פוקסמן ישפוט את המפגש בין ב"ש למכבי ת"א

שיבוצי השופטים למחזור ה-13 שינהל את הסיבוב הראשון בליגת העל נקבעו, כשבמוקד יעמוד משחק העונה בין שתי הראשונות - הפועל באר שבע למכבי תל אביב, שייערך בטרנר. מי שנבחר להיות אמון על כך שהמשחק יעבור בשלום הוא דוד פוקסמן.

גל לייבוביץ’ ינהל את הדרבי הירושלמי אותו בית”ר תארח בטדי כמובן. יוני קלז ישפוט את ההתמודדות בין עירוני קריית שמונה למכבי חיפה, כשאוהד אסולין יוציא לדרך את המפגש בין הפועל תל אביב להפועל פתח תקווה.

עומר בירן ישפוט בין הפועל חיפה למכבי נתניה בסמי עופר, יובל שטיין יוביל את ההתמודדות בין מ.ס אשדוד לעירוני טבריה ויואב מזרחי ישפוט בין בני ריינה לבני סכנין.