הוותיק כבש. רגע לפני הירידה להפסקה, ריקרדו אורסליני צימק מהנקודה הלבנה והפיח תקווה אצל אוהדי בולוניה.

אלא שהתקוות התנפצו עם פתיחת המחצית השנייה, כשווארדי השלים צמד נהדר וכבש בדקה ה-50. עד הסיום לא נכבשו שערים נוספים, וקרמונזה ניצחה 1:3.

בולוניה נעצרת אחרי 12 משחקים רצופים בכל המסגרות ללא הפסד, ותשעה מחזורי ליגה בהם לא הפסידה. היא במקום החמישי בטבלה ורחוקה כעת ארבע נקודות ממילאן בפסגה. קרמונזה טיפסה בעקבות הניצחון למקום העשירי בטבלה.