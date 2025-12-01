יום שני, 01.12.2025 שעה 16:01
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

"אף בית משפט לא יזיז אות בפסה"ד נגד הפועל"

עורך הדין איל יפה ב"שיחת היום" לאחר דחיית הערעור של הקבוצה בבית הדין העליון: "הם יכולים ללכת לביהמ"ש, אבל חבל על הזמן שלהם. שיפיקו לקחים"

אוהדי הפועל תל אביב, המשטרה משקיפה (ראובן שוורץ)
אוהדי הפועל תל אביב, המשטרה משקיפה (ראובן שוורץ)

לאחר שהערעור של הפועל תל אביב נדחה על ידי בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, ועונש ההפסד הטכני בדרבי והורדת הנקודות נותרו כפי שהיו, עורך הדין איל יפה התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ והסביר כיצד ינהגו האדומים עם הסאגה בהמשך.

”כמה הבהרות. אין פה ערעור לבית משפט, אין דבר כזה. יש בקשה שיכולה להתבצע ומתקבלת לעיתים רחוקות, של בקשה לביטול שהיא שיפוטית פנימית, בטענה לאי סבירות יוצאת דופן. אין ערעור. זה הליך הרבה יותר קשה ובתי המשפט בצדק כמעט תמיד לא מתערבים. הפסיקה אומרת שהמומחים לספורט הם הדיינים שיושבים בבתי הדין הפנימיים ולכן אין ערכאת ערעור ואין ערעור. אני במערכת הזו כבר שנים. ההרכב הזה שישב, של שופט מחוזי בכיר, פרופסור דויטש, עדי זרינקין ופרופסור וקנין. אני לא מכיר שום הרכב מכובד במדינת ישראל של משפטנים, שבמקרה שלושתם אנשי ספורט ומבינים בספורט. פסק הדין זו מלאכת מחשבת שאף בית משפט לא יזיז בו אות”.

פרופסור מיגל דויטש כתב את פסק הדין והוא ידע שזה ילך לערכאות משפטיות נוספות.
”הוא איש שיושב כבר הרבה מאוד שנים, מהמומחים הגדולים בארץ בדיני חוזים ומשפט. אם מישהו חושב שהוא יספר לאוהדים שהוא הולך לבית משפט לנצח, אז הוא יכול לכתוב את זה, הוא במקרה הכי גרוע יפסיד עוד כמה מאות אלפי שקלים. פסק הדין תפור בצורה מדהימה. במהלך המשחק לא הייתי בבלומפילד, עשר דקות לתוך האירוע כתבתי שהפועל תפסיד טכני”.

עו"ד איל יפה (שחר גרוס)עו"ד איל יפה (שחר גרוס)

אז אין לה מה ללכת לערכאות נוספות?
“אין לה מה ללכת לפי פסק הדין קבעו שבמשחק הזה, מבלי להצדיק או לא להצדיק, קבעו שהם לא עשו מספיק כמארחים כדי למנוע. אנחנו מדברים על 25 הרשעות של הפועל תל אביב בתקופה האחרונה, בשנה הקלנדרית, ככה שהם מועדים לפורענות. אז על מה יש להם לערער בכלל?”

“אחת הפניות נגד הקבוצות היא שהקבוצות יודעות מי הגרעין שעושה את זה והן לא נוקטות בהליכים נגדם למעט פעמים אחדות. אלו קבוצות מסוימות שיודעים מי האנשים, ואפשר לא למכור להם כרטיסים ומנויים”.

כשנותנים כסף לילד קטן כדי לקנות, אתה לא יכול לבטל את המנוי לאותו אוהד.
“זו לא גזירת שמיים שכל משחק צריך להיפתח בעשרות אבוקות, יש דרך לעשות את זה. ראיתי את התמונות אצל אייאקס, יש נוהל שמאפשרים לעשות כמה דקות, אבל זה כמה דקות ובחסות המשטרה. אנחנו כבר מזמן, בשנים האחרונות, לא רואים את זה כמו באירופה. האחריות השילוחית – קבוצה אחראית לאוהדים שלה. היא יכולה לקבוע מי ייכנס, יכולה להרחיק אותם. אפשר למנוע, זה מחדל מערכתי”.

הפירוטכניקה של אוהדי אייאקס (IMAGO)הפירוטכניקה של אוהדי אייאקס (IMAGO)

למה משחק שלא יצא לדרך צריך להיקבע כהפסד טכני?
”נגיד שהמשטרה התרשלה ואחד הריבונים לא רק פצע ילד בשאיפת עשן, אלא שיקרה מה שקרה במשחק של בית”ר ירושלים לא עלינו, וילד נפצע. מה היו אומרים? אם היה חס וחלילה פצוע קצת יותר קשה, כולם היו אומרים שאי אפשר לקיים את המשחק. הייתה הערכה של המשטרה שאם המשחק ימשיך תהיה פגיעה גדולה יותר”.

השאלה היא אם העונש פה צריך להיות גם הפחתת נקודות וגם הפסד טכני?
”כשנשחק כמו בהולנד נדבר על הולנד. אתמול היה את הסיפור עם אייאקס. אנחנו לא אייאקס. העונש על תנאי זה עונש שלפעמים אין שיקול דעת, להפועל תל אביב עם 25 ההרשעות שלהם, זה היה חייב לקרות”.

“הם יכולים ללכת לבית משפט בבקשה לביטול בנוגע לאי סבירות, אי נכונות, חנינה בתקנון וכולי, חסר סיכוי, חבל על הזמן שלהם. הם יכולים לפנות אולי ל-CAS, אני לא מכיר את זה, לא מכיר תקדים. אני לא מאמין שה-CAS יתחיל להתערב בהחלטות שיפוטיות. אני חושב שהם צריכים להפיק לקחים. אני לא מאשים את ההנהלה, הם אנשים טובים. היה פה מקרה קיצון, כמו עם מכבי חיפה או בני סכנין בעניין של באר שבע”.

