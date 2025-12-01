אקס פ.ס.ז' חשף: הסוד הכי אינטימי של ניימאר

אלכסנדר לטלייה, השוער שוויתר על החולצה מספר 30 עבור ליאו מסי בפ.ס.ז’, חשף פרט אינטימי ביותר על ניימאר שמשחק כיום בסנטוס (שם כבש 8 שערים ובישל 4 ב-26 משחקים העונה).

"יום אחד הייתי בהלם. באותה תקופה עדיין היינו במרכז האימונים קאמפ דה לוג’. נכנסתי לשירותים וראיתי את ניימאר יושב על האסלה, עושה את הצרכים שלו, אבל עם הדלת פתוחה", הוא החל לספר בראיון ל’לאקיפ’.

השוער נזכר: "יצאתי מיד, ואז עבדו דיאלו ראה אותי והבין שאני מנסה להבין מה בדיוק ראיתי".

לטלייה (IMAGO)

לטלייה סיפר לעיתון הצרפתי שדיאלו הסביר לו שניימאר קלסטרופובי ולכן לעולם לא סוגר דלת במקומות קטנים. "הוא אף פעם לא נועל את הדלת, הוא תמיד משאיר אותה פתוחה", הבהיר דיאלו בפני השוער בן ה־34, ששיחק במהלך הקריירה שלו באנז’ה, יאנג בויז, טרואה, שרפסבורג, אורליאן (2020) ופ.ס.ז’.

אלכסנדר לטלייה, ששיחק רק שני משחקים רשמיים במדי פ.ס.ז’, הדגיש שניימאר הוא השחקן המרשים ביותר שאי פעם שיתף איתו פעולה: "ברונדו או במשחקים קטנים, הייתה לך תחושה שהכל קורה במהירות מסחררת, בעוד עבורו המשחק כאילו האט. בגלל זה הוא היה יכול להמציא מחוות שאף אחד אחר לא היה מסוגל לחשוב עליהן".