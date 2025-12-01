יום רביעי, 03.12.2025 שעה 15:49
4131-1852קרואטיה1
4131-1782טורקיה2
4133-1722גרמניה3
4125-1642ספרד 4
4132-1672יוון5
4150-1802אוקראינה6
4172-1942צ'כיה7
4161-1752פולין8
4167-1762הונגריה9
4158-1642סרביה10
3138-1512פורטוגל11
3177-1872סלובניה12
3154-1642לטביה13
3146-1552צרפת14
3163-1692הולנד15
3173-1782בריטניה16
3170-1702ליטא17
3165-1652פינלנד18
3166-1652איסלנד19
3190-1862אסטוניה20
3162-1582איטליה 21
3158-1422מונטנגרו22
2166-1482בלגיה23
2167-1432בוסניה24
2162-1352דנמרק25
2191-1632שבדיה26
2175-1462שוויץ27
2176-1462אוסטריה28
2171-1392רומניה29
2174-1402ישראל30
2182-1402גאורגיה31
2183-1242קפריסין32

"אנחנו לא נופלים מקרואטיה, יותר קלה מגרמניה"

מנהל נבחרת ישראל בכדורסל מוטי דניאל בתוכנית "שיחת היום" לקראת המשחק במוקדמות אליפות העולם: "כיף לראות את אבדיה משחק ככה, הוא משקיע את כולו"

נבחרת ישראל בכדורסל (IMAGO)
נבחרת ישראל בכדורסל (IMAGO)

אחרי ההפסד לגרמניה בפתיחת מוקדמות המונדובאסקט, נבחרת ישראל בכדורסל תפגוש במשחק השני את קרואטיה. לקראת ההתמודדות המסקרנת, מנהל הנבחרת מוטי דניאל התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ וסיפר על ההכנות.

ראינו את ההפסד מול הגרמנים שהם אלופי אירופה ואלופי העולם, האם הציפייה מול הקרואטים היא ניצחון?
”כולנו יצאנו בתחושה לא טובה מהמשחק מול גרמניה. הם שלטו בנו ועשו מה שהם רוצים בצורה די נוחה. אפשר למצוא תירוצים, אבל זה לא משנה כי זה היה ונגמר. הפנים למשחק הערב בציפייה להיות טובים יותר וגם לנצח”.

איזה שינויים בית הלחמי צריך לעשות עם כל הכלים שברשותו?
”לא היה לו אפילו אימון אחד מלא, אבל זו השיטה. כל מי ששיחק בשישי בערב יכול לשחק יותר טוב ממה שהוא שיחק ופה הכוונה שלנו. מבחינה טקטית אנחנו עושים כל מיני התאמות, קרואטיה פחות מכונה משומנת מהגרמנים, שהשיטה שלהם בעיניי מעוררת קנאה. קרואטיה לא יריבה נוחה, אבל יריבה יותר קלה ממה שחווינו בשישי”.

בשישי ראיתי נבחרת יותר סוליסטית, פחות קבוצתית, מה שאפיין אותנו לדוגמה באליפות אירופה.
”אני חושב שזו גם תוצאה של השיטה שלהם של הגנה מאוד אגרסיבית. רמת האגרסיביות שלהם עלתה על שלנו, שחקנים לא הרגישו בנוח על המגרש והצליחו לעשות פעולות יותר קבוצתיות. מי שעם הכדור, קשה לו ומנסה לעשות הכי טוב שהוא יכול. זה גם עלינו ויש לנו צורך להיות הרבה יותר טובים. כיחידים אנחנו לא ננצח הרבה, כקבוצה אנחנו יכולים לתת ערך מוסף”.

מוטי דניאל (רדאד גמוטי דניאל (רדאד ג'בארה)

מה מצב הבריאות של השחקנים?
”אין משהו חריג, כולם סוחבים עייפות ופציעות כאלו קטנות ואחרות, אבל לא משהו שימנע מאחד השחקנים לשחק”.

מבחינת כדורסל, איפה היתרונות שלנו מול הקרואטים?
”אני לא חושב שיש לנו יתרון מובהק עליהם, אבל אנחנו גם לא נופלים מהם”.

שחקני נבחרת ישראל בכדורסל (IMAGO)שחקני נבחרת ישראל בכדורסל (IMAGO)

יש לכם שחקני יורוליג, אולי שם יש יתרון.
”אני לא כל כך שולט בהיסטוריה של כל השחקנים שלהם, אבל ממה שראיתי בסשנים של הווידאו אלו שחקנים טובים מאוד, זו גם נבחרת טובה שבתהליך שיקום אחרי השנתיים-שלוש האחרונות שהם עברו, אז הם באו בסוג של מטרה להחזיר עטרה ליושנה”.

הכוכב של הנבחרת שכרגע ב-NBA פורח, מה זה גורם לך?
”זה כיף לראות את דני משחק ככה, מגיע לו כי הוא משקיע את כל כולו בכדורסל. זה ממש כיף”.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

האמנת שהוא יכול להגיע לגבהים שהוא מגיע אליהם העונה?
”האמנתי שהוא יכול להיות יותר טוב ממה שהוא היה בשנתיים-שלוש הראשונות שלו בוושינגטון, אבל טופ 10? את זה לא דמיינו”.

נקווה שהערב תחייכו אחרי מה שהיה ביום שישי.
”אמן, תודה רבה”.

