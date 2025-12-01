קרע בשריר לשאנדרה סילבה, ייעדר מס' שבועות

מכה להפועל תל אביב. בדיקה הראתה ששחקן הקבוצה שאנדרה סילבה סובל מקרע בשריר, מה שיגרום לו להחמיץ מספר שבועות.

הקיצוני הפורטוגלי-אנגולי ערך העונה שבע הופעות בליגת העל, כאשר לפני כן הספיק לשחק 18 מחזורים ב-MLS במדי סיינט לואיס.