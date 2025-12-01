יום שני, 01.12.2025 שעה 21:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

"דיברתי עם ז'רקו ועם יו"ר ההתאחדות בישראל"

מנכ"ל ההתאחדות הסרבית התייחס למצבו של מאמן מכבי ת"א: "הוא והמשפחה שלו לא מרגישים בטוחים, אנו בקשר עם הגורמים הרלוונטים עד שהמצב יהיה מאחור"

|
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

במכבי תל אביב הרוחות סוערות במיוחד לאחר שמאמן הקבוצה, ז’רקו לאזטיץ’, לא עמד על הקווים ונכון לכרגע מבקש להתפטר מתפקידו, בעקבות ההגעה של האוהדים הצהובים לבית שלו. גם בסרביה דואגים לתקשר את האירוע ומי שהגיב אליו היום (שני) הוא מנכ”ל ההתאחדות הסרבית, בנרקו ראדויקו.

בהודעה רשמית שבה פרסם המנכ”ל נרשם: “התקשרתי ליו”ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, אתמול, והוא נתן לי הסברים לגבי לאזטיץ’ והמשפחה שלו, אמר שהם בטוחים ושמי שהיה צריך להיעצר נעצר ויואשמו על המעשים שלהם”.

עוד אמר: “דיברתי גם עם לאזטיץ’ עצמו, הבעתי את התמיכה שלנו כהתאחדות. יש כבר אוהדים שנעצרו, אנחנו בשיח רציף עם ז’רקו וגם עם הגורמים הרלוונטים בהתאחדות הישראלית עד שהאירועים הלא נעימים האלו יהיו מאחור. ז’רקו ומשפחתו אינם מרגישים בטוחים, ובגלל זה הוא לא אימן את הקבוצה במשחק האחרון שלה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומותנגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */