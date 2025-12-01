עומר פרץ: לא חושב שאנחנו הפראיירים של הליגה

לאחר חמש תוצאות תיקו רצופות, כשהיא מרגישה פספוס מהמשחק האחרון מול מכבי חיפה, הפועל פ"ת תארח מחר (שלישי, 20:00) עוד קבוצה גדולה, אולי הכי גדולה, כשתפגוש את המוליכה הפועל ב"ש ותנסה דווקא כאן לנצח. היום, התקיימה מסיבת העיתונאים בה דיברו המאמן עומר פרץ והבלם איתי רוטמן, לקראת המשחק.

"השאיפה שלנו היא לנצח ולא לסיים כ"כ הרבה בתיקו, אבל לפעמים הדברים מוכרעים על חודה של שערה, גם במשחק האחרון הגענו להרבה מצבים ולא הצלחנו לנצל אותם. המשחק האחרון הוא היסטוריה מבחינתנו, אנחנו באים מחר נגד הקבוצה הטובה בליגה. הם אגרסיביים ואינטנסיביים מאוד, מצפה לנו משחק קשה, אבל אנחנו רוצים לנצח בבית שלנו. זה לא יהיה פשוט, אבל זאת המטרה שלנו", אמר עומר פרץ לקראת המשחק.

המאמן הוסיף: "רוטציה? בשביל זה יש לנו סגל איכותי עם שחקנים פחות או יותר באותה הרמה בכל תפקיד. במשחק מול מכבי חיפה, בגלל האדום שהם קיבלו, לא יצא לנו לרוץ בצורה אינטנסיבית מאוד כי היינו ברוב הזמן עם הכדור. מי שישחק יהיה מוכן ודרוך, כי זה משחק גדול וברגע שאתה עולה למגרש עם כל הקהל והאנרגיה, העייפות קצת נעלמת. ניתן את המקסימום שלנו וזה בטוח".

שחקני הפועל פתח תקווה בסיום המשחק נגד מכבי חיפה(שחר גרוס)

על היריבה אמר: "מדובר בקבוצה איכותית מאוד, אינטנסיבית שלוחצת הכי טוב בליגה. יש להם יכולות מאוד גבוהות ובכל עמדה יש להם את היכולת להעניש. מצד שני, יש להם את נקודות התורפה שלהם כמו לכל קבוצה ונרצה להיות ערוכים לזה. נצטרך להיות חזקים בראש במשחק הזה, כי ב"ש היא קבוצה שאוהבת לכתוש את היריבה שלה ויהיו הרבה רגעים, אני מניח, שהאינטנסיביות שלהם תבוא לטובתם.

"אנחנו צריכים להיות חזקים בראש ולהישאר בתוכנית המשחק שלנו. יש לנו את היכולות הגבוהות גם להעניש אותם. אם נשנה סגנון? חכו למחר. לא אתן לב"ש מתנות ואספר איך אנחנו הולכים להגיע. בסופו של דבר יש להם בחלק הקדמי שחקני הכרעה שיודעים לכבוש שערים. יש לנו את התוכנית שלנו ונראה מחר אם היא תעבוד".

לגבי הקושי להכריע משחקים הוסיף: "אם אתה מכיר את הדוקטור שיש לו את התרופה הזאת, אשמח לקבל אותה. הדבר הכי נכון ברגעים האלה הוא להמשיך, להאמין בסגנון המשחק שלנו ולתרגל את הסיטואציות האלה במגרש מול השער. נקווה שגם אלילת המזל תהיה קצת לטובתנו ברגעים האלה. יש לנו איכויות לנצל מצבים ולסיים את המשחקים האלה, בטח בחלק הקדמי עם השחקנים שיש לנו. אני מצפה מהם שייקחו על עצמם יותר ויסיימו את המצבים אליהם הם מגיעים.

נדב נידם בועט לקורה (שחר גרוס)

"אם היינו בעמדה יותר גרועה בחלק התחתון אז אולי הכינוי ‘הפראיירים של הליגה’ היה יותר נכון ואמיתי. מחמאות זה תמיד טוב לקבל, עדיין אנחנו מעל הקו האדום ויש יותר ‘פראיייריות’ מאיתנו בליגה. אם המשחק תלוי בב"ש? תמיד הקבוצות עם הכסף היותר גדולות הן פייבוריטיות מול הקבוצות הקטנות יותר וזהו טבע העולם. ב"ש פייבוריטית נגדנו, אם זה ייתן להם את הניצחון או לא? זה תלוי במה שיקרה על כר הדשא. אנחנו מכבדים את ב"ש, היא קבוצה חזקה מאוד עם מאמן מצוין אבל אנחנו רוצים להביא תוצאה מחר. עם כל הכבוד לשחקנים שלהם, אנחנו קבוצה כישרונית וחזקה, ואנחנו יכולים לעשות מה שעשו מעט קבוצות בליגה, להוציא מולם נקודות".

הבלם איתי רוטמן, שהיה מצוין מול מכבי חיפה, הוסיף: "ההכנה היא זהה. הפועל ב"ש היא הקבוצה הכי טובה בליגה, אבל נתכונן כמו שאנחנו מתכוננים לכל משחק, פשוט נשים לב יותר לדגשים המקצועיים כי יש להם שחקנים ברמה מאוד גבוהה".

איתי רוטמן (ראובן שוורץ)

על הביקורת על משחק ההגנה אמר: "היא לגיטימית כי ספגנו כמות גדולה של שערים, אבל משחק ההגנה שלנו הוא טוב כי לא מגיעים אלינו הרבה פעמים אל השער. הגולים שאנחנו סופגים הם קצת קלים מדי, אבל נאזן את זה וכבר במשחק האחרון לא בעטו לנו לשער ולא ספגנו גול".

לגבי המשחקים מול הגדולות והעומס: "היינו קרובים במשחקים האחרונים ובעזרת השם נבוא מחר קצת יותר מרוכזים. אנחנו יכולים להביא ניצחון נגד כל קבוצה. בתור שחקן כדורגל מצפים מאיתנו בכל משחק לבוא ולהמשיך את היכולת. אם אתה עושה משחק אחד טוב ואז אחד לא טוב, זה לא שווה כלום. נצטרך להמשיך לשחק את הכדורגל שלנו, וגם אני באופן אישי, להמשיך להציג יכולת טובה. אני מאמין שנעשה את זה גם מחר".

הבלם הוסיף על המעמד שלו בליגת העל, שהשתנה לטובה: "חיכיתי לזה המון שנים. יש לי המון ביטחון ולעומר יש חלק בזה. המטרה שלי היא לבוא ולהחזיר לו על המגרש. זה תלוי בי: אם אני אהיה טוב אני אשחק ואני שמח שאני עושה את זה".