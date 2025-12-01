סינדרלה נוספת: רמה"ש הדיחה את סכנין בנערים ג'

סינדרלה נוספת במשחקי הגביע בשנתון נערים ג': אחרי שעירוני אשדוד ניצחה במוצאי השבת 0:1 את הפועל נוף הגליל, אתמול (ראשון) היה זה הזמן של קבוצת "צו פיוס" של הפועל רמת השרון ללכת בעקבותיה. הקבוצה מהשרון, המדורגת במקום התשיעי בטבלת ארצית דרום, ניצחה 0:1 את בני סכנין, שנמצאת במקום הלפני אחרון בטבלת ליגת העל.

מי שעשה את ההבדל הוא אורי בנדלר, שכבש שער בדקה ה-38 של המשחק וסלל את דרכה של רמת השרון לניצחון וסנסציה גדולה, ולקח אותה לשלב 32 הגדולות של גביע המדינה לנערים ג’.

כובש השער אורי בנדלר (צילום מטעם הקבוצה)

דור עציוני, מאמן הקבוצה המנצחת, סיכם בסיום: "המשחק היה מבחן לאופי ולדרך. ידענו שאנחנו פוגשים יריבה מליגת העל, שמקשה על היריבות שלה. ידענו שאם לא נבוא עם מחויבות מוחלטת וחדות בכל פעולה יהיה לנו קשה לייצר את היתרון שלנו. אני גאה בשחקנים על איך שהם נכנסו למשחק: עם רעב, עם אחריות ועם אמונה בדרך המשותפת שלנו. התפתחות המשחק הייתה תוצאה של עבודת צוות אמיתית.

ברגעים שהיינו צריכים לסבול - סבלנו ביחד, וכשנפתח לנו חלון הזדמנות תקפנו באומץ”, המשיך המאמן. “הניצחון הזה שייך לחדר הלבשה שלם שמאמין בדרך ולא מוותר בשום רגע. העונה הזו מאתגרת אותנו, אבל גם מחזקת אותנו. אנחנו הופכים לקבוצה מגובשת, תחרותית וצנועה בעשייה שלה. המטרה שלנו קדימה ברורה: להמשיך להתפתח, לשמור על הערכים שמובילים אותנו ולהוציא מכל שחקן את המקסימום".

כשעננה כבדה מרחפת בימים אלה מעל ההווה והעתיד של מועדון הכדורגל של הפועל רמת השרון, מתאר עציוני תמונת מצב מעודדת מההתנהלות סביב מחלקת הנוער: "חשוב לי להדגיש את המעטפת ואת רוח המועדון. מהיום הראשון יש סביבנו אנשים שדואגים ליציבות, לסדר ולמקצוענות, וזה נותן לשחקנים את הביטחון להתפתח. רוח המועדון שלנו מבוססת על צניעות, עבודה קשה, ואמונה בתהליך.

נערים ג' של רמת השרון (באדיבות הפועל רמת השרון)

כשאתה חי בסביבה כזאת, קל יותר לדרוש מעצמך ומהשחקנים, לייצר בסיס להצלחה ולשאוף גבוה. אני רוצה להודות במיוחד לשותפים לעשייה - ירון שאשו, קורן סגל וטום קשתי על המסירות והעבודה הבלתי מתפשרת מאחורי הקלעים. תודה גדולה למנהל המקצועי גל אדיר, על האמונה בנו ועל חופש הפעולה שהוא מעניק לצוות. זה מה שמאפשר לנו לבנות תהליך, לשמור על יציבות ולהמשיך להתקדם צעד אחרי צעד".



הפועל רמת השרון תקווה להישאר על מסלול הניצחונות גם כשתחזור למשחקי הליגה כשביום ראשון הקרוב (7.12) מצפה לה משחק ביתי מול בית"ר ת"א חולון, שאותה היא מקדימה בשתי נקודות, כשיש לה משחק חסר.