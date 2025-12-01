יום שני, 01.12.2025 שעה 22:52
כדורסל עולמי  >> מוקדמות מונדובאסקט - אירופה
מוקדמות מונדובאסקט - אירופה 24-25
4131-1852קרואטיה1
4131-1782טורקיה2
4133-1722גרמניה3
4125-1642ספרד 4
4132-1672יוון5
4150-1802אוקראינה6
4172-1942צ'כיה7
4161-1752פולין8
4158-1642סרביה9
3138-1512פורטוגל10
3177-1872סלובניה11
3146-1552צרפת12
3163-1692הולנד13
3173-1782בריטניה14
3170-1702ליטא15
3165-1652פינלנד16
3166-1652איסלנד17
3190-1862אסטוניה18
3162-1582איטליה 19
3158-1422מונטנגרו20
282-891הונגריה21
2167-1432בוסניה22
2162-1352דנמרק23
2191-1632שבדיה24
2175-1462שוויץ25
2171-1392רומניה26
2174-1402ישראל27
2182-1402גאורגיה28
2183-1242קפריסין29
186-781לטביה30
190-781אוסטריה31
179-631בלגיה32

מסתבכת: נבחרת ישראל נכנעה 85:71 לקרואטיה

החבורה של בית הלחמי שוב הפסידה והיא במצב בעייתי בקמפיין. הנבחרת מהבלקן נהנתה מיום טוב של מיכאל רוזיץ' שרשם 23. סורקין עוד ניסה עם 20 מנגד

|
רומן סורקין חודר לסל (FIBA)
רומן סורקין חודר לסל (FIBA)

רגע לפני שחוזרים לליגות, נבחרת ישראל בכדורסל מארחת בשעה זו את נבחרת קרואטיה. החלון הנוכחי נערך ללא שחקני ה-NBA של אף אחת מהנבחרות, כך שהכחולים לבנים עדיין לא יכולים לנצל את היכולת המפלצתית של דני אבדיה בעונה הזו, כמו גם את דני וולף ובן שרף שמשחקים בליגה הטובה בעולם.

החבורה של בית הלחמי, מגיעה לאחר שפתחה את קמפיין המוקדמות עם הפסד 89:69 בשישי בגרמניה, בו היא לא היוותה יריב באף שלב במשחק מול אלופת העולם, שהגיעה עם סגל חסר מאוד. הנבחרת תקווה לשים את היכולת הרעה מהמשחק הקודם מאחור, ולרשום ניצחון ראשון בקמפיין מול היריבה הישירה לכרטיס למונדובאסקט בקטר. ישראל חסרה, כאמור, את אבדיה שרף ו-וולף שמתמקדים במשימותיהם באמריקה, כשגם ים מדר, תומר גינת ונועם יעקב הפצועים לא בסגל.

מן העבר השני, האורחת פתחה את הקמפיין שלה בצורה הכי טובה שהייתה יכולה, לאחר שרשמה 60:100 קליל על קפריסין. הקרואטים היו צריכים לעבור סיבוב מוקדמות נוסף לאחר שלא העפילו ליורובאסקט האחרון, אך לא התקשו והעפילו מהמקום הראשון עם ארבעה ניצחונות ואפס הפסדים. את הנבחרת מוביל כוכבה של ריאל מדריד, מריו הזוניה, ובדומה לישראל גם היא חסרה את שחקני ה-NBA שלה, כשאיביצה זובאץ’ ודאריו שאריץ’ נעדרים מההתמודדות.

בפעם האחרונה ששתי הנבחרות נפגשו יצאו הקרואטים עם ידם על העליונה, כשרשמו 76:86 במשחק ידידות ב-2015. המשחק הרשמי האחרון ביניהן היה ביורובאסקט 2009, כשגם שם ניצחו החבר’ה מהבלקן. שנתיים לפני, באליפות אירופה ב-2007, גברה החבורה של צביקה שרף 75:80 בהובלתו של יניב גרין, שרשם באותו משחק 17 נקודות ו-16 אסיסטים.

רבע ראשון: 25:25

חמישיית נבחרת ישראל: תמיר בלאט, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, גור לביא ורומן סורקין.

חמישיית נבחרת קרואטיה: מריו הזוניה, ג’יילן סמית’, גוראן פיליפוביץ’, מיכאל רוזיץ’ ודויד סקארה.

הקרואטים ניצלו ירידה לא טובה להגנה של ישראל ומיכאל רוזיץ’ קלע 2 ראשונות, דויד סקארה קלע מדויק מחצי מרחק והוסיף עוד 2 לאחר מהלך קבוצתי נהדר. מריו הזוניה השלים ריצת 0:12 עם שתי שלשות מדויקות שגרמו לאריאל בית הלחמי להזעיק פסק זמן, פתיחה רעה של הנבחרת. קארינגטון חזר נהדר וסוף סוף העלה את ישראל על הלוח עם שלשה, מיכאל רוזיץ’ החזיר עם פלווטר מנגד, רומן סורקין חדר יפה וקלע 2 שנענו מיד עם עוד 2 של רוזיץ’.

