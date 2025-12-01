יום שני, 01.12.2025 שעה 12:05
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

השתמשה במקרה של אייאקס: תגובת הפועל ת"א

האדומים התייחסו לדחיית הערעור על ההפסד הטכני בדרבי: "יש מי שחושב שביה"ד הם המקום הראוי לקבוע תוצאות של משחקים. נמשיך במאבק ונגיע לאן שצריך"

|
שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

בהפועל תל אביב לא קיבלו בשלוות נפש את הדחייה של הערעור על ההפסד הטכני בדרבי. במועדון פרסמו תגובה רשמית והשתמשו במקרה של המשחק של אייאקס מול כרונינגן, שפוצץ אתמול מסיבה דומה של שימוש בפירוטכניקה. בהולנד החליטו שהמשחק יתקיים ללא קהל והאדומים ציינו זאת בתגובתם.

“עדכון לחובבי הליגה ההולנדית  -  אתמול (ראשון) זמן קצר לאחר פיצוץ המשחק בין אייאקס לכרונינגן (שהחל, הופסק זמנית, חודש - ואז פוצץ), בעקבות מופע פירוטכניקה חריג במיוחד, הודיעה ההתאחדות ההולנדית כי המשחק יתקיים מחר בשעה 15:30. מובן מאליו”, כתבו בהפועל תל אביב.

“בישראל, לעומת זאת, קבע הבוקר בית הדין העליון בהחלטתו כי "הפסד טכני אינו עונש", משחק הדרבי לא יתקיים ונראה כי יש מי שחושב שבתי הדין הם המקום הראוי לקבוע תוצאות של משחקי כדורגל.  אגב, בעולם בו "הפסד טכני אינו עונש", ניתן להפחית גם שתי נקודות נוספות, שכבר הושגו על כר הדשא במשחקים אחרים”, עקצו האדומים.

“על אף שזה בלתי נתפס, אנחנו לא תמימים, לא מופתעים ובעיקר מוכנים ונחושים. אנחנו ממשיכים במאבק ונגיע לאן שצריך, לרבות ערכאות בינלאומיות, בכדי שיבחנו לעומק את הליכי ואופן קבלת ההחלטות בהתאחדות לכדורגל בישראל”, סיכמו בהפועל תל אביב.

