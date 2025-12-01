יום שני, 01.12.2025 שעה 19:18
ליגה לאומית 25-26
2914-3213מכבי פ"ת1
2310-2012מכבי הרצליה2
2213-1613הפועל כפ"ס3
2113-1713הפועל ראשל"צ4
2018-2012הפועל כפר שלם5
1919-2213מ.ס כפר קאסם6
1922-2213עירוני מודיעין7
1817-1913הפועל ר"ג8
1618-1913מ.ס קריית ים9
1525-2412מכבי יפו10
1416-1513הפועל עכו11
1419-1113הפועל רעננה12
1318-1812הפועל חדרה13
1119-912בני יהודה14
927-1113הפועל עפולה15
818-1112הפועל נוף הגליל16

דקה 19: בני יהודה - נוף הגליל 0:0

ליגה לאומית, מחזור 13: גישושים בפתיחה. הכתומים רוצים לנצח בליגה לראשונה מספטמבר, מול נועלת הטבלה. כעת: יפו - הרצליה 0:0, חדרה - כפר שלם 0:0

|
ויקטור סטינה משתלט על הכדור (שחר גרוס)
ויקטור סטינה משתלט על הכדור (שחר גרוס)

המחזור ה-13 של הליגה הלאומית ננעל בשעה זו, כשבני יהודה מארחת את נועלת הטבלה הפועל נוף הגליל. מפגשים נוספים שמשוחקים כעת: מכבי יפו פוגשת את מכבי הרצליה והפועל כפר שלם מתארחת אצל הפועל חדרה.

בני יהודה – הפועל נוף הגליל 0:0

הקבוצה של אלי לוי נמצאת במקום ה-14 וצריכה לעצור את הסחף של חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון, ו-11 נקודות בלבד מ-36 אפשריות העונה. מנגד, הקבוצה מהמקום האחרון יצאה לפגרה לאחר הניצחון הגדול על מכבי פ”ת, ותרצה להשלים ניצחון שני ברציפות בליגה, לראשונה מאז 2024.

מכבי יפו – מכבי הרצליה 0:0

האורחת מגיע להתמודדות לאחר שתי תוצאות תיקו רצופות והיא נמצאת במקום השני לאחר שלא הפסידה מאז אוגוסט. מנגד, הבולגרים נמצאים בכושר הטוב ביותר שלהם העונה, לאחר שלושה ניצחונות ברציפות, כולל 0:6 על מ.ס קריית ים במשחק האחרון. 

הפועל חדרה – הפועל כפר שלם 0:0

הקבוצה שירדה בשנה שעברה מליגת העל נמצאת בעונה רעה מאוד, לאחר ההדחה מהגביע בידי מ.ס דימונה, מנשה זלקה וחבריו לא הצליחו לנצח בשני משחקי הליגה האחרונים. מן העבר השני האורחת מהמקום החמישי שניצחה במחזור הקודם, מתקשה לייצר רצף חיובי שידביק אותה לחבורת הצמרת.

