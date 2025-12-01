יום שני, 01.12.2025 שעה 18:39
ליגה ספרדית 25-26
3416-3914ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3111-2714אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1621-1914ריאל סוסיאדד9
1617-1514אלצ'ה10
1614-1213ראיו וייקאנו11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1322-1514מיורקה15
1321-1213ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

סימאונה: הפוטנציאל שלנו גדול ממה שחושבים

מאמן אתלטיקו דיבר לפני ברצלונה מחר ב-22:00 (חי בערוץ ONE): "נצטרך לקחת את המשחק למקום שאנחנו חושבים שנוכל לפגוע בהם”. וגם: התמונה של פליק

|
דייגו סימאונה (IMAGO)
דייגו סימאונה (IMAGO)

אחד המשחקים הכי גדולים שיש לליגה הספרדית להציע ישוחק מחר (שלישי, 22:00, שידור חי בערוץ ONE), כשהמוליכה הטרייה של הלה ליגה ברצלונה תארח בקאמפ נואו את אתלטיקו מדריד, לעוד פרק נפלא בין שני המועדונים הגדולים הללו, שבשנה שעברה בכל מפגש סיפקו קונצרט של כדורגל. לקראת המפגש, מאמן הקולצ’ונרוס דייגו סימאונה דיבר במסיבת העיתונאים המסורתית.

האנזי פליק דיבר על הפוטנציאל ההתקפי הגדול של אתלטיקו. מה דעתך?
“אני לא מגיב על מה שאחרים חושבים. כיף לשמוע שבחים, אבל אנחנו ממשיכים לנסות להשתפר ולעבוד כדי להתפתח. הפוטנציאל שלנו גדול בהרבה ממה שאנחנו מראים כרגע”.

האם אתה חושב שתוכלו לנצח את ההתמודדות הזאת?
“ברור מאוד לאיזה סוג משחק אנחנו מצפים. זו יריבה עם התקפה מדהימה, סגנון משחק ייחודי ויש לה כמה שחקנים אינדיבידואליים חשובים מאוד, אנחנו נצטרך להיות חזקים בהיבט הזה כדי להתחרות. נצטרך לקחת את המשחק למקום שבו אנחנו חושבים שנוכל לפגוע בהם”.

חוליאן אלברס (IMAGO)חוליאן אלברס (IMAGO)

מה דעתך על ברצלונה?
“אני רואה אותם כמו כולם. הם הוכיחו את הסגנון שלהם ואת תוכנית המשחק שלהם. הם לא שינו את אסטרטגיית ההתקפה שלהם או את קו ההגנה הגבוה שלהם, מה שהניב תוצאות פנטסטיות. אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לשחק נגד קבוצה ורסטילית, אנחנו צריכים לקחת אותם למקומות שבהם יש לנו יתרונות כדי שנוכל לפגוע בהם”.

נגד ארסנל וליברפול ספגתם הרבה שערים בהתקפות מהירות, זה מדאיג אותך?
“אלה משחקים שונים. לכל אחד יש את הזרימה שלו. במשחק הזה, נראה איך נגיב לכל מה שיבוא בדרכנו”.

שחקני אתלטיקו מדריד בטירוף (IMAGO)שחקני אתלטיקו מדריד בטירוף (IMAGO)

האם אתה מרגיש יותר בנוח כשחוסה מריה חימנס בהגנה?
”חוסה הוא אדם חשוב ביותר, כמו גם כמה מהשחקנים האחרים שיש לנו בקבוצה. אני מקווה שהוא יצליח לשמור על הרמה הזו”.

מה אתה חושב על המינוי של דה בורגוס שישפוט את ההתמודדות?
“אני בדרך כלל לא מגיב על שופטים. יש לי הרבה כבוד אליהם ומנסה לעזור להם בכל דרך שאני יכול, כמו שאנחנו תמיד עושים”.

מרקוס יורנטה לא יוכל לשחק מול ברצלונה (IMAGO)מרקוס יורנטה לא יוכל לשחק מול ברצלונה (IMAGO)

ראית את פליק נראה נסער במשחק האחרון בקאמפ נואו, האם אתה מזדהה איתו?
“זה נורמלי. כולנו בני אדם, יש לנו רגשות. מהצד, תמיד קל יותר לראות ולבקש דברים, אבל ליישם זה לא כל כך פשוט. לעשות את זה בהרבה משחקים רצופים, כשתמיד צריך לתת את כל כולך, זה יותר מסובך. מנקודת המבט שלנו, אנחנו רוצים לראות אותו משתפר, ואנחנו מקווים שזה המצב”.

מה שלום מרקוס יורנטה? מה דעתך על האלטרנטיבות האחרות בסגל?
“מרקוס עדיין מתאושש. מארק פוביל ונהואל מולינה שונים ממנו: מולינה הרבה יותר התקפי, מתקדם יותר, וחשוב יותר בשליש האחרון. מארק יכול לתת לנו אופציות בעמדה הגנתית יותר וסגנון משחק שונה לעמדה הזו”.

