יום שני, 01.12.2025 שעה 22:55
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

העמק לא יביאו ישראלי נוסף, בגליל מחפשים זר

שרון אברהמי לא רוצה להפר את האיזון עם שחקן נוסף, בעוד שגוני יזרעאלי מחפש גארד שכבר נמצא במדינה. שתי הקבוצות התמודדו במשחק ראווה באולם בגן נר

|
שחקני הפועל העמק מודים לקהל (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני הפועל העמק מודים לקהל (לילך וויס-רוזנברג)

הפועל העמק והפועל גליל עליון התמודדו אתמול במשחק ראווה, לחנוכת שמו החדש של האולם בגן נר, שנקרא כעת "היכל פיס טוטו חיים", על שם בעלי הקבוצה לשעבר, חיים אוחיון ז''ל. בעמק נעדרו ניב משגב ורפי מנקו הפצועים.

במועדון לא מתכוונים כרגע להביא ישראלי נוסף לסגל. "הקבוצה במצב טוב ומאוזן", אמרו במועדון. "שחקן חדש עלול להפר את האיזון הזה". משגב אמור לחזור תוך שבועיים-שלושה, ולגבי מנקו אין צפי לחזרה בקרוב. הפורוורד שהגיע ממכבי תל אביב רשם הופעה אחת בלבד העונה, כשהוא עדיין סובל מפציעה.

בגליל שיחקו אמש עם סגל כל ישראלי, ובקבוצה חתומים כרגע שלושה זרים בלבד: די ג'יי קנדי, שנחת אתמול, סיריל לנג'ווין, שנח עקב פציעה קלה בכתף וצפוי לחזור לאחר פגרת הנבחרות וסם אלג'יקי, שנמצא עם נבחרת אירלנד. בקבוצה ממשיכים לחפש גארד זר והחיפושים כעת מתמקדים בתוך ישראל. במועדון מגששים עם שאר קבוצות הליגה ובוחנים האם יש מועמדים לשחרור.

