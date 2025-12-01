עם שחקני עבר: נערך טקס לזכר איתן שור ז״ל

אצטדיון בלומפילד אירח אתמול (ראשון) ערב מרגש במיוחד, כאשר התקיים טורניר זיכרון לכבודו של איתן שור ז״ל, מנהל האצטדיון האגדי במשך 21 שנים, שהלך לעולמו לפני ארבע שנים לאחר מאבק במחלה קשה. שור, שנחשב לאחד מאנשי המקצוע האהובים והמסורים בתחום, הונצח באירוע בו לקחו חלק בני משפחתו, חבריו, שחקני עבר ואנשי המועדונים הפועלים באצטדיון.

בטורניר השתתפו שש קבוצות: הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, משפחת שור, קבוצת החברים של איתן, היכלי הספורט ומשרד הכרטיסים "לאן". לאורך האירוע שודרו סיפורים וזיכרונות על דמותו של שור, שהצטיין בעבודתו ונודע כמנהל מקצועי, אנושי, מסור ובעל יחסי אנוש יוצאי דופן.

רבים מהנוכחים חלקו דברים לכבודו. מנכ"ל הפועל תל אביב, גיא פרימור, סיפר כי אף שלא הכיר את שור אישית, שמע עליו רבות ועמד על טוב ליבו ומקצועיותו. מנהל בלומפילד, יעקב חן, ציין כי בשנתיים שעבדו יחד נוצר ביניהם קשר עמוק, וכי תמונתו של שור ניצבת מולו במשרד עד היום.

גיא פרימור (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

מנכ״ל המועדון, גיא פרימור, אמר במהלך האירוע: ״אמנם לא זכיתי לפגוש את איתן, אבל שמעתי עליו רבות. שמו הולך לפניו. סיפרו לי על טוב ליבו, המקצועיות וכל מה שאנחנו מחפשים היום. אנחנו רואים את בנו, עמית, שממשיך את דרכו, וזוהי זכות עבורנו לכבד את זכרו״.

מנהל בלומפילד, יעקב חן, הוסיף: ״אירועים כאלה מראים את הקשר החזק בין קבוצות הבית לצוות האצטדיון. בשנתיים שעבדנו יחד, נפשי נקשרה בנפשו של איתן, ותמונתו נמצאת מולי בכל עת״.

משפחתו של איתן שור ז״ל (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

גם מאור בנימיני, מנכ״ל היכלי הספורט, נשא דברים: ״זהו מעמד מרגש. איתן נגע בנפשו של כל אדם שהכיר אותו. באופן אישי הוא לימד אותי המון ונזכור אותו תמיד״. עמוס חסון, חברו הקרוב, סיפר: ״המסע של איתן מילד שהתאהב בבלומפילד למי שהפך למנהלו, ריגש אותו ואת כולנו. תודה לכל מי שהגיע וכיבד את זכרו״.

פזית שור, אלמנתו של איתן, אמרה: ״איתן היה איש של שמחה ונתינה אינסופית. בלומפילד לא היה רק מקום העבודה שלו, זה היה הבית שלו. הוא הכיר כל פינה באצטדיון. הטורניר הזה הוא הדרך היפה ביותר לזכור אותו״.

פזית שור, אלמנתו של איתן ז״ל (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

בפן המקצועי, הפועל תל אביב הגיעה לטורניר עם סגל שכלל שחקני עבר כמו אביחי ידין, אבי אזולאי וסלים טועמה, לצד מספר עובדי מועדון. הקבוצה הוגרלה לבית אחד עם משפחת שור ומכבי תל אביב, שגם היא הגיעה עם שחקני עבר משלה. במשחק הראשון גברה הפועל על משפחת שור, ובהמשך השיגה ניצחון 1:2 על היריבה העירונית, כשסלים טועמה כובש שער יוצא דופן מחצי מגרש ומעלה את האדומים לחצי הגמר.

בשלב הבא המשיכה הפועל את המומנטום וניצחה את קבוצת חבריו של איתן. בגמר פגשה שוב את מכבי תל אביב, ורשמה מפגש שני מול הצהובים באותו ערב. לאחר שוויון 1:1 בתום עשר דקות המשחק, הוכרע הגמר בדו־קרב פנדלים. בן כהן, איש המשק של הקבוצה הבוגרת, היה גיבור הערב כשהדף שני פנדלים, ובזכות דיוקים של סמנכ״ל המועדון ארז נעמן ומעסה הקבוצה הבוגרת אסי אלסידווי, זכתה הפועל בטורניר.

סלים טועמה בטורניר לזכרו של איתן שור ז״ל (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

הטורניר לזכרו של איתן שור ז״ל (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

לזכרו של איתן שור ז״ל (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

אביחי ידין בטורניר לזכרו של איתן שור (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

האירוע כולו שידר את עומק ההערכה והאהבה שרחשו רבים לאיתן שור ז״ל, והיה מחווה מרגשת לאדם שנגע בלבבות רבים והותיר חותם עמוק על אצטדיון בלומפילד ועל האנשים שעבדו לצדו.