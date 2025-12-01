"שמעון, המנכ"ל, קולדבלה ועודד קטש נפגשו"

במכבי תל אביב החליטו לשים את כל הצרות מאחור וכל רעשי הרקע, במטרה לצאת לדרך חדשה, כשהודיעו על כך שעודד קטש ימשיך במועדון ובכך הסאגה על עתידו נגמרה. הצהובים ממשיכים קדימה ואף הוציאו הודעת מועדון שמראה שהכל מתנהל כרגיל וקטש ממשיך להיות מעורב בנושאים הבוערים.

בהודעה הרשמית נרשם: “היום אחר הצהריים (שני) התקיימה ישיבת עבודה במשרדי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב. הישיבה התקיימה בנוכחות יו"ר המועדון שמעון מזרחי, כל בעלי המניות, המנכ"ל אבי בן טל, המנהל המקצועי קלאודיו קולדבלה והמאמן עודד קטש. שני הנושאים המרכזיים על סדר היום היו סקירה מקצועית וחזרת משחקי היורוליג לישראל”.

נזכיר שאחרי פגרה לא קצרה הצהובים יחזרו לשחק ביום חמישי הקרוב (4.12) במשחק נגד ז’לגיריס בחוץ במטרה לשוב לנצח סוף סוף, כאשר לאחר מכן יש משחק נגד ראשון לציון בליגת ווינר סל ואז החזרה המרגשת לארץ תתחיל עבור מכבי ת”א, כשווילרבאן תתארח בהיכל מנורה מבטחים ביורוליג (11.12, 21:05).