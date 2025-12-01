חיפה תערוך טקס לעופרי ארד ולעדה הדרוזית

מכבי חיפה נמצאת במה שללא ספק אפשר לקרוא לו משבר, והיא תנסה לצאת ממנו מחר (שלישי, 20:30) במשחק ענק נגד הפועל תל אביב בסמי עופר. רק שלפני המשחק, הירוקים יודעים שיש דברים שהם מעבר לשלוש נקודות כאלו או אחרות ויערכו שני טקסים, שיקדימו את בעיטת הפתיחה בכרמל.

טקס אחד שיתקיים הוא לשחקן העבר של המועדון ותוצר מחלקת הנוער, עופרי ארד, שבימים אלו עושה חיל בליגת האלופות עם קייראט: “לפני המשחק מול הפועל תל אביב בסמי עופר, נערוך על הדשא טקס תודה לעפרי ארד, שגדל במחלקת הנוער של המועדון, זכה עם הקבוצה הבוגרת בשתי אליפויות ועזב לקייראט”.

השני יהיה לבני העדה הדרוזית: “פשוט רצינו לומר תודה. לפני המשחק מול הפועל תל אביב בסמי עופר, נערוך טקס הוקרה לעדה הדרוזית, על הלחימה כתף אל כתף לאורך מלחמת ‘חרבות ברזל’. נעלה את זכרם של 14 החללים בני העדה שנפלו במלחמה ואת זכרם של 12 הילדים אשר נרצחו בנפילת הטיל במג'דל שמס”.

עוד לגבי הטקס לעדה הדרוזית: “מיד לאחר ירידת השחקנים מהחימום תעלה אל כר הדשא תזמורת של ארגון הצופים הדרוזים בני מעארוף, יחד עם צוות הדגלנים והמדריכים. לפני המשחק יעלו בכירים מהעדה ויקבלו תשורה משחקני הקבוצה, קני סיף ושריך כיוף וכן משגריר המועדון בעדה הדרוזית, וויאם עמאש”.