ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

עמית בן שושן: השילוב בין שועה לקאלו מטורף

אקס בית"ר על סיכויי האליפות ב"שיחת היום": "צריכים להתחזק בקשר, בשחקן התקפה נוסף שייתן אלטרנטיבה בשפיץ ובכנף, ומגן". וגם: האזהרה לקראת טבריה

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

האם בית”ר ירושלים תתמודד על האליפות עד לישורת האחרונה של העונה? בזמן שמכבי ת”א מקרטעת, הצהובים שחורים נצמדו למרחק נקודה ממנה אחרי 2:4 על מכבי נתניה לעיני אצטדיון טדי מלא וההפרש מהפועל ב”ש עומד על חמש נקודות. חלוץ בית”ר לשעבר, עמית בן שושן, דיבר על הקבוצה של ברק יצחקי בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

לקח זמן לקאלו, אבל לבית”ר יש חלוץ.
”לפי מה שאני זוכר, כתבתי בטור הראשון שלי שהוא שחקן עם פוטנציאל מאוד גבוה. לקח לו זמן להתאקלם, אבל אנחנו רואים שממשחק למשחק, עם המעבר שלו לכנף השמאלית, שהוא מצטרף משם כחלוץ שני כשירדן שועה הוא חלוץ מרכזי שיורד טיפה אחורה, השילוב ביניהם מטורף”.

מה בית”ר צריכה לעשות בעיניך כדי שיהיה לה סגל שייקח אליפות העונה?
”אני חושב שעד החלון הם צריכים לצבור כמה שיותר נקודות. בחלון עצמו הם צריכים להתחזק קודם כל בקשר שש, ובשחקן התקפה נוסף שנותן אלטרנטיבה גם בשפיץ וגם בכנף, ואם הם רוצים לרוץ עד הסוף אז גם להביא מגן ימני. אני חושב שמחפשים מספר שמונה ולא שש כי מייעדים לירין לוי את התפקיד של השש, וגם ראינו שבן שימול יודע לשחק את התפקיד הזה”.

ירדן שועה (אורן בן חקון)ירדן שועה (אורן בן חקון)

מה לדעתך יהיה ביום רביעי מול טבריה?
”משחק מאוד קשה, כי אתה בא אחרי המשחק האדיר הזה נגד נתניה, עם כל ההיי שכולם נמצאים בו ולרדת למשחק נגד טבריה שהם יבואו אגרסיביים ויצמצמו פערים, אז זה יהיה משחק מאוד קשה לדעתי. אני מקווה, מאמין ורוצה שבית”ר תנצח”.

