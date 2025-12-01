חוף הכרמל ערכה מחווה להנצחתו של ארז אלדר ז"ל

לפני כחודשיים וחצי, קבוצת הנוער של הפועל חוף הכרמל הוכתה בתדהמה בעקבות מותו של שחקן הקבוצה, ארז אלדר ז"ל (יליד 2008), אשר שם קץ לחייו. ארז נחשב לדמות אהובה ומקובלת במחלקת הנוער של הפועל חוף הכרמל, ובפרט בקבוצתו. סביב מותו נפוצו שמועות רבות, אך לדברי שי מימון, המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של הפועל חוף הכרמל והמאמן של קבוצת הנוער, הדברים אינם תואמים את מה שפורסם.

“מותו הטראגי של ארז לא נבע מחרם. ארז היה נער מאוד חברותי, הן בקבוצה והן בתנועת הנוער הצופים. יומיים לפני ששם קץ לחייו, הוא היה באימון, שפע חיוכים ושמחה. עובדים סוציאליים ופסיכולוגים, שמעניקים לנו תמיכה נוכח המקרה הקשה, מצביעים ככל הנראה על החלטות שנעשו כתוצאה מתסכול על כך שדברים שייחל להם לא יצאו אל הפועל”.

קבוצת הנוער של הפועל חוף הכרמל מדורגת במקום השלישי בטבלת מחוז מפרץ. הקבוצה הוקמה מחדש בעונה האחרונה והיא מורכבת משחקנים השואפים להתגייס ליחידות מובחרות בצבא, ומשמשת כמסגרת ספורטיבית וחברתית לשחקנים. ביום שישי האחרון אירחה הקבוצה את הפועל הוד השרון, שמדורגת בחלק העליון של טבלת לאומית דרום, למשחק במסגרת גביע המדינה. שחקני חוף הכרמל ערכו מחווה מרגשת לזכר חברם, כשעלו לכר הדשא עם חולצות הנושאות את שמו הפרטי של המנוח.

הפועל חוף הכרמל נוער (ארז גורפינקל)

על כר הדשא, הקבוצה האורחת קידמה עצמה לעבר ניצחון כבר בשלב מוקדם. שערים שכבשו שחר לבנת (דקה 5) ועומרי ספיר (דקה 7) העניקו להוד השרון יתרון 0:2 בשלב מוקדם. שער שכבש עמית צעירי (דקה 15) צימק את היתרון של הוד השרון, אך בשלב מתקדם של המחצית הראשונה, הכפילה הוד השרון את יתרונה עם שערים שכבשו סהר לבסקי (דקה 38) וירין דהרי (דקה 40) - שהעלו אותה ליתרון 1:4. במחצית השנייה, קצב השערים נרגע, ושער שכבש ירדן אלפואר (דקה 70) העלה את הוד השרון ליתרון 1:5. בדקה ה-86, שער שכבש שחר אהרוני (דקה 86) קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 2:5 לזכות הוד השרון, שעלתה לשלב 32 הגדולות.

ארז אלדר ז"ל (ארז גורפינקל)

שי מימון סיכם את המשחק: “הקבוצה שלנו עושה עונה יפה בליגה, למרות שהיא מתאמנת פעמיים בשבוע. פגשנו קבוצה מדרג גבוה יותר, השחקנים נתנו פייט חזק ולמרות היתרון הגדול של הוד השרון בדקות רבות, סך הכל היה משחק ספורטיבי, והיו דקות שגם נראינו טוב יותר. יש לנו כמה שחקנים, שאלמלא הבחירה בהורדת קצב בגיל הנוער, היו יכולים לשחק ברמה של נוער לאומית. אנחנו עם הפנים למשחקי הליגה, רחוקים כרגע שש נקודות מהמוליכה, בית"ר חיפה, וצמודים למ.כ קרית חיים. שואפים לעשות את המקסימום, בתקווה שבעונה הבאה תהיה לנו קבוצת נוער בליגה הארצית”.

שי מימון על דמותו של ארז אלדר ז"ל: “ארז היה דמות שכולם אהבו. הקבוצה הזו הוקמה לבקשת שחקנים, שרצו לפני שירות צבאי משמעותי, ליהנות מכדורגל עוד עונה אחת. אחד מהיוזמים של מהלך הקמת הקבוצה היה ארז, שחזר אלינו העונה אחרי עונה אחת של פסק זמן. קודם לכן, השתייך ארבע עונות לקבוצות המועדון. היה נער מלא בשמחת חיים, שטותניק במובן הטוב, כזה שאי אפשר היה להתעלם מהנוכחות שלו. הכירו אותו ואהבו אותו בכל קבוצות המועדון. הוא היה מאוד חברותי, מוקף תמיד בחברים. ממש לא הפרופיל של מי שאפשר היה להעלות על הדעת, שיפגע בעצמו. ארז היה חלוץ מצוין, שכבש לא מעט שערים. העונה הספיק לשחק בשני משחקים, ואפילו כבש שער אחד. כפי שציינתי, היה גם יומיים לפני המקרה העצוב באימון. כולנו הוכינו בתדהמה ובצער, כשנודע לנו על המקרה הקשה ואנחנו כואבים את לכתו”.

שי מימון שיתף בהתמודדות שלו ושל שחקניו עם מותו של ארז אלדר ז"ל: “עוברת על כולנו תקופה לא קלה. המועצה האזורית העמידה לרשותנו צוות של פסיכולוגים ועובדים סוציאליים. עשינו כמה מעגלי שיח. יש גם מי שהסתייעו בעזרה באופן פרטני מצד הצוות, שתמך ברצון השחקנים להנציח את זכרו. כצעד ראשון נערכה המחווה ביום שישי. חששתי מאוד, שמותו יגרום לנטישת שחקנים ואולי אפילו למצב של סגירת הקבוצה, אך בפועל השחקנים מרגישים עוד יותר מחויבות מאז המקרה. הקהילה כאן בחוף הכרמל עוטפת אותם, מגיעים הרבה אוהדים ואוהדות למשחקי הקבוצה מאז המקרה. השחקנים אפילו פתחו עמוד אינסטגרם ייעודי של הקבוצה, שיוצר כאן עניין באזור. קיימת התארגנות של שחקני הקבוצה וחבריו מהצופים ומבית הספר לקיים לזכרו טורניר. אנחנו נפעל בדרכים שונות כדי להנציח את זכרו”.