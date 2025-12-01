באשדוד מרוצים: אנחנו מתקדמים בכיוון הנכון

תחושת החמצה במועדון ספורט אשדוד. אחרי שיצאה לפגרה עם תיקו 2:2 מחמיא בטרנר נגד הפועל באר שבע, החבורה של חיים סילבס חוותה אמש (ראשון) תסריט דומה ב-י”א, כשהובילה בתוספת הזמן 2:1 ואיבדה מיד לאחר מכן את היתרון, בסופו של דבר סיימה בתיקו 2:2 נגד האלופה מכבי תל אביב.

"אם אנחנו יוצאים גם ממשחק נגד מכבי ת”א בתחושה של החמצה גדולה, זה אומר הרבה", אמרו בעיר הנמל, "כמו נגד באר שבע, היינו יכולים להיות קצת יותר מרוכזים ולקחת את כל ה-3 נקודות, אבל אנחנו בכיוון הנכון. יחד עם זאת היינו גם יכולים להפסיד אחרי שמכבי חזרה למשחק, אז נחבק את הנקודה וזה כבר שייך להיסטוריה כי מצפה לנו משחק קשה נגד נתניה מחרתיים".

במ.ס אשדוד מרגישים פספוס ששוב לא הצליחו לסיים עם ניצחון אחרי שהובילו בדקה ה-90 משער שני העונה של הבלם איברהים דיאקטה. באשדוד החמיאו לבלם, כמו כן ליתר שחקני ההגנה שעשו עבודת הגנה טובה למרות ספיגת שני שערים. חמודי עאמר וטימותי אוואני בלטו, מנגד, קרול נימצ’יצקי ביצע טעות שהחזירה את האורחים למשחק.

ז'אן פלורן באטום ויוג'ין אנסה חוגגים (רדאד ג'בארה)

יוג’ין אנסה וכובש השער הראשון ז’אן פלורן באטום המשיכו לקבל מחמאות, כמו כן נועם מוצ'ה ורועי גורדנה שהנהיג את הקבוצה בקישור. "גורדנה ממשחק למשחק הופך למנהיג הבלתי מעורער שלנו. נכס לקבוצה", אמרו באשדוד.

סלבס וחניכיו יחלו בהכנות למשחק הקשה בחוץ נגד מכבי נתניה ומרוצים מהחזרה של אורי עזו, שנכנס ברבע שעה האחרונה של המשחק. עזו עדיין מתמודד עם כאבים, אבל בקבוצה מאמינים ששילוב של מנוחה בזמן וטיפולים הכאבים יפחתו.