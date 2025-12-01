יום שני, 01.12.2025 שעה 22:56
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2914-3213מכבי פ"ת1
2610-2113מכבי הרצליה2
2213-1613הפועל כפ"ס3
2113-1713הפועל ראשל"צ4
2119-2113הפועל כפר שלם5
1919-2213מ.ס כפר קאסם6
1922-2213עירוני מודיעין7
1817-1913הפועל ר"ג8
1618-1913מ.ס קריית ים9
1526-2413מכבי יפו10
1419-1913הפועל חדרה11
1416-1513הפועל עכו12
1419-1113הפועל רעננה13
1420-1113בני יהודה14
927-1113הפועל עפולה15
820-1213הפועל נוף הגליל16

"אמרתי לשחקנים שנצטרך לנצח כי אם לא נשקע"

לוי, לאחר ניצחון הבכורה בבני יהודה: "ריאלי למצבנו, אם לא נתנתק מהלחץ לא נשתנה. מקווה שתהיה המשכיות". זיו: "צריכים להילחם כמו קבוצת תחתית״

|
אלי לוי ואלון זיו (ראובן שוורץ)
אלי לוי ואלון זיו (ראובן שוורץ)

בני יהודה הצליחה לנצח הערב (שני) לראשונה מאז חודש ספטמבר, כשגברה בביתה 1:2 על הפועל נוף הגליל ולנשום מעט אוויר בחלק התחתון של הטבלה. מנגד, הקבוצה של אלון זיו, כבר הובילה וראתה את עצמה רושמת ניצחון שני ברציפות, אך שערים של אליאן רוחאנא ומוסטפא סלמי, מחקו שער יתרון של שחר הירש.

"הניצחונות הראשונים בד"כ הולכים קשה. אומרים שקשה קשה זה הכי מתוק. הגענו לפגרה ועבדנו טוב כדי ליצור התחלה חדשה. התחלנו את זה היום אבל אנחנו צריכים להמשיך את זה", סיכם המאמן המנצח אלי לוי, שרשם ניצחון בכורה על הקווים.

"התחלנו את המשחק טוב, על הכדור היינו יותר טובים וברוב הזמן הכדור היה אצלנו ברגל. ידענו שהם יעשו מעברים ולצערי קיבלנו גול במעבר והתחיל הלחץ. אמרתי לשחקנים במחצית שאם לא נתנתק מהלחץ לא נצליח לשנות. עשינו שינוי במעבר ועברנו ל-5:3:2 שדי עזר לנו להפעיל לחץ עליהם ובסוף זה הכריע את המשחק", הוסיף.

תגובות בני יהודה נוף הגליל

המצב בתחתית: "עם עובדות אי אפשר להתווכח. מהיום שבאתי מדברים איתי כל הזמן, אבל אני ריאלי למצב שלנו וכרגע אנחנו צריכים להסתכל יותר אחורה מקדימה, בטח במשחק של היום. אמרתי גם לשחקנים שנצטרך לנצח ולהרים טיפה את הראש מעל המים כי אם לא נשקע. הצלחנו להרים אותו טיפה ונצטרך לעשות יותר בהמשך".

ההמשך: "ראיתם שאחרי ה-1:1 פתאום שיחקנו עם יותר ביטחון, היינו יותר טובים והגענו ליותר מצבים. השחקן ה-12 שזה הקהל גם עזר לנו, אחרי הגול כל הלחץ שהיה לפני השתנה לדחיפה והם דחפו אותנו עד שכבשנו את הגול השני. כדורגל הוא משחק של לחץ, צריך להתמודד איתו וגם השחקנים שלנו יצטרכו לדעת להתמודד. עשינו ניצחון היום ואני מקווה שתהיה לזה המשכיות".

מנגד, אלון זיו, מאמן הפועל נוף הגליל, כבר ראה את קבוצתו צוברת ניצחון שני ברציפות: "תוכנית המשחק הייתה טובה במחצית הראשונה: היינו קומפקטים וצפופים ולא נתנו להם את השטחים שהם רצו. עלינו ליתרון והרגשנו טוב במחצית. בחצי השני היינו יותר רכים, פספסנו באחד על אחד וככה גם נשרקה העבירה של הפנדל. זה גרם לבני יהודה לחזור למשחק ולהרגיש יותר טוב, עם יותר התלהבות. באופן טבעי הלכנו אחורה, אבל היינו צריכים לשמור לפחות על הנקודה שהייתה חשובה עבורנו".

שחקני בני יהודה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני בני יהודה חוגגים (ראובן שוורץ)

"ההפנמה של המצב מתבטאת בזה שאנחנו משחקים כמו קבוצת תחתית לכל דבר. אנחנו באים לקחת נקודות ופחות מתמקדים בכדורגל יפה כזה או אחר. במחזור הקודם זה הצליח לנו עם שלוש נקודות, גם היום זה היה סופר חשוב כדי לייצר המשכיות ובטח ובטח שלא להפסיד. הפנים שלנו כבר ליום שישי למשחק מול עפולה".

האם הוא אופטימי: "לחץ תמיד קיים, צריך תמיד להיות אופטימיים אבל זה לא רק לבוא ולהגיד שאני אופטימי. צריך להפנים את המצב והמצב הוא לא טוב. הוא כזה שאנחנו צריכים להילחם על כל נקודה שלנו וזה אומר להתנהל ולהתנהג כמו קבוצת תחתית לכל דבר. בשביל שזה יקרה אנחנו צריכים לבוא מוכנים ושהמסר יעבור".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומותנגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */