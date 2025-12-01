יום שני, 01.12.2025 שעה 16:29
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

פוקסמן ישפוט את המפגש בין ב"ש למכבי ת"א

השופט ינהל את ההתמודדות במשחק העונה בין שתי הראשונות בטרנר. קלז ינהל את המשחק של מכבי חיפה מול ק"ש, אסולין את הפועל. וגם: הדרבי הירושלמי

|
דוד פוקסמן (רדאד ג'בארה)
דוד פוקסמן (רדאד ג'בארה)

שיבוצי השופטים למחזור ה-13 שינהל את הסיבוב הראשון בליגת העל נקבעו, כשבמוקד יעמוד משחק העונה בין שתי הראשונות - הפועל באר שבע למכבי תל אביב, שייערך בטרנר. מי שנבחר להיות אמון על כך שהמשחק יעבור בשלום הוא דוד פוקסמן.

גל לייבוביץ’ ינהל את הדרבי הירושלמי אותו בית”ר תארח בטדי כמובן. יוני קלז ישפוט את ההתמודדות בין עירוני קריית שמונה למכבי חיפה, כשאוהד אסולין יוציא לדרך את המפגש בין הפועל תל אביב להפועל פתח תקווה.

עומר בירן ישפוט בין הפועל חיפה למכבי נתניה בסמי עופר, יובל שטיין יוביל את ההתמודדות בין מ.ס אשדוד לעירוני טבריה ויואב מזרחי ישפוט בין בני ריינה לבני סכנין.

