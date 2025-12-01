יום ראשון, 08.03.2026 שעה 18:19
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5432-5027ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3537-3027אתלטיק בילבאו9
3432-3227אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3143-2827ג'ירונה12
3032-2626ראיו וייקאנו13
3041-3426סביליה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

אין כוכבים, תסתדרו: הטוויסט של העונה בפנטזי

המשחקים בין ברצלונה לאתלטיקו ובין ריאל לבילבאו הוקדמו בגלל הסופר קאפ, וכשיגיע המחזור ה-19 לא תוכלו לבחור בשחקנים שלהן. וגם: ה-11 המשוערים

|
אלברס, לאמין ימאל ואמבפה (IMAGO)
אלברס, לאמין ימאל ואמבפה (IMAGO)

הטוויסט של העונה בלה ליגה פנטזי. טורניר הסופר קאפ הספרדי מעבר לפינה וכמדי שנה בספרד המשחקים של ארבע הקבוצות המשתתפות זו מול זו הוקדמו. כתוצאה מכך, ברצלונה תארח את אתלטיקו מדריד וריאל מדריד תתארח אצל אתלטיק בילבאו במסגרת המחזור ה-19 בלה ליגה.

לעמוד המשחק לחצו כאן. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

בעקבות הקדמת המשחקים, חלה תפנית מעניינת: בעת שיגיע המחזור ה-19, מכיוון ששחקני ברצלונה, ריאל מדריד, אתלטיקו מדריד ובילבאו כבר שיחקו, לא תוכלו לבחור בהם ותצטרכו להרכיב נבחרת מיתר 16 הקבוצות, ללא כמה מהשחקנים הטובים ביותר במשחק. כאן בדיוק נמדדים המנג’רים האיכותיים ביותר בפנטזי, ואין ספק שזה יהיה אתגר מעניין.

ויניסיוס (IMAGO)ויניסיוס (IMAGO)

לקראת המפגשים הגדולים של אמצע השבוע, זה הזמן גם לראות את ההרכבים המשוערים.

ברצלונה – אתלטיקו מדריד (שלישי, 22:00)

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז'ואן גארסיה, ז'ול קונדה, פאו קוברסי, אריק גארסיה, אלחנדרו באלדה, פרנקי דה יונג, פדרי, דני אולמו, לאמין ימאל, ראפיניה ופראן טורס (רוברט לבנדובסקי).

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, נהואל מולינה, חוסה מריה חימנס, דויד האנצ'קו, מתאו רוג'רי (קלמן לנגלה), קוקה, פבלו באריוס, אלכס באאנה, ג'וליאנו סימאונה, ניקו גונסאלס (אלכסנדר סורלות') וחוליאן אלברס.

לאמין ימאל חוגג (IMAGO)לאמין ימאל חוגג (IMAGO)

אתלטיק בילבאו – ריאל מדריד (רביעי, 20:00)

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, אנדוני גורוסאבל, אמריק לאפורט, דני ויויאן, יורי ברצ'יצ'ה, מיקל חאורגיסאר, סלטון סאנצ’ס, איניגו רואיס דה גלארטה, אלכס ברנגר, ניקו ווויליאמס ואונאי גומס.

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר ארנולד, אדר מיליטאו, אנטוניו רודיגר (ראול אסנסיו), אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, אדוארדו קמאבינגה (ארדה גולר), פדריקו ואלוורדה, ג'וד בלינגהאם, ויניסיוס ג'וניור וקיליאן אמבפה.

