ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

ברדה ישמור על ההרכב שהפסיד להפועל ירושלים

מאמן ק"ש תרגל את שולמייסטר וחלבי, אך צפוי לשמור על ה-11 בסכנין ב-19:30, גם כי מרדכי שבכושר טוב לא כשיר ל-90 דק': "משחק משמעותי". וגם: השיפוץ

|
שי ברדה (עמרי שטיין)
שי ברדה (עמרי שטיין)

לאחר ההפסד להפועל ירושלים ביום שבת, לעירוני ק"ש לא היה יותר מדי זמן לחשוב על אובדן הנקודות, כאשר כבר הערב (שלישי, 19:30) היא תפגוש למשחק חוץ קשה ביותר את בני סכנין באצטדיון דוחא.

עוד לפני זה, קיבלו במועדון בשורה מעודדת כשאושר התקציב לשיפוץ האצטדיון העירוני, כאשר הבוקר יגיעו למקום פרויקטור השיפוץ, ביחד עם מנהל האצטדיון בנתניה, אילן יבלוקובסקי, מי שנחשב לבכיר שבמנהלים, כדי לסייע למועדון ולהעריך מה בדיוק צריך לתקן. לאחר מכן, תוך שבועיים יוחלט ביחד עם מהנדס על אופי השיפוץ.

הכיוון הוא לשפץ מלבד היציע גם את חדרי ההלבשה כמובן ואת חדרי הכושר כאשר ההערכה היא שמדובר בשיפוץ שייקח לפחות מספר חודשים וקריית שמונה לא צפויה לשוב לארח במגרשה בעונת המשחקים הנוכחית.

אצטדיון קריית שמונה (עמרי שטיין)אצטדיון קריית שמונה (עמרי שטיין)

מבחינה מקצועית, לפחות לפי האימון המסכם, המאמן שי ברדה ישמור על ההרכב שהפסיד לקבוצה של זיו אריה: ברדה תרגל לסירוגין את איציק שולמייסטר במקומו של הראל גולדנברג ואת ג'ואן חלבי במקומו של מוחמד אבו רומי, אך ההערכה היא שלא יבצע שינויים.

מה עוד שגם מבחינת הכשירות, יאיר מרדכי, שנמצא בכושר מצוין עם שני שערים בשני המחזורים האחרונים, עדיין לא יכול להשלים 90 דקות בשל רגישות במפשעה ואביב אברהם ימשיך ב-11.

"אנחנו מגיעים אחרי הפסד וקורה לנו לא מעט, כולל נגד הפועל ירושלים, שאנחנו מקבלים גול לאחר שליטה מוחלטת שלנו ולא מקובל עליי שאחרי גול אנחנו בהרבה רגעים איבדנו מהעקרונות שלנו והפסקנו לשחק את הכדורגל שאנחנו רוצים גם מבחינת המחויבות והמסרים הועברו לשחקנים", אמר שי ברדה.

שחקני קריית שמונה (עמרי שטיין)שחקני קריית שמונה (עמרי שטיין)

"ההפסד הזה הופך את המשחק מול סכנין להיות מאוד מאוד משמעותי. כדורגל לא נמדד בשום דבר אחר: רק בנקודות. צבירת הנקודות שלנו לא מספיק טובה ולא משנה רמת הכדורגל שאנחנו מציגים או סוג הכדורגל. אנחנו צריכים לדעת וחייבים לקחת נקודות ואני מקווה שנעשה את זה מול סכנין", הוסיף.

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, הראל גולדנברג (איציק שולמייסטר), סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אביב אברהם, מוחמד אבו רומי (ג'ואן חלבי), עלי מוסה ואדריאן אוגריסה

