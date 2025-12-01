יום שני, 01.12.2025 שעה 18:22
נבחרת הנערות הפסידה ללטביה ולא עלתה לדרג א׳

הנבחרת עד גיל 19 לא הצליחה לנצל יתרון מספרי החל מהדקה ה-63, ונכנעה בסיום 3:2 ללטביות. תמר גורן ומיה שביל כבשו לטובת הנבחרת, אך זה לא הספיק

נבחרת הנערות של ישראל עד גיל 19 (ההתאחדות לכדורגל בישראל)
נבחרת הנערות של ישראל עד גיל 19 סיימה היום (שני) את טורניר מוקדמות אליפות אירופה במלטה עם הפסד 3:2 ללטביה, תוצאה שהשאירה אותה במקום השני בבית ולא אפשרה לה להעפיל לדרג א׳ בשלב הבא.

ניצחון ישראלי היה מקנה את הכרטיס לשלב השני של המוקדמות שייערך באביב 2026, אך הלטביות השלימו מאזן מושלם של תשע נקודות ושלחו את ישראל לסיים כסגנית עם שש.

המשחק נפתח בשליטה לטבית, ובדקה ה-40 שטיינברגה מצאה את הרשת והורידה את ישראל למחצית בפיגור 1:0. התקווה חזרה בתחילת המחצית השנייה כאשר מייג'רה הלטבית ספגה כרטיס אדום בדקה ה-63, וכעבור שתי דקות בלבד תמר גורן ניצלה בעיטה חופשית נהדרת כדי להשוות ל-1:1.

למרות היתרון המספרי, ישראל לא הצליחה להשלים מהפך. בדקה ה-72 פינצוקה כבשה עבור לטביה והחזירה לה את היתרון, ובדקה ה-77 קאלסה קבעה 1:3 והרחיקה את הנבחרת הלאומית מהחלום הגדול.

מיה שביל צימקה בדקה ה-88 ל-3:2, אך זה כבר היה מאוחר מדי. בסיום, ישראל כאמור מסיימת במקום השני בבית ונשארת מחוץ לדרג הבכיר לקראת שלב המוקדמות הבא.