אריאל בית הלחמי (FIBA)אריאל בית הלחמי (FIBA)

קרינגטון קבע 16:7 עם לייאפ מוצלח, בלאט דפק שלשה מקילומטר אך גוראן פיליפוביץ’ החזיר אחת מהצד השני. סורקין הוריד ל-7 עם דאנק נאה, זוסמן צלף שלשה מהפינה אך טוני נאקיץ’ חדר לצבע וקלע באין מפריע. סורקין ודומיניק מבארה החליפו סלים, כשהראשון אף הוסיף שלשה שהעלתה אותו ל-9 נקודות וקבעה 23:20. סורקין הלוהט הוסיף עוד 2, מבארה דייק מתחת לסל ורועי הובר השווה וחתם את הרבע הראשון עם שלשה נהדרת.

רבע שני: 42:47 לקרואטיה

נאקיץ’ והובר החליפו סלים בפתיחת הרבע, חטיפה נהדרת של הנבחרת הסתיימה באלי הופ של יאיר קרביץ’ לאיתי שגב שהעלתה את ישראל ליתרון ראשון בהתמודדות. רוקו פרקצ’ין דייק פעמיים מהקו, איתי שגב סיים טוב מתחת לסל ופרקצ’ין החזיר עם לייאפ. נאקיץ’ צלף שלשה, בר טימור חדר בחוזקה וסיים נהדר ולוקה בוזיץ’ וקרביץ דייקו כל אחד מהקו פעם אחת, 34:35 לקרואטים. בוזיץ’ חדר חזק לצבע וקלע 2, קרינגטון ופיליפוביץ’ החליפו שלשות וסורקין חדר בקלות על פרקצ’ין והניח 2. בוזיץ’ דייק רק פעם אחת מהקו והוסיף לכך עוד 2 לאחר שחדר על זוסמן, בית הלחמי ביקש טיים אווט. רוזיץ’ ניצל מיס מאצ’ לאחר שנשמר על ידי קרינגטון והניח 2 מתחת לסל, קרינגטון קלע עונשין אחד ורוזיץ’ נותר לבד וקלע מחצי מרחק. בר טימור חדר וקלע בג’אמפ שוט שחתם את החצי הראשון.

רבע שלישי: 56:71 לקרואטיה 

סקארה פתח את המחצית השנייה עם שלשה מדויקת, הזוניה העלה ל-10 עם דאנק ורוזיץ’ דייק מתחת לסל, השלים ריצת 0:7 קרואטית והוריד את הקבוצות לפסק זמן. בוזיץ’ דייק עם לייאפ, סורקין דייק פעמיים מהקו ורוזיץ’ עלה ל-14 אישיות עם עוד 2. סקארה דייק פעמיים מהקו, שגב ענה עם דאנק, הזוניה קלע גם הוא פעמיים מהעונשין. מהלך קבוצתי נהדר של הקוראטים והגנה רעה של הנבחרת השאירה את רוזיץ’ לבד ל-2 קלות, קרינגטון החזיר עם 2 אבל הזוניה חדר חזק לסל וקבע 48:66. בר טימור רשם לייאפ מוצלח מצידו, הזוניה קלע שתי זריקות מהעונשין, דאנקו בראנקוביץ’ דייק עם ג’אמפ שוט מוצלח. עידן זלמנסון הניח 2, בוזיץ’ קלע רק פעם אחת מהקו ותמיר בלאט סוף סוף צלף שלשה והוריד את ההפרש ל-16. קליעה אחת מהעונשין של זלמנסון חתמה את תוצאת הרבע השלישי.

רבע רביעי: 71:85 לקרואטיה

רוזיץ’ המשיך ללהוט עם אנד וואן מוצלח, סורקין ורוזיץ’ החליפו סלים כשהראשון הוסיף עוד 2 וקבע 76:60. רוזיץ’ והזוניה לא מפסיקים לקלוע כשהראשון קלע 2 מתחת לסל בעוד השני צלף מחוץ לקשת והיתרון עומד על 21. זוסמן חדר יפה ורשם אנד וואן, בוזיץ’ החזיר מהצד השני וסורקין דייק אחת מהקו. ליאור קררה תפר שלשה שהורידה את ההפרש ל-16 וזוסמן ניצל מסירה נאה של הובר והניח 2 שגרמו למאמן הקרואטי להזעיק פסק זמן. הזוניה חזר מהטיים אווט עם שתי קליעות עונשין מוצלחות וקררה חתם את ההתמודדות עם 2 שלו.

