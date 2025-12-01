בנבחרת הנערות ביצעו טעות רישום בטופס

פרסום ראשון: נבחרת הנערות של ישראל עד גיל 19 סיימה מוקדם יותר היום (שני) את טורניר מוקדמות אליפות אירופה במלטה עם הפסד 3:2 ללטביה, אך מסתבר שגם אם הנבחרת הייתה מנצחת היא לא הייתה עולה לדרג א’ וזאת בשל טעות רישום רשלנית בטופס המשחק.

כאמור, בטופס המשחק לא נרשמה השחקנית טליה קמין ולמרות זאת היא נכנסה למגרש בדקה ה-45 ויצאה בדקה ה-75 כאשר הבינו את הטעות הקריטית. אך כאמור, זה כבר לא שינה דבר והטעות הרשלנית, שלא באשמת השחקנית עצמה כמובן, כבר נעשתה במה שהיה מביא בכל מקרה לכחולות-לבנות הפסד טכני.

בהמשך לכך, שלומי דורה מאמן הנבחרת הגיב לאירוע: “אני לא מתעסק בעניינים מנהלתיים”.

האירועים במשחק עצמו – המשחק נפתח ביתרון לטבי כששטיינברגה העלתה ל-0:1 בדקה ה-40. בתחילת המחצית השנייה ישראל חזרה למשחק לאחר כרטיס אדום ללטביה ושוויון של תמר גורן בכדור חופשי, אך היתרון המספרי לא הספיק. פינצוקה וקאלסה כבשו פעמיים ונתנו 1:3, ומיה שביל רק צימקה ל-3:2 בדקה ה־88, מאוחר מדי מכדי למנוע את ההפסד, שבכל מקרה היה מגיע בדמות הפסד טכני.