יום שני, 01.12.2025 שעה 21:49
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
122-115ליון1
125-125מיטיולן2
123-85אסטון וילה3
113-85פרייבורג4
113-85בטיס5
115-95פרנצווארוש6
105-95בראגה7
104-75פורטו8
105-75גנק9
97-115סלטה ויגו10
96-105ליל11
94-85שטוטגרט12
92-65ויקטוריה פלזן13
97-95פנאתינייקוס14
95-75רומא15
85-95נוטינגהאם פורסט16
87-105פאוק סלוניקי17
84-75בולוניה18
83-65בראן19
85-55פנרבחצ'ה20
78-75סלטיק21
75-45הכוכב האדום22
710-75דינמו זאגרב23
67-75פ.צ. באזל24
611-85לודוגורץ25
612-75יאנג בויז26
69-45גו אהד איגלס27
47-45שטורם גראץ28
310-55רד בול זלצבורג29
39-45פיינורד30
38-35סטיאווה בוקרשט31
17-25אוטרכט32
19-25גלאזגו ריינג'רס33
110-25מאלמו34
114-15מכבי ת"א35
012-45ניס36

פרטים חדשים נחשפו מדו"ח המשטרה האנגלית

דיווח באתלטיק: יועץ עצמאי של הממשלה הבריטית גילה שאחת הסיבות שאוהדי מכבי ת"א לא יכלו לעודד את קבוצתם מול אסטון וילה הייתה בגלל משחק שלא קיים

|
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

הזוי. אירועי אסטון וילה ממשיכים להכות גלים בממלכה אחרי הדו”ח המשטרתי שקבע שאוהדי מכבי תל אביב לא יוכלו לתמוך בקבוצתם במסגרת המשחק בין שתי הקבוצות בבירמינגהאם. אחרי שהמשחק מעורר המחלוקת יצא לדרך ללא הקהל הצהוב, כעת התגלו אי דיוקים בדו”ח המשטרה.

לפי האתלטיק, משטרת ווסט מידלנדס, הודתה בשגיאה בדו”ח, אך התעקשה להמשיך בבקשתה למנוע מאוהדי מכבי תל אביב להגיע לתמוך בקבוצתם במשחק במסגרת הליגה האירופית.

הטעות שהופיעה בדו”ח, נמצאה והועלתה על ידי לורד ג’ון מאן, יועץ עצמאי לממשלת בריטניה בכל נושאי האנטישמיות. נכתב כי אחת הסיבות היא ש”מכבי תל אביב שיחקה באנגליה נגד ווסטהאם במסגרת הקונפרנס ליג בתאריך ה-9.11.2023, באצטדיון לונדון”.

הפגנה פרו-פלסטינית בבירמינגהאם (ראובן שוורץ)הפגנה פרו-פלסטינית בבירמינגהאם (ראובן שוורץ)

כאן, התגלתה הבעיה. מאן הודיע שהמידע הזה היה שגוי, שכן ווסטהאם אמנם שיחקה בתאריך הנקוב, אך נגד קבוצה אחרת - אולימפיאקוס היוונית, במפגש שהתקיים במסגרת הליגה האירופית. מכבי תל אביב גם שיחקה בתאריך הנ”ל, אבל נגד זוריה האוקראינית בפולין.

כאמור, זו לא הפעם הראשונה מאז אותו מפגש בה הנושא צף ועולה לדיון באנגליה, כשבפעם הקודמת נציב משטרת ווסט מידלנדס יצא נגד ההאשמות של ראש הממשלה המקומי קיר סטרמר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומותנגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */