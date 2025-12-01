מכבי ת"א ודומינו'ס חתמו על הסכם לשלוש שנים

מועדון הכדורסל מכבי תל אביב ורשת דומינו'ס פיצה, חתמו היום (שני) על הסכם שיתוף פעולה מחודש לשלוש שנים נוספות, כאשר זו השנה ה-13 לשותפות העסקית בין הצדדים.

בנוסף לקשר ארוך השנים עם הקבוצה הבוגרת, דומינו'ס פיצה תעניק השנה גם חסות ראשית לקבוצת הנוער במכבי תל אביב. נציגי הצהובים וויל ריימן וג'יילן הורד, יחד עם המנכ"ל אבי בן טל וסמנכ"ל השיווק והמכירות דורון ג'מצ'י, הגיעו להשיק את ההסכם המחודש עם הבעלים והמנכ”ל של רשת דומינו'ס פיצה, יוסי אלבז, על משולש פיצה או שניים.

“מכבי בעיניי זו מורשת, מכבי זו מצוינות, מכבי בעיניי זו אמונה לאורך כל הדרך - בין אם זה במגפה או במלחמות ובין אם זה בתקופות טובות או פחות”, הבהיר יוסי אלבז, הבעלים והמנכ"ל של רשת דומינו'ס פיצה. “אנחנו גאים בקשר הזה ובערכים המשותפים בין מכבי לדומינו'ס ואנחנו גאים בזה שאנחנו ממשיכים לשלוש שנים נוספות באמון מלא ובידיעה שאנחנו הולכים להצליח, גם מכבי וגם דומינו'ס”.

אירוע מכבי ת"א בפיצה דומינוס

“זה היה תהליך מאוד מעניין”, אמר וויל ריימן על מאמצי הכנת הפיצה במקום. “למתוח את הבצק זה מעט קשה, אבל אני חושב שג'יילן הצליח לעשות את זה. אני אעשה את הרוטב מעתה והלאה”. כשנשאל לגבי התוספת האהובה עליו, ענה הפורוורד: “אני אוהב את הפיצה שלי כשרה”.

וויל ריימן מוכיח ביצועי בישול (שחר גרוס)

גם ג’יילן הורד הודה: “התהליך היה מעניין. אני חושב שעשינו עבודה טובה, אבל זה היה ממש כיף ועשיתי חיים”, אמר תוך כדי שהוציא את המגש מהתנור הלוהט.

ג'יילן הורד מוכיח יכולות אפייה (שחר גרוס)

כשנשאל על המשחק הקרוב ביורוליג, השיב הורד: “לז'לגיריס יש אחלה אולם, אווירה טובה, זה יהיה מאוד כיף לבוא ולשחק שם. אנחנו אוהבים לבוא ולשחק באווירה כזאת. מקווים לשחק טוב ולצאת עם הניצחון”.

הפיצה המוכנה של אנשי מכבי תל אביב (שחר גרוס)

ריימן התייחס גם לחזרה המתוכננת של משחקי היורוליג לישראל: “זאת בהחלט הקלה. אני חושב שהיו לנו 15 או 16 טיסות, אז נוכל לתת לגוף שלנו לנוח יותר טוב, בתקווה שזה ייתן לנו אפשרות לנצח יותר משחקים ולחזור לעונה רגילה. מעולם לא שיחקתי במשחק בית ביורוליג, אז זה בהחלט מרגש. אני כמו החבר'ה החדשים. בטוח שיהיה כיף”.

ג'יילן הורד ו-וויל ריימן מחויכים (שחר גרוס)

“בצעירותי הייתי אחד מהאוהדים הנאמנים של דומינו'ס פיצה. המעגל הזה נסגר כשיוסי ודומינו'ס פיצה התחברו למכבי”, סיפר דורון ג'מצ'י. “זה ראוי לציון כששותף הולך עם מועדון לאורך שנים ארוכות. יש עליות ומורדות, אבל לשמחתי עם דומינו'ס זה ברוב הזמן צמיחה ועליות. מעבר לחיבור עם הקבוצה הראשונה, אני חושב שהמיזם שלהם לתת חסות עם דור ההמשך שלנו, מחלקת הנוער ובית הספר לכדורסל, זה החזון האמיתי. עטיפה מושלמת ומוצר מדהים, שנותר לי רק לשמוח ולברך עליו”.

דורון ג'מצ'י ואבי בן טל מבשלים (שחר גרוס)

מכבי תל אביב מכינה פיצות בדומינוס (שחר גרוס)