ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

"זה היה אולי המשחק הכי טוב שלנו העונה"

תחושת פספוס בנתניה אחרי ההפסד לבית"ר: "הכרטיס האדום גמר את המשחק". לוי: "השמיים הם הגבול". במועדון החלו לפעול בשוק הזרים, קסטין שוחח עם סגל

|
שחקני מכבי נתניה (אורן בן חקון)
שחקני מכבי נתניה (אורן בן חקון)

תחושת פספוס גדולה במכבי נתניה לאחר ההפסד אמש (ראשון) 4:2 לבית"ר ירושלים, שקטע רצף ניצחונות מרשים, אך לווה ביכולת מצוינת מצד היהלומים בפרקים גדולים של המשחק.

לעיני למעלה מ-2,500 אוהדים שתמכו ללא הרף, הקבוצה של יוסי אבוקסיס נקלעה לפיגור מוקדם, אך שלטה במשחק בפרקים גדולים ממנו כאשר בהמשך כרטיס אדום של עזיז אואטרה הקשה על האורחת לחזור, ולמרות שער של באסם זערורה שהפיח תקווה, נתניה הוציאה ארבעה כדורים מהרשת ונוצחה.

"חבל, כי מבחינת הכדורגל, זה היה אולי המשחק הכי טוב שלנו העונה. אבל כשמחמיצים כ"כ הרבה, קשה לנצח. בסופו של דבר, היינו שם והכרטיס האדום במחצית השנייה גמר לנו את המשחק", הודו במועדון.

באסם זערורה (אורן בן חקון)באסם זערורה (אורן בן חקון)

"הרגל המסיימת לא הייתה הפעם”, סיכם הקשר מאור לוי שבישל פעמיים, "הגענו להרבה מצבים, אני גאה באיך ששיחקנו כי הוצאנו את תוכנית המשחק לפועל חוץ מרבע השעה הראשונה. אני לא זוכר משחק כזה שלנו באצטדיון כזה מול קבוצה כזאת כמו ששיחקנו בעיקר בחצי השעה השנייה של המחצית הראשונה. אני מקווה שניקח את היכולת הזאת הלאה.

"הקהל בא במספרים יפים גם במשחק הזה וגם נגד ריינה לפני הפגרה וזה משהו מטורף. אני רק מקווה שהם ימשיכו לבוא ולתמוך גם ברגעים הקשים. אם נייצר את האחדות הזאת אז השמיים הם הגבול מבחינתנו כי אני מאמין בקבוצה הזאת ברמה הכי גבוהה שאפשר".

לקראת חודש ינואר, נתניה החלה לפעול בשוק הזרים כאשר במועדון בוחנים אופציה של בלם זר, אך לצוות המקצועי גם מוצעים קשרים, כאשר ייעשה ניסיון נוסף להתיר את חוזהו של ג'אניו ביקל. מוחמד ג'טיי לא התלבש אתמול ועדיין לא ברור אם יישאר.

הבעלים רוס קסטין נכח במשחק, אפילו הגיע עם כובע של מכבי נתניה והחמיא בסיום על היכולת, כאשר הוא אף שוחח עם היו"ר גיל לב והבעלים היוצא אייל סגל, שנכח גם הוא. קסטין יגיע כמובן גם למשחק מול מ.ס אשדוד ביום רביעי.

