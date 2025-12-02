לפחות שני שינויים לפרץ מההרכב שפתח מול חיפה

כשהיא מעודדת מהיכולת, אך צמאה לניצחון שיסייע לה לברוח מהאזור המסוכן יותר, הפועל פתח תקווה תארח הערב (20:00) את המוליכה וסגנית האלופה הפועל באר שבע, כאשר בניגוד למשחק מול מכבי חיפה, בו הציגה יכולת מצוינת אך הסתפקה בנקודה, הערב היא תרצה לצאת עם שלוש הנקודות.

לאור השבוע העמוס, שכלל משחק בשבת ויכלול גם משחק ביום שבת מול הפועל ת"א בבלומפילד, המאמן עומר פרץ יבצע מעין רענון בהרכב ויבצע לפחות שני שינויים: בוני אמיין, שלא שיחק בתקופה האחרונה ועשוי לעזוב את הקבוצה בחלון ההעברות של חודש ינואר, יפתח במרכז המגרש במקומו של נדב נידם, שיחל את המשחק על הספסל.

גם נועם כהן יירד לספסל, כאשר עידן כהן יקבל את ההזדמנות בעמדת המגן הימני, בעוד בהתאם להרגשתו של אוראל דגני, יוחלט אם הוא יפתח או שינוח ומתן גושה יהיה זה שיצוות לצידו של איתי רוטמן, אחד משני הבאנקרים היותר מרכזיים ב-11 של פרץ, לצידו של תומר אלטמן.

עומר פרץ (שחר גרוס)

לאחר שבמשחק מול מכבי חיפה אצטדיון המושבה היה מלא, גם הפעם תהיה נוכחות יפה, של קרוב ל-8,000 צופים: 4500 יהיו של המארחת, כשגם אוהדי הפועל ב"ש ירשמו נוכחות יפה כאשר נכון לבוקר המשחק, קרוב ל-3500 מהם הבטיחו את מקומם. לפני תחילת המשחק, תערוך פ"ת טקס לארבעה אוהדים של שתי הקבוצות, ששירתו מאות ימי מילואים במסגרת מלחמת "חרבות ברזל".

“הפערים גדולים מבחינת הסגל, ב"ש היא יריבה מאוד קשוחה עם מאמן מצוין אבל המפתח שלנו כדי לצאת עם נקודות הוא סוף סוף לנצל את המצבים, כי אנחנו נגיע אליהם”, אמרו בפ”ת”.

הרכב משוער: עומר כץ, עידן כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני (מתן גושה), שחר רוזן, תומר אלטמן, בוני אמיין, קליי, ג'וסלין טאבי, צ'אפיוקה סונגה ושביט מזל.