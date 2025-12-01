יום חמישי, 04.12.2025 שעה 01:01
ליגת אתנה נשים 25-26
16529-6998עירוני ר"ג
13540-5588הפועל ראשל"צ
12574-6058הפועל לב י-ם
12617-6198אליצור חולון
12587-5778 מכבי כרמיאל בית הכרם
11481-5177מכבי בנות אשדוד
10522-5077מכבי חיפה
9551-4727בנות פ"ת
9667-5588הפועל ב"ש/דימונה
7392-3485אליצור רמלה

ר"ג דוהרת בצמרת, רמלה חזרה לנצח עם טל נתן

כדורסל נשים: המוליכה רשמה 75:101 על חיפה וספרה ניצחון 8, רמלה עם ניצחון ראשון תחת המאמן החדש מול הפועל י-ם. ניצחונות גם לאשדוד, ראשל"צ ופ"ת

|
שחקניות רמלה חוגגות (עודד קרני)
שחקניות רמלה חוגגות (עודד קרני)

המחזור השמיני בליגת אתנה בכדורסל נשים נערך הערב (שני) עם כמה מפגשים מסקרנים, כשבמוקד רמת גן ממשיכה לדהור לבדה בצמרת עם 75:101 על מכבי חיפה ורמלה חזרה למסלול הניצחונות עם 72:77 על הפועל ירושלים. מכבי בנות אשדוד ניצחו את אליצור חולון 66:84, ראשל”צ השיגה 62:70 על כרמיאל, והפועל ב”ש ספגה הפסד ביתי בדמות 82:71 לבנות פתח תקווה.

אליצור רמלה – הפועל לב ירושלים 72:77

טל נתן מנצח במשחקו הראשון העונה בליגה עם קבוצתו המיתולוגית אליצור רמלה, אחרי שבשבוע שחלף הצליח להצעיד את חניכותיו לשלב הפלייאוף ביורוקאפ. עד עתה רמלה ניצחה משחק אחד בלבד בליגה ופגשה את ירושלים במומנטום אחרי שלושה נצחונות רצופים. 

לרמלה: גבירטנס 23 נקודות, האריגן 18 נקודות 10 ריבאונדים, נלסון 14 נקודות
רוטברג 8 נקודות, רווח 8 נקודות, גרין 6 נקודות. לירושלים: לזיץ׳ 18 נקודות, מוריסון 14 נקודות, פוקס רובטי 9 נקודות, דנן 8 נקודות, ליטלטון 7 נקודות, ווילקינסון 7 נקודות 10 ריבאונדים, אוסיגאווי 3 נקודות.

רמלה - הפועל ירושלים (עודד קרני)רמלה - הפועל ירושלים (עודד קרני)
שחקניות רמלה מאושרות (עודד קרני)שחקניות רמלה מאושרות (עודד קרני)
רמלה - הפועל ירושלים (עודד קרני)רמלה - הפועל ירושלים (עודד קרני)
רמלה - הפועל ירושלים (עודד קרני)רמלה - הפועל ירושלים (עודד קרני)
מאי רווח מאושרת (עודד קרני)מאי רווח מאושרת (עודד קרני)
מאי רווח חוגגת (עודד קרני)מאי רווח חוגגת (עודד קרני)

מכבי עירוני רמת גן – מכבי חיפה 75:101

ההתקפה הנפלאה של רמת גן ממשיכה בתצוגות המוחצות שלה עם ניצחון שמיני. הרבע הראשון הסתיים ב-16:29 לזכותה, הרבע הרביעי ב-20:30. לרמת גן: תומס 29 נקודות, ויויאנס 24 נקודות, אייזנר 17 נקודות 12 אסיסטים 6 חטיפות, גורסיץ׳ 9 נקודות, סטאוטמן 9 נקודות, חתוקאי 8 נקודות, תירוש 3 נקודות 6 אסיסטים, סמרו 2 נקודות. לחיפה: מונונגה 18 נקודות 7 נקודות, סלרס 14 נקודות, רמביסווסקה 12 נקודות, היגינס 11 נקודות, הלוי 7 נקודות, כיוף 4 נקודות 7 אסיסטים, פרסלי 3 נקודות. 

מכבי בנות אשדוד – אליצור חולון 66:84

אחרי ההפסד של  אשדוד לרמת גן במחזור הקודם החניכות של שירה העליון הגיעו נחושות והציגו משחק הגנה משובח, כאשר ידן הייתה על העליונה בכל אחד מהרבעים.

לאשדוד 22 נקודות מאיבודים ו-34 נקודות בצבע, לחולון רק 8 נקודות מאיבודים ו-24 נקודות בצבע. דור סער במשחק נהדר עם 21 נקודות, 5 ריבאונדים, 5 אסיסטים, ללא החטאה מהקו, 2 מ-2 לשלוש ו-4 מ-6 ל 2 נקודות.

עוד לאשדוד: וואטס 19 נקודות, 8 ריבאונדים, זילברשלג 14 נקודות, 8 ריבאונדים, קארי 13 נקודות, יובנוביץ 7 נקודות, מלשקה 6 נקודות, חדד 4 נקודות. לחולון: קלי 17 נקודות 12 ריבאונדים, ליטלפילד 16 נקודות, ברון 11 נקודות, וטורי 7 נקודות, כהן 5 נקודות, דיאלו 4 נקודות.

מכבי כרמיאל – הפועל ראשון לציון 70:62

רבע אחרון מצוין הגנתית של ראשון לציון בו ניצחה 11:19 נתן לה את הניצחון. כרמיאל עם 0 נקודות מהספסל. ראשון לציון עם 2 נקודות מהספסל. לראשל”צ: קריסטין לין 20 נקודות, 6 ריבאונדים, 5 אסיסטים, בולדירבה 17 נקודות 11 ריבאונדים, 3 חסימות, ציפל 16 נקודות, 6 ריבאונדים, יינג 10 נקודות 9 ריבאונדים, יצחקי 5 נקודות, בוגיצ׳ביץ׳ 2 נקודות. לכרמיאל: הירן 22 נקודות, 7 אסיסטים, ג׳נקינס 15 נקודות, 10 ריבאונדים, לביא 12 נקודות, גומז 8 נקודות, עמאר 5 נקודות. 

הפועל ב”ש/דימונה – בנות פתח תקווה 82:71

שתי הקבוצות הגיעו למפגש התחתית עם ניצחון אחד בלבד ושישה הפסדים. פתח תקווה השיגה את הניצחון השני שלה מתחילת העונה בזכות 40 נקודות בצבע ועוד 25 נקודות מאיבודים, כשמנגד באר שבע שקועה בתחתית. 

לבנות פתח תקווה: טיילור 36 נקודות, ווין פולארד 17 נקודות 8 ריבאונדים, קובסביץ 10 נקודות 10 ריבאונדים, דיין 9 נקודות, קסטן 5 נקודות 8 ריבאונדים 5 אסיסטים 3 חטיפות, דיווקנה 2 נקודות. לבאר שבע: בייקו-זמל 16 נקודות, יורקביצ’וס 16 נקודות 20 ריבאונדים 7 אסיסטים, ווסטברוק 15 נקודות, קונטס 9 נקודות, באריץ 7 נקודות, כנעאן 4 נקודות, טלקר 3 נקודות, הארדן 2 נקודות. 

