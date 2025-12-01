יום שני, 01.12.2025 שעה 20:43
לאמין ימאל ממש לא מתכוון לחקות את רונאלדו

לכוכב הצעיר של ברצלונה אין עדיין רכב של ספונסרית הקבוצה, קופרה, בשל גילו הצעיר, אבל יש לו מושג מה לא הולך להיות לו: "זו לא תהיה למבורגיני"

ימאל. יש לו את הרצונות שלו (IMAGO)
ימאל. יש לו את הרצונות שלו (IMAGO)

אין ספק שלאמין ימאל, אשר כבש בשבת את שערו הראשון בקאמפ נואו, הוא אחד מהשחקנים הטובים ביותר בעולם. השווי שלו באתר טרנספרמרקט עומד כבר על 200 מיליון אירו, ואם מכירים את היכולות שלו לעומק, אף אחד לא היה מופתע אם הסכום היה עומד על רבע מיליארד.

אחרי שזכה ביורו עם נבחרת ספרד, ולאחר מכן באליפות ספרד עם ברצלונה, ימאל ממשיך לספק מספרים – כל עוד הוא לא פצוע כמובן. בליגה יש לו 5 שערים ו-8 בישולים (אחד מהם היה גאוני לאולמו מול אלאבס), כאשר בליגת האלופות הוא עם 2 שערים ובישול לאחר 4 משחקים.

כאשר מדובר בקאליבר בסדרי גודל של רונאלדו וזלאטן, הייתם יכולים לחשוב שהוא כבר מתכנן את אוסף הרכבים הבא שלו, אבל לכוכב הצעיר של בארסה יש תוכניות משלו. הוא אמנם לא קיבל רכב קופרה (הספונסרית של הקבוצה) כמו שאר חבריו לקבוצה (בשל גילו הצעיר), אבל הוא כבר בערך יודע מה הוא רוצה…

הלמבורגיני של רונאלדו. ימאל לא הולך בעקבותיו (אינסטגרם)הלמבורגיני של רונאלדו. ימאל לא הולך בעקבותיו (אינסטגרם)

בראיון לרשת האמריקאית CBS News, הוא נתן את משנתו על הרכבים הפוטנציאליים העומדים להיות ברשותו: "אני רוצה להרגיש את החופש של לנהוג בעצמי. הרכב שלי יהיה כזה שכל החברים שלי ירצו ויוכלו ליהנות ממנו. זו גם לא תהיה למבורגיני; אני אהיה שמח עם אאודי, מרצדס או קופרה”.

מדבריו של ימאל ניתן להסיק שני דברים: הראשון הוא שנכון לרגע זה, הוא ממש לא מתכוון לחקות את CR7 בכל הקשור לרכבים. השני הוא, שלמרות גילו הצעיר של ימאל, הוא “פוליטיקאי” לא קטן, שכן הוא לא שכח להזכיר את הספונסרית של הקבוצה (קופרה) כאופציה עתידית.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור האזור המוטורי? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את האזור המוטורי. נתראה בכתבה הבאה

