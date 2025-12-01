דקה 19: בני יהודה - נוף הגליל 0:0

המחזור ה-13 של הליגה הלאומית ננעל בשעה זו, כשבני יהודה מארחת את נועלת הטבלה הפועל נוף הגליל. מפגשים נוספים שמשוחקים כעת: מכבי יפו פוגשת את מכבי הרצליה והפועל כפר שלם מתארחת אצל הפועל חדרה.

בני יהודה – הפועל נוף הגליל 0:0

הקבוצה של אלי לוי נמצאת במקום ה-14 וצריכה לעצור את הסחף של חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון, ו-11 נקודות בלבד מ-36 אפשריות העונה. מנגד, הקבוצה מהמקום האחרון יצאה לפגרה לאחר הניצחון הגדול על מכבי פ”ת, ותרצה להשלים ניצחון שני ברציפות בליגה, לראשונה מאז 2024.

מכבי יפו – מכבי הרצליה 0:0

האורחת מגיע להתמודדות לאחר שתי תוצאות תיקו רצופות והיא נמצאת במקום השני לאחר שלא הפסידה מאז אוגוסט. מנגד, הבולגרים נמצאים בכושר הטוב ביותר שלהם העונה, לאחר שלושה ניצחונות ברציפות, כולל 0:6 על מ.ס קריית ים במשחק האחרון.

הפועל חדרה – הפועל כפר שלם 0:0

הקבוצה שירדה בשנה שעברה מליגת העל נמצאת בעונה רעה מאוד, לאחר ההדחה מהגביע בידי מ.ס דימונה, מנשה זלקה וחבריו לא הצליחו לנצח בשני משחקי הליגה האחרונים. מן העבר השני האורחת מהמקום החמישי שניצחה במחזור הקודם, מתקשה לייצר רצף חיובי שידביק אותה לחבורת הצמרת.