יום שישי, 05.12.2025 שעה 15:57
ספורט אחר  >> פריז 2024

בוועד הפראלימפי הגישו תביעה נגד משרד הספורט

היועץ המשפטי, עו"ד אסף גופר, הגיש תביעה לבית משפט השלום בירושלים בדרישה לקבל החזר מלא עבור תשלום לוועדה המארגנת של המשחקים הפראלימפיים בצרפת

|
טקס פתיחת המשחקים הפראלימפיים (רויטרס)
טקס פתיחת המשחקים הפראלימפיים (רויטרס)

היועץ המשפטי של הוועד הפראלימפי הישראלי, עו"ד אסף גופר, הגיש היום (שני) לבית משפט השלום בירושלים כתב תביעה כנגד משרד התרבות והספורט. כתב התביעה עוסק בדרישה של הוועד הפראלימפי לקבל החזר מלא בסך של כ-300 אלף שקלים עבור תשלום לוועדה המארגנת של המשחקים הפראלימפים בפאריס 2024.

עלות התיקונים של מגורי הספורטאים הישראלים בשל שינויים שביצע צוות האבטחה בכפר האולימפי בפאריס עמדו על כ-900 אלף שקלים ששולמו במלואם על ידי הוועד האולימפי (600 אלף שקלים) והוועד הפראלימפי (300 אלף שקלים).

שני הוועדים קיבלו הבטחות חוזרות ונשנות ממשרד הספורט שהסכום ששולם לוועדה המארגנת יוחזר להם על ידי המדינה. הגשת כתב התביעה מגיעה לאחר מכתב התראה בנושא שנשלח למנכ"ל משרד התרבות והספורט ב-18 בנובמבר. למשרד הספורט 60 יום להגיש את כתב ההגנה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */