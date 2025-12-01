יום שני, 01.12.2025 שעה 22:23
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

בנבחרת הנערות ביצעו טעות רישום בטופס

לא הייתה עולה גם אם הייתה מנצחת: הנבחרת הפסידה 3:2 ללטביה, אך מסתבר שגם לו הייתה מנצחת לא הייתה עולה בשל שחקנית שנכנסה ולא הייתה רשומה בטופס

|
נבחרת הנערות עד גיל 19 (ההתאחדות לכדורגל)
נבחרת הנערות עד גיל 19 (ההתאחדות לכדורגל)

פרסום ראשון: נבחרת הנערות של ישראל עד גיל 19 סיימה מוקדם יותר היום (שני) את טורניר מוקדמות אליפות אירופה במלטה עם הפסד 3:2 ללטביה, אך מסתבר שגם אם הנבחרת הייתה מנצחת היא לא הייתה עולה לדרג א’ וזאת בשל טעות רישום רשלנית בטופס המשחק.

כאמור, בטופס המשחק לא נרשמה השחקנית טליה קמין ולמרות זאת היא נכנסה למגרש בדקה ה-45 ויצאה בדקה ה-75 כאשר הבינו את הטעות הקריטית. אך כאמור, זה כבר לא שינה דבר והטעות הרשלנית, שלא באשמת השחקנית עצמה כמובן, כבר נעשתה במה שהיה מביא בכל מקרה לכחולות-לבנות הפסד טכני.

בהמשך לכך, שלומי דורה מאמן הנבחרת הגיב לאירוע: “אני לא מתעסק בעניינים מנהלתיים”.

האירועים במשחק עצמו – המשחק נפתח ביתרון לטבי כששטיינברגה העלתה ל-0:1 בדקה ה-40. בתחילת המחצית השנייה ישראל חזרה למשחק לאחר כרטיס אדום ללטביה ושוויון של תמר גורן בכדור חופשי, אך היתרון המספרי לא הספיק. פינצוקה וקאלסה כבשו פעמיים ונתנו 1:3, ומיה שביל רק צימקה ל-3:2 בדקה ה־88, מאוחר מדי מכדי למנוע את ההפסד, שבכל מקרה היה מגיע בדמות הפסד טכני. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומותנגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */