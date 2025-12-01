פרטים חדשים נחשפו מדו"ח המשטרה האנגלית

הזוי. אירועי אסטון וילה ממשיכים להכות גלים בממלכה אחרי הדו”ח המשטרתי שקבע שאוהדי מכבי תל אביב לא יוכלו לתמוך בקבוצתם במסגרת המשחק בין שתי הקבוצות בבירמינגהאם. אחרי שהמשחק מעורר המחלוקת יצא לדרך ללא הקהל הצהוב, כעת התגלו אי דיוקים בדו”ח המשטרה.

לפי האתלטיק, משטרת ווסט מידלנדס, הודתה בשגיאה בדו”ח, אך התעקשה להמשיך בבקשתה למנוע מאוהדי מכבי תל אביב להגיע לתמוך בקבוצתם במשחק במסגרת הליגה האירופית.

הטעות שהופיעה בדו”ח, נמצאה והועלתה על ידי לורד ג’ון מאן, יועץ עצמאי לממשלת בריטניה בכל נושאי האנטישמיות. נכתב כי אחת הסיבות היא ש”מכבי תל אביב שיחקה באנגליה נגד ווסטהאם במסגרת הקונפרנס ליג בתאריך ה-9.11.2023, באצטדיון לונדון”.

הפגנה פרו-פלסטינית בבירמינגהאם (ראובן שוורץ)

כאן, התגלתה הבעיה. מאן הודיע שהמידע הזה היה שגוי, שכן ווסטהאם אמנם שיחקה בתאריך הנקוב, אך נגד קבוצה אחרת - אולימפיאקוס היוונית, במפגש שהתקיים במסגרת הליגה האירופית. מכבי תל אביב גם שיחקה בתאריך הנ”ל, אבל נגד זוריה האוקראינית בפולין.

כאמור, זו לא הפעם הראשונה מאז אותו מפגש בה הנושא צף ועולה לדיון באנגליה, כשבפעם הקודמת נציב משטרת ווסט מידלנדס יצא נגד ההאשמות של ראש הממשלה המקומי קיר סטרמר.