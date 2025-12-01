עמית בן שושן: השילוב בין שועה לקאלו מטורף

האם בית”ר ירושלים תתמודד על האליפות עד לישורת האחרונה של העונה? בזמן שמכבי ת”א מקרטעת, הצהובים שחורים נצמדו למרחק נקודה ממנה אחרי 2:4 על מכבי נתניה לעיני אצטדיון טדי מלא וההפרש מהפועל ב”ש עומד על חמש נקודות. חלוץ בית”ר לשעבר, עמית בן שושן, דיבר על הקבוצה של ברק יצחקי בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

לקח זמן לקאלו, אבל לבית”ר יש חלוץ.

”לפי מה שאני זוכר, כתבתי בטור הראשון שלי שהוא שחקן עם פוטנציאל מאוד גבוה. לקח לו זמן להתאקלם, אבל אנחנו רואים שממשחק למשחק, עם המעבר שלו לכנף השמאלית, שהוא מצטרף משם כחלוץ שני כשירדן שועה הוא חלוץ מרכזי שיורד טיפה אחורה, השילוב ביניהם מטורף”.

מה בית”ר צריכה לעשות בעיניך כדי שיהיה לה סגל שייקח אליפות העונה?

”אני חושב שעד החלון הם צריכים לצבור כמה שיותר נקודות. בחלון עצמו הם צריכים להתחזק קודם כל בקשר שש, ובשחקן התקפה נוסף שנותן אלטרנטיבה גם בשפיץ וגם בכנף, ואם הם רוצים לרוץ עד הסוף אז גם להביא מגן ימני. אני חושב שמחפשים מספר שמונה ולא שש כי מייעדים לירין לוי את התפקיד של השש, וגם ראינו שבן שימול יודע לשחק את התפקיד הזה”.

ירדן שועה (אורן בן חקון)

מה לדעתך יהיה ביום רביעי מול טבריה?

”משחק מאוד קשה, כי אתה בא אחרי המשחק האדיר הזה נגד נתניה, עם כל ההיי שכולם נמצאים בו ולרדת למשחק נגד טבריה שהם יבואו אגרסיביים ויצמצמו פערים, אז זה יהיה משחק מאוד קשה לדעתי. אני מקווה, מאמין ורוצה שבית”ר תנצח”.