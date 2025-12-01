יום שני, 01.12.2025 שעה 22:56
כדורסל ישראלי

מתחמשת: מכבי רעננה צירפה רשמית את דיילן קונץ

הקבוצה של סגלוביץ' פועלת על מנת להשיג הצלחות בליגת ווינר סל וצירפה את הגארד (25, 1.92) מהליגה הצרפתית. "מצפה לדחוף את המועדון לעונה מוצלחת"

|
דיילן קונץ (IMAGO)
דיילן קונץ (IMAGO)

כשהיא עם שני ניצחונות בלבד מתוך שבעה מחזורים בליגת ווינר סל, ועם ארבעה הפסדי ליגה רצופים, מכבי רעננה מנסה להתחזק לקראת המשך העונה והיום (שני) הודיעו במועדון על צירופו של הגארד, דיילן קונץ, עד לסוף עונת 2025/26.

דיילן (25, 1.92) שיחק בשנים האחרונות בנורת׳רן קולורדו, פודגוריצה (הליגה האדריאטית השנייה) ופורטרס קורמנד (הליגה ההונגרית הראשונה). את עונת 2025/26 פתח דיילן בשולה מליגת העל הצרפתית, המשתתפת גם במפעל ה-BCL, כאשר בליגה הצרפתית העמיד בתשעה משחקים ממוצעים של 7.6 נק’, 1 אס’, 1.6 ריב’, 1.4 חט’ ב-15 דקות. ב-BCL העמיד בחמישה משחקים ממוצעים של 13.4 נק’, 2 אס’, 2.6 ריב’, 1.2 חט’ ב-20 דקות.

לקראת המעבר, שיתף דיילן קונץ: “אני מתרגש להתחיל פרק חדש עם מכבי רעננה. אני מצפה לעבוד עם המאמן שי והקבוצה, לתרום למטרות שלנו, ולעזור לדחוף את המועדון לעבר עונה מוצלחת ומשמעותית”.

מאמן הקבוצה, שי סגלוביץ’, הוסיף: “כחלק מהשינויים וההתאמות, אני מאוד שמח על הצטרפותו של דיילן. מדובר בסקורר שעשה עונות טובות במספר קבוצות באירופה וגם במסגרת הצמפיונס ליג, ונפתח חלון הזדמנויות שבעזרת ההנהלה והגורמים התומכים, פעלנו נחרצות וזאת על מנת להביא הצלחות ולגרום לאוהדים שלנו להמשיך ולתמוך”.

