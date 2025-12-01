"דיברתי עם ז'רקו ועם יו"ר ההתאחדות בישראל"

במכבי תל אביב הרוחות סוערות במיוחד לאחר שמאמן הקבוצה, ז’רקו לאזטיץ’, לא עמד על הקווים ונכון לכרגע מבקש להתפטר מתפקידו, בעקבות ההגעה של האוהדים הצהובים לבית שלו. גם בסרביה דואגים לתקשר את האירוע ומי שהגיב אליו היום (שני) הוא מנכ”ל ההתאחדות הסרבית, בנרקו ראדויקו.

בהודעה רשמית שבה פרסם המנכ”ל נרשם: “התקשרתי ליו”ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, אתמול, והוא נתן לי הסברים לגבי לאזטיץ’ והמשפחה שלו, אמר שהם בטוחים ושמי שהיה צריך להיעצר נעצר ויואשמו על המעשים שלהם”.

עוד אמר: “דיברתי גם עם לאזטיץ’ עצמו, הבעתי את התמיכה שלנו כהתאחדות. יש כבר אוהדים שנעצרו, אנחנו בשיח רציף עם ז’רקו וגם עם הגורמים הרלוונטים בהתאחדות הישראלית עד שהאירועים הלא נעימים האלו יהיו מאחור. ז’רקו ומשפחתו אינם מרגישים בטוחים, ובגלל זה הוא לא אימן את הקבוצה במשחק האחרון שלה”.