בב"ש בטוחים: הפועל פ"ת יכולה לנצח כל אחת

אחרי הניצחון בסמי עופר על הפועל חיפה, בהפועל באר שבע מכוונים להמשיך את המומנטום גם מחר (שלישי, 20:00) באצטדיון שלמה ביטוח מול הפועל פתח תקווה ולהלחיץ קצת את בית"ר ירושלים ומכבי תל אביב, אבל יודעים שמדובר במשימה קשה במיוחד.

"יש לנו הרבה כבוד להפועל פתח תקווה, שיש לה את אחת ההתקפות הכי מסוכנות בליגה", אמרו בבירת הנגב, "ראינו אותם נגד מכבי חיפה, מדובר בקבוצה שיכולה לנצח כל קבוצה בליגה. אם לא נשפר את משחק ההגנה שלנו - נהיה בבעיה".

מאמן הקבוצה, רן קוז'וק, מעריך מאוד את העבודה שעושים בפתח תקווה בראשות המאמן עומר פרץ והוא יודע שמצפה לקבוצה שלו אתגר לא קל. בצוות המקצועי הזהירו מפני שחקני ההתקפה של פתח תקווה, כמו ג'וסלין טאבי, קליי וסונגה.

רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

קוז'וק מתכנן שני שינויים בהרכב. מתן בלטקסה, שהתאמן בצורה מלאה, חוזר לסגל ומתחרה עם מיגל ויטור להחליף את המורחק ג’יבריל דיופ. בקישור, קינגס קאנגווה אמור לשוב ל-11 על חשבונו של שי אליאס.

במועדון מקווים שקינגס קאנגווה ואור בלוריאן, שמחזיקים בארבעה כרטיסים צהובים, יעברו את המשחק מחר ללא צהוב חמישי שעלול להרחיק אותם ממשחק העונה מול מכבי תל אביב ביום ראשון.