יום שלישי, 02.12.2025 שעה 12:27
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3416-3914ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3111-2714אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

היורש? חוליאן אלברס רוצה להוכיח לברצלונה

ברצף מרשים וסטטיסטיקה שמספרת סיפור של ווינר, כוכב אתלטיקו מגיע למשחק שמרגיש כמו מכתב מועמדות רשמי לחלוץ הבא של בארסה ב-22:00 (חי בערוץ ONE)

|
חוליאן אלברס (IMAGO)
חוליאן אלברס (IMAGO)

אומרים שהדשא של השכן תמיד ירוק יותר. בכדורגל, התחושה הזו מקבלת מימד כמעט טבעי: אתה יכול להיות מצוין, אבל תמיד יש מבט אחד שמוסט לצד, לעיר השכנה, כדי לשאול את עצמך: “רגע, אולי שם זה אפילו טוב יותר?”. לא תמיד מדובר בקבוצה, לא באצטדיון ולא בצוות המקצועי. לפעמים זה שחקן אחד בלבד. כזה שהמאמן מפנטז עליו, שהבעלים עוקבים אחריו, שהקהל צמא לראות בחולצה שלהם, ושגם הוא עצמו אולי מרגיש שמשהו בגורל מושך אותו לשם.

וברצלונה? על פניו הכל נפלא. ילד הפלא של הכדורגל, בלם הפלא, קשר הפלא, מה לא? ובדיוק שם מגיע החור הקטן בתמונה: חלוץ הפלא. והחלוץ הזה צומח, לגמרי במקרה, על הדשא של השכן. לאמין ימאל, פאו קוברסי ופדרי לא יגידו “לא” לעוד כוכב על לצידם, אולי כבר לא ילד, אבל עדיין פלא מהלך. והפלא הזה יגיע הערב (שלישי, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) לקאמפ נואו – קוראים לו חוליאן אלברס.

רוברט לבנדובסקי, אחד מגדולי החלוצים בדורו, יודע להבקיע יותר מרוב כדורגלני העולם, 618 פעמים להזכירכם, אבל הזמן אינו מרחם. גיל 37 כבר מאחוריו, והצוות המקצועי בברצלונה מבין שאי אפשר לעצור את השעון. פותחים מחברות, שולפים אקסלים, לוגמים רד בול ומתחילים לעבוד: מי יהיה היורש? האמת, לרוב האוהדים יש תשובה מוכנה.

צמד מדהים לאלברס, 2:5 ענק לאתלטיקו בדרבי על ריאל

חוליאן אלברס הוא הכול: ווינר, עובד בלתי נלאה, שחקן שמתאים כמו כפפה לסגנון של ברצלונה, אולי אפילו יותר ממועמדים נוצצים ממנו. אם תשאלו אוהד קטלוני ממוצע האם יעדיף אותו או אפילו את ארלינג הולאנד, לא בטוח שהתשובה תהיה כפי שאתם חושבים. בברצלונה אומרים “יותר ממועדון”, ואלברס? הוא מסוג השחקנים שמוסיפים את הדובדבן. יצירת קבוצה שהיא לא רק טובה, אלא נכונה.

הסגל הנוכחי של בארסה מרהיב, כזה שמחזיר גאווה לקאמפ נואו. אליפות תחת האנזי פליק כבר נכנסה לארון, ובכל זאת מרחפת תחושה קטנה ש“זה לא מספיק בשביל דברים באמת גדולים”: ליגת האלופות, טרבל, שושלת. כאן נכנס אלברס. בגיל 25 הוא כבר גרף כמעט הכול: אליפות באנגליה, ליגת האלופות, טרבל, שני קופה אמריקה, מונדיאל, ליברטדורס ואליפות עם ריבר. יש כאלו שנוגעים בזהב, אלברס אוסף תארים כאילו הם חלק מאוסף טבעי של קורי העכביש שלו.

חוליאן אלברס (IMAGO)חוליאן אלברס (IMAGO)

ואז מגיעה המציאות של אתלטיקו מדריד, מועדון שבו תארים הם חלום קשה להשגה בין שני הענקים הספרדיים. ובכל זאת, אי אפשר להתעלם מהשפעתו. בעונה הראשונה שלו: 29 שערים ושמונה בישולים. גול ברבע גמר ליגת האלופות מול ריאל, שערים מול ריאל וברצלונה בליגה, שער ובישול בחצי גמר גביע המלך. וזה עוד לפני שנגענו בנבחרת ארגנטינה.

והעונה? שבעה שערים בליגה, אחד פחות מלבנדובסקי, שישה פחות מקיליאן אמבפה. שער מול אינטר, שער ושני בישולים מול פרנקפורט וצמד בלתי נשכח בדרבי נגד טיבו קורטואה, זה שנגמר ב-2:5 אדיר לאתלטיקו. רוצים נתון שממחיש תלות? פרט למשחק אחד בלבד, בכל פעם שאלברס כבש או בישל, אתלטיקו ניצחה. לא תיקו, לא מאבק, ניצחון. 0:2 על ויאריאל, 2:3 על ראיו עם שלושער, ה-2:5 על ריאל, 0:2 על בטיס, 0:3 על סביליה, 1:5 על פרנקפורט, 1:3 על אוניון, 1:2 על אינטר, הרשימה נמשכת.

חוליאן אלברס (IMAGO)חוליאן אלברס (IMAGO)

בליגת האלופות הוא כבש בכל המשחקים פרט לאחד, זה שהפסידו. בליגה? אתלטיקו מעדה חמש פעמים, ורק באחת מהן הוא מצא רשת. במשחקים האחרים שבהם איבדה נקודות? אפס מעורבות שלו בשערים. המספרים לא משקרים: אתלטיקו תלויה בו. מאוד.

והערב, בקאמפ נואו, אלברס מגיע למשחק שמסמן לא רק את המאבק על שלוש נקודות או על היצמדות למרוץ האליפות. זהו מבחן שבו הוא יכול להוכיח, לעצמו, לקטלוניה ולכל אירופה, שהוא לא רק החלוץ של אתלטיקו, אלא היורש הטבעי של לבנדובסקי. החתיכה החסרה בפאזל הענק שבונה ברצלונה. מי שיכול, יחד עם לאמין ימאל, להפוך את החזית ההתקפית של בארסה לאחת המפחידות ביבשת לשנים קדימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומותנגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */