"אנחנו לא נופלים מקרואטיה, יותר קלה מגרמניה"

אחרי ההפסד לגרמניה בפתיחת מוקדמות המונדובאסקט, נבחרת ישראל בכדורסל תפגוש במשחק השני את קרואטיה. לקראת ההתמודדות המסקרנת, מנהל הנבחרת מוטי דניאל התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ וסיפר על ההכנות.

ראינו את ההפסד מול הגרמנים שהם אלופי אירופה ואלופי העולם, האם הציפייה מול הקרואטים היא ניצחון?

”כולנו יצאנו בתחושה לא טובה מהמשחק מול גרמניה. הם שלטו בנו ועשו מה שהם רוצים בצורה די נוחה. אפשר למצוא תירוצים, אבל זה לא משנה כי זה היה ונגמר. הפנים למשחק הערב בציפייה להיות טובים יותר וגם לנצח”.

איזה שינויים בית הלחמי צריך לעשות עם כל הכלים שברשותו?

”לא היה לו אפילו אימון אחד מלא, אבל זו השיטה. כל מי ששיחק בשישי בערב יכול לשחק יותר טוב ממה שהוא שיחק ופה הכוונה שלנו. מבחינה טקטית אנחנו עושים כל מיני התאמות, קרואטיה פחות מכונה משומנת מהגרמנים, שהשיטה שלהם בעיניי מעוררת קנאה. קרואטיה לא יריבה נוחה, אבל יריבה יותר קלה ממה שחווינו בשישי”.

בשישי ראיתי נבחרת יותר סוליסטית, פחות קבוצתית, מה שאפיין אותנו לדוגמה באליפות אירופה.

”אני חושב שזו גם תוצאה של השיטה שלהם של הגנה מאוד אגרסיבית. רמת האגרסיביות שלהם עלתה על שלנו, שחקנים לא הרגישו בנוח על המגרש והצליחו לעשות פעולות יותר קבוצתיות. מי שעם הכדור, קשה לו ומנסה לעשות הכי טוב שהוא יכול. זה גם עלינו ויש לנו צורך להיות הרבה יותר טובים. כיחידים אנחנו לא ננצח הרבה, כקבוצה אנחנו יכולים לתת ערך מוסף”.

מוטי דניאל (רדאד ג'בארה)

מה מצב הבריאות של השחקנים?

”אין משהו חריג, כולם סוחבים עייפות ופציעות כאלו קטנות ואחרות, אבל לא משהו שימנע מאחד השחקנים לשחק”.

מבחינת כדורסל, איפה היתרונות שלנו מול הקרואטים?

”אני לא חושב שיש לנו יתרון מובהק עליהם, אבל אנחנו גם לא נופלים מהם”.

שחקני נבחרת ישראל בכדורסל (IMAGO)

יש לכם שחקני יורוליג, אולי שם יש יתרון.

”אני לא כל כך שולט בהיסטוריה של כל השחקנים שלהם, אבל ממה שראיתי בסשנים של הווידאו אלו שחקנים טובים מאוד, זו גם נבחרת טובה שבתהליך שיקום אחרי השנתיים-שלוש האחרונות שהם עברו, אז הם באו בסוג של מטרה להחזיר עטרה ליושנה”.

הכוכב של הנבחרת שכרגע ב-NBA פורח, מה זה גורם לך?

”זה כיף לראות את דני משחק ככה, מגיע לו כי הוא משקיע את כל כולו בכדורסל. זה ממש כיף”.

דני אבדיה (רויטרס)

האמנת שהוא יכול להגיע לגבהים שהוא מגיע אליהם העונה?

”האמנתי שהוא יכול להיות יותר טוב ממה שהוא היה בשנתיים-שלוש הראשונות שלו בוושינגטון, אבל טופ 10? את זה לא דמיינו”.

נקווה שהערב תחייכו אחרי מה שהיה ביום שישי.

”אמן, תודה רבה”.