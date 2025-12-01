יום שני, 01.12.2025 שעה 22:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

"סקנדל חסר תקדים": אח של לאזטיץ' במתקפה

ניקולה נתן את דעתו לאירוע האוהדים בבית אחיו: "ז'רקו נסע לישראל כשאף אחד לא רצה, ציפו ממנו כרגיל והוא הביא תוצאות פנטסטיות. אף אחד לא מגיב"

|
ז'רקו לאזטיץ' (ראובן שוורץ)
ז'רקו לאזטיץ' (ראובן שוורץ)

הרוחות עדיין סוערות במכבי תל אביב בעקבות כל מה שקורה בגזרת ז’רקו לאזטיץ’. אחרי שתי שישיות לבית”ר וליון, מספר אוהדים הגיעו לביתו של המאמן, הדליקו פירוטכניקה והאירוע גרם לסרבי להגיש בקשה לעזוב, והוא לא עמד על הקווים נגד אשדוד. אח שלו, ניקולה לאזטיץ’, לא חסך במילים ונתן את דעתו בנושא.

ניקולה לאזטיץ׳: “ברק בכר מגיע מישראל לאמן את הכוכב האדום. הציפיות גדולות, התוצאה נוראית, אבל מועדון גדול וסרביה הגדולה מקבלים אותו כבן בית ומלווים אותו בלי מילה רעה אחת. ז’רקו לאזטיץ’ נוסע לישראל כשאף אחד אחר לא רוצה, בזמן שיש מלחמה ופצצות נופלות. הציפיות רגילות, והתוצאה פנטסטית.

“אליפות, גביע וסופר קאפ. שנתיים ברציפות בליגה האירופית. הוא משחק כל משחק מחוץ לישראל, בזמן שאף מועדון אחר בישראל לא משחק באירופה. הם מודחים בסיבוב המוקדמות הראשון. ובגלל שני הפסדים מישהו תוקף את הדירה שבה הוא גר עם משפחתו עם פצצות תאורה, אבוקות ונפצים, ואף אחד לא מגיב, זה סקנדל חסר תקדים. ז׳ארה, היית ונשארת הטוב ביותר, וסרביה ובלגרד גדולות כי הן מקבלות כל אחד”.

