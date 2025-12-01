יום שני, 01.12.2025 שעה 12:06
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

באשדוד מרוצים: אנחנו מתקדמים בכיוון הנכון

למרות עוד איבוד נקודות בתוספת הזמן, בקבוצה של חיים סילבס שומרים על אופטימיות: "אם אנחנו יוצאים ממשחק נגד מכבי בתחושת החמצה, זה אומר הרבה"

|
חיים סילבס (רדאד ג'בארה)
חיים סילבס (רדאד ג'בארה)

תחושת החמצה במועדון ספורט אשדוד. אחרי שיצאה לפגרה עם תיקו 2:2 מחמיא בטרנר נגד הפועל באר שבע, החבורה של חיים סילבס חוותה אמש (ראשון) תסריט דומה ב-י”א, כשהובילה בתוספת הזמן 2:1 ואיבדה מיד לאחר מכן את היתרון, בסופו של דבר סיימה בתיקו 2:2 נגד האלופה מכבי תל אביב. 

"אם אנחנו יוצאים גם ממשחק נגד מכבי ת”א בתחושה של החמצה גדולה, זה אומר הרבה", אמרו בעיר הנמל, "כמו נגד באר שבע, היינו יכולים להיות קצת יותר מרוכזים ולקחת את כל ה-3 נקודות, אבל אנחנו בכיוון הנכון. יחד עם זאת היינו גם יכולים להפסיד אחרי שמכבי חזרה למשחק, אז נחבק את הנקודה וזה כבר שייך להיסטוריה כי מצפה לנו משחק קשה נגד נתניה מחרתיים". 

במ.ס אשדוד מרגישים פספוס ששוב לא הצליחו לסיים עם ניצחון אחרי שהובילו בדקה ה-90 משער שני העונה של הבלם איברהים דיאקטה. באשדוד החמיאו לבלם, כמו כן ליתר שחקני ההגנה שעשו עבודת הגנה טובה למרות ספיגת שני שערים. חמודי עאמר וטימותי אוואני בלטו, מנגד, קרול נימצ’יצקי ביצע טעות שהחזירה את האורחים למשחק. 

זז'אן פלורן באטום ויוג'ין אנסה חוגגים (רדאד ג'בארה)

יוג’ין אנסה וכובש השער הראשון ז’אן פלורן באטום המשיכו לקבל מחמאות, כמו כן נועם מוצ'ה ורועי גורדנה שהנהיג את הקבוצה בקישור. "גורדנה ממשחק למשחק הופך למנהיג הבלתי מעורער שלנו. נכס לקבוצה", אמרו באשדוד. 

סלבס וחניכיו יחלו בהכנות למשחק הקשה בחוץ נגד מכבי נתניה ומרוצים מהחזרה של אורי עזו, שנכנס ברבע שעה האחרונה של המשחק. עזו עדיין מתמודד עם כאבים, אבל בקבוצה מאמינים ששילוב של מנוחה בזמן וטיפולים הכאבים יפחתו.

