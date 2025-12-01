"התמונה שלי מיואש? התווכחתי עם העוזר שלי"

מאמן ברצלונה האנזי פליק מגיע למפגש החשוב מול אתלטיקו מדריד מחר (שלישי, 22:00) כשהוא מחזיק מחדש בפסגת לה ליגה בעקבות התיקו של ריאל מדריד במונטיליבי. למרות זאת, אחד הנושאים המרכזיים בברצלונה יהיה ללא ספק התמונה מהמשחק האחרון מול אלאבס, שבה נראה פליק מיואש לאחר המשחק כשישב על הספסל וראפיניה ניסה לעודד אותו.

על המשחק מול אתלטיקו אמר המאמן במסיבת העיתונאים לפני המשחק: “אנחנו יודעים שאנחנו משחקים נגד קבוצה פנטסטית ונגד אחד המאמנים הטובים בעולם. זה יהיה משחק קשה. כולנו צריכים לעבוד מאוד קשה. אם מסתכלים על הטבלה, יש קבוצות מצוינות שמוכנות להיות שם למעלה. גם אנחנו שם. אנחנו מחזירים שחקנים ויכולים להעלות את הרמה שלנו".

מה חסר לקבוצה?

"מה שאמרתי אחרי המשחק. עשינו יותר מדי טעויות. בדרך כלל יש לנו את האיכות לשלוט במשחק, וזה מה שחסר לי במשחקים האחרונים. אני רוצה לראות את האיכות שיש לנו".

הזמן של אולמו: בארסה מנצחת את אלאבס 1:3

התמונה עם ראפיניה, איך אתה מרגיש?

"אני חושב שזה יהיה רגע טוב לנצח את המשחק הראשון נגד אחת הגדולות. זה מוזר איך הדברים התגלגלו. לא יודע מי התחיל לנתח את התמונות. כבר אמרתי שהייתי מאוכזב מהמשחק ומהאדומים שקיבלנו. הסתכלתי סביב ואמרתי להם להישאר רגועים. אחרי האדום למרקוס… הוא חבר שלי והוא האדם הכי חשוב שיש לי כאן. דיברנו על מה שהיה לי בראש באותו רגע. כשאכנס פנימה אגיד עוד משהו, אבל העדפתי להישאר בחוץ ולנשום, הייתי צריך קצת אוויר. לא רציתי להתווכח איתו. אני בסדר ואני חזק לקראת מה שהעונה תביא. אני מכיר את מצב המועדון ואני שמח להיות כאן. משחקים כאלה משפיעים כי משקיעים בהם הרבה אנרגיה. אחרי המשחק, כשאני מגיע הביתה, אני נרגע ומתחילים מחדש לקראת הבא. זה מה שאני יכול להגיד. לא חשבתי על שום דבר אחר ולא הייתי עצוב. הקבוצה עובדת טוב ויש לנו פוטנציאל".

האנזי פליק וראפיניה בסיום (צילום מסך)

על חזרתו של פדרי: "הוא מוכן להיות בהרכב. למעשה, הוא יכול להיות בו".

על מצבו של רונאלד אראוחו שהמועדון אמר שהוא סובל מווירוס: "רונאלד לא מוכן, זו סיטואציה פרטית ואישית ואני לא רוצה לומר יותר. אני מבקש לכבד זאת, זה כל מה שאני יכול ואומר".

על האנרגיה בקאמפ נואו: "זה מה שזה, ואני מאוד שמח מהאוהדים. אני לא אומר שאני מתגעגע למשהו. המצב הוא מה שהוא. זה עובר מהמגרש ליציעים".

הקאמפ נואו (IMAGO)

ז'ואן גרסיה, האם הוא השוער הטוב ביותר שאימנת?

"זו לא שאלה קלה. אימנתי את נוייר ומארק, שהם שוערים פנטסטיים. לז'ואן יש עתיד גדול. מהיום הראשון אפשר לראות את הפוטנציאל שלו, והוא מראה אותו במשחקים. יש לו איכות אדירה ברגליים ובעיטות שלו. הוא מאוד מהיר, זו הייתה ההחלטה הנכונה עבור המועדון. הוא נותן לנו הרבה לשנים הבאות. הוא נכס גדול".

צפית במשחק של ריאל מדריד?

"לא ראיתי אותו. קיבלתי הודעות וידעתי שקרה משהו. קמתי מהמיטה וצפיתי בתקציר. אני פשוט מרוכז בקבוצה".

אמבפה (IMAGO)

עונה שנייה, יותר לחץ?

"זה אותו לחץ כמו בעונה שעברה. אמרנו גם שהשנה תהיה קשה יותר. זה לא קל, כולם רוצים לנצח את האלופה. אנחנו בפסגה, אבל עדיין לא בשיא שלנו. אנחנו צריכים לעשות את הצעדים הנדרשים כדי להגיע לשיא שלנו".

מה קורה עם מארק-אנדרה טר שטגן?

"זה לא הזמן לדבר על חזרתו של טר שטגן. הוא עדיין לא מוכן לשחק. הוא בנקודה הנכונה כדי לעשות את הצעד הזה ואנחנו שמחים על כך".

לאיזה סוג משחק אתה מצפה מול אתלטיקו?

"אנחנו חייבים לשחק ברמה הכי גבוהה שלנו מול קבוצה כזו. אני חושב שהם אחת הקבוצות הטובות באירופה, הם פיתחו איכות אדירה והשתפרו בחלון ההעברות האחרון. אני אוהב לראות אותם משחקים, הם מצוינים בהתקפה. גם לנו יש איכות, ואנחנו צריכים להראות אותה".

האם השיפור מגיע מהפן המנטלי או מהטקטי?

"חשוב תמיד להיות במקום הראשון, אבל כשמסתכלים על העונה שלנו. היו לנו הרבה פציעות. אף פעם לא השתמשנו בתירוצים כאלה. אנחנו צריכים יותר זמן משחק עם ההרכב הפותח, כי העונה שעברה הייתה הדוגמה המושלמת. היו לנו את פדרי, דה יונג, המגנים (שתמיד היו אותם שחקנים). הייתה לנו את הרציפות שאנחנו חסרים השנה. אלה לא תירוצים, והתמודדנו עם זה. המטרה שלנו היא לנצח משחק גדול כמו המשחק של".