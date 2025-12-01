קלינגר הרוויח 480 אלף ש"ח ב-2024 בדימונה

את עונת 2024/25 סיימה מ.ס דימונה במקום החמישי. הקבוצה הגיעה לפלייאוף העליון, שם התמודדה מול בית"ר נורדיה ירושלים, אלא שהפסידה ויצאה מהעונה הזו מאוכזבת עד מאוד. יש לומר שדי בצדק, הרי שההכנסות לשנת 2024 (שנה קלנדרית) הגיעו לסכום כולל של 5,000,275 שקלים (!). מספר אסטרונומי שלא הכירו בדימונה.

התמיכות וההקצבות בשנת 2024, ב'עמותה לקידום מועדון הספורט דימונה וקידום הנוער', המנהלת את מ.ס דימונה בכדורגל, עברו את הארבעה מיליון שקלים, כשבשנים עברו (2018 עד 2023) נעו בסכומים של כ-1,700,000 שקלים ועד לכ-3,100,000 שקלים. עם סכומים כה גבוהים, בדימונה, לכל הפחות, היו צריכים לסיים במקום השני. זה לא קרה.

ההכנסות של העמותה עמדו על סכום כולל של 5,000,275 שקלים, בעוד ההוצאות עמדו על סכום כולל של 4,989,570 שקלים, כך שהעמותה סיימה את שנת 2024 בעודף של 10,705 שקלים. התמיכות מהרשות המקומית עמדו על סכום כולל של 3,961,595 שקלים. ההקצבות והתמיכות מהמדינה הגיעו לכדי 189,010 שקלים.

שחקני דימונה חוגגים ניצחון (יונתן גינזבורג)

מעבר לכך, קיבל הארגון הקצבות ותמיכות 'אחרות' שעמדו על סכום כולל של 134,720 שקלים. הכנסה מפעילות העמותה, מתוך 'שירותים כללי' הגיעו לכדי 134,450 שקלים. בתוך כך, האגודה קיבלה את התרומה הגבוהה ביותר שראתה בשבע השנים האחרונות, בסכום כולל של 580,500 שקלים שנכנסו לעמותה.

הוצאות שכר לפעילות עמדו על סכום כולל של 3,740,660 שקלים, כשיתר ההוצאות לפעילות עמדו על סכום כולל של 786,159 שקלים. הוצאות על 'הנהלה וכלליות נוספות' עמדו על סכום כולל של 325,865 שקלים. הוצאות שכר ונלוות עמדו על סכום כולל של 125,138 שקלים. הוצאות 'אחרות' הסתכמו בסכום כולל של 11,748 שקלים.

רועי אמנו, ניר קלינגר ובני ביטון (יונתן גינזבורג)

ומה לגבי חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה? ניר קלינגר, ששימש בעונתו השנייה כמנהל מקצועי במ.ס דימונה, רשם 480,000 שקלים (שנתי) תחת 10 חודשי עבודה בהיקף משרה של 100%. רק לשם השוואה, בעונתו הראשונה במועדון, עפ"י דיווח הארגון, קלינגר השתכר ב-300,000 שקלים (שנתי) תחת 10 חודשי עבודה בהיקף משרה של 100%.

גם ארבעת השחקנים הבכירים, שראו את מרבית הכסף שהוציאה העמותה (923,473 שקלים), קיבלו יותר מארבעת השחקנים שהשתכרו הכי הרבה בשנת 2023, אז הסתכם הסכום של הארבעה הבכירים ב-538,209 שקלים בלבד. שנת 2024 הייתה שנה בה העמותה הוציאה הכי הרבה כספים בעבור "שחקנים בכירים" שלא הביאו את חלום העלייה לליגה הלאומית.

אביחי דהן שוערה של דימונה. כך הסתיימה העונה שעברה בעיר (יונתן גינזבורג)

כל ארבעת השחקנים ה"בכירים" קיבלו שכרם בהתאם ל-10 חודשי עבודה ו-100% משרה. השחקן ששכרו היה הגבוה מכולם עמד על סכום כולל של 292,725 שקלים. לאחריו, שחקנים נוספים (שלושה במספר) ראו סכומים בדמות 248,321 שקלים, 200,285 שקלים ו-182,142 שקלים.