ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

ללאזטיץ' הוצע להישאר במכבי ת"א ללא משפחתו

למרות התפטרותו של המאמן ממכבי ת"א, גולדהאר כפי שפורסם לראשונה ב-ONE מנסה לשכנעו להישאר. במקביל, מחפשים מאמן זר למקרה שהסרבי לא יחזור בו

|
לאזטיץ' (שחר גרוס)
לאזטיץ' (שחר גרוס)

הדרמה במכבי תל אביב עוד רחוקה מסיום. המועדון עדיין לא הודיע דבר בנוגע לז’רקו לאזטיץ’ ועתידו, ויש לכך סיבה. כפי שנחשף לראשונה ב-ONE, המאמן היה זה שביקש להתפטר, אך מיץ’ גולדהאר נחוש לשכנע אותו להישאר ובשיחות ביניהם הוצע לו לשהות בישראל ללא משפחתו לפחות עד אשר ירגעו הדברים. 

גולדהאר מנסה לשכנע את הסרבי להמשיך בקבוצה, אך במקביל במכבי ת”א עוד עובדים על מציאת חלופות לעמדת המאמן למקרה שהוא לא ישתכנע והפרידה אכן תקרה. כחלק מהניסיונות לגרום לו להישאר הובטח לו גב מלא ואמירה ברורה של המועדון נגד אותם אוהדים שהגיעו מתחת לביתו וירו את אותן פצצות תאורה. 

אשתו של לאזטיץ’ היא זו שלחצה על המאמן לעזוב כאשר גם ביתם הקטנה לקחה מאוד קשה את האירוע, כך סיפרו בסביבת המאמן. זה הוביל לשיחה אתמול לפנות בוקר לג’ק אנגלידיס, בה הסרבי הודיע לו כי הוא מתפטר. אנגלידיס ביקש מלאזטיץ’ לחשוב על הנושא וכי הוא יקבל את כל הגיבוי שצריך כדי לצאת מהסיטואציה הזו. באופן מובן לגמרי, לאזטיץ’ הודיע כי כל עוד משפחתו אינה מרגישה בטוחה, הוא לא יכול להישאר. 

רומן: אני פה ככל שיבקשו ממני

כעת השאלה הגדולה היא האם מאמצי השכנוע של גולדהאר אכן יצליחו. בכל מקרה, במכבי ת”א כאמור ממשיכים בתהליך מציאת מאמן אחר למקרה שאכן יצטרכו להביא כזה ועד אז על הקווים ימשיך לעמוד דן רומן, מאמן קבוצת הנוער. 

