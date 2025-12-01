יום שני, 01.12.2025 שעה 18:21
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

בב"ש בטוחים: הפועל פ"ת יכולה לנצח כל אחת

דריכות אצל המוליכה לפני המלאבסים מחר ב-20:00: "נהיה חייבים להשתפר בהגנה". בלטקסה וקאנגווה צפויים לשוב ל-11, הזמבי ובלוריאן בסכנת הרחקה ממכבי

|
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (אורן בן חקון)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (אורן בן חקון)

אחרי הניצחון בסמי עופר על הפועל חיפה, בהפועל באר שבע מכוונים להמשיך את המומנטום גם מחר (שלישי, 20:00) באצטדיון שלמה ביטוח מול הפועל פתח תקווה ולהלחיץ קצת את בית"ר ירושלים ומכבי תל אביב, אבל יודעים שמדובר במשימה קשה במיוחד. 

"יש לנו הרבה כבוד להפועל פתח תקווה, שיש לה את אחת ההתקפות הכי מסוכנות בליגה", אמרו בבירת הנגב, "ראינו אותם נגד מכבי חיפה, מדובר בקבוצה שיכולה לנצח כל קבוצה בליגה. אם לא נשפר את משחק ההגנה שלנו - נהיה בבעיה".

מאמן הקבוצה, רן קוז'וק, מעריך מאוד את העבודה שעושים בפתח תקווה בראשות המאמן עומר פרץ והוא יודע שמצפה לקבוצה שלו אתגר לא קל. בצוות המקצועי הזהירו מפני שחקני ההתקפה של פתח תקווה, כמו ג'וסלין טאבי, קליי וסונגה. 

רן קוזרן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

קוז'וק מתכנן שני שינויים בהרכב. מתן בלטקסה, שהתאמן בצורה מלאה, חוזר לסגל ומתחרה עם מיגל ויטור להחליף את המורחק ג’יבריל דיופ. בקישור, קינגס קאנגווה אמור לשוב ל-11 על חשבונו של שי אליאס.

במועדון מקווים שקינגס קאנגווה ואור בלוריאן, שמחזיקים בארבעה כרטיסים צהובים, יעברו את המשחק מחר ללא צהוב חמישי שעלול להרחיק אותם ממשחק העונה מול מכבי תל אביב ביום ראשון.

