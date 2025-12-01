בכר: מלמד לא משחק? יש דברים שלא כולם רואים

מכבי חיפה ממשיכה לאכזב ובמחזור החולף סיימה בתיקו מאופס מול הפועל פתח תקווה במושבה, המשחק השמיני ברציפות שלה ללא ניצחון והרביעי תחת ברק בכר. מאמן הירוקים דיבר במסיבת עיתונאים לקראת המפגש החשוב מול הפועל תל אביב בסמי עופר מחר (שלישי, 20:30). המסע”ת הועברה בשידור חי כאן באתר.

מתי נראה את השינוי המיוחל? 8 מחזורים ללא ניצחון ונראה שזה מתסכל אותך אישית, מתי נראה את האור בקצה המנהרה?

”ברור שהתוצאות לא משמחות אף אחד, אבל אין ברירה, עדיף לדבר פחות ולעבוד יותר. זה מה שאנחנו עושים. לצערי זה לא בא לידי ביטוי בתוצאות, אבל נמשיך ונמשיך וזה בסוף יגיע”.

איפה הבעיה העיקרית של הקבוצה מקצועית? אולי האיכות לא מספיקה.

”לא אשב לנתח את הדברים, יש המון דברים, אנחנו יושבים בצוות, יש המון מה לנתח ולעבוד עליו. יש דברים לא מתוכננים, כשאתה מתכונן 3 שבועות למשחק ומקבל אדום מוקדם זה משבש את ההכנות וצריך להגיב אחרת. יש הרבה עבודה ולא בורחים מזה”.

ברק בכר (עמרי שטיין)

הייתם מפסידים אם זה היה 11 מול 11, למה כל הזמן 4-3-3, לא נראה את קאני באזור תיבת ה-5, תמיד הוא על הקו. אין לך את השחקנים ל-4-3-3, אין לך שם יתרון מספרי ואין איכות. פלורס שיחק יותר הגנתי עם גוני נאור בקישור כדי לא להיות מופקר. קרה מה שקרה ואיתך זה חוזר להיות מה שהיה, אבל בלי תכלס.

”לא ניכנס לניתוחים וטקטיקות, זה לא המקום. ניסינו בתחילת השנה שיטות, 5-3-2, דברים לא עבדו, ניסינו הכל. בסוף מנסים לעבוד על מה שיציב, אי אפשר לעשות יותר מדי שינויים ולשגע את השחקנים, הם צריכים ביטחון. התחלנו לא רע מול פ”ת, שלטנו, אם לא היינו מקבלים את האדום היה לנו סיכוי גבוה לנצח, אבל זה לא משנה. דווקא ב-10 שחקנים בסיטואציה קשה ומול קבוצה מוכשרת, אי אפשר לזלזל בהפועל פ”ת, ראיתי דברים שלא ראיתי במשחקים האחרונים. ראיתי שחקנים שנתנו מאה אחוז, מחויבים יותר, הגישה הייתה מצוינת. השחקנים מבינים את הסיטואציה, לא צריך להיות יפה נפש ולנסות לשחק כדורגל. בסיטואציה שנוצרה השחקנים הגיבו בסדר גמור וידעו שנקודה זה גם חשוב במצב שנוצר. עם מחויבות וגישה טובה נביא את הכדורגל”.

יכול להיות שהסגל לא טוב כמו שחשבת?

”זה לא עניין של הסגל, הקבוצה נמצאת בסיטואציה מאוד לחוצה ואין מה לעשות, התקשורת והלחץ והקהל, הציפיות, זה לא מקום רגיל. אנחנו מרגישים את זה. בסיטואציה שנוצרה, 3 משחקים לפני זה היינו יכולים לנצח וספגנו גול בסוף. מאמין שאם היו תוצאות היה גם יותר ביטחון. בסוף כשאתה לא מנצח 8 משחקים זה יושב והם בפעולות פשוטות לא מצליחים ואז זה נראה שהם לא משחקים כדורגל, אז המטרה שלנו זה באמת לייצר מומנטום, ניצחון, לא משנה איך, צריך לנצח משחק אחד ואז יהיה יותר ביטחון. המטרה שלי היא לייצר תוצאות ולעשות את השחקנים יותר טובים. אני צריך להפיק יותר ממה שיש וזאת המטרה”.

"הקבוצה בסיטואציה מאוד לחוצה". בכר (עמרי שטיין)

ראינו את דניאל דרזי וינון פיינגזיכט מקבלים הזדמנות. האם נראה המשכיות?

”מבחינתי זו לא הבלחה וזה לא משנה אם ישחקו יותר או פחות. הם ראויים להיות בסגל של מכבי חיפה ועשו יופי של משחק, בסיטואציה שנוצרה היה קשה להביא את היכולות ההתקפיות לידי ביטוי, אבל שניהם תפקדו בסיטואציה לא קלה עם לחץ גדול ועברו את זה בצורה טובה מבחינתי והם ראויים להיות חלק מהסגל של מכבי חיפה ולשחק”.

דניאל דרזי וינון פיינגזיכט (שחר גרוס)

גיא צרפתי ניחם את גיא מלמד אחרי שלא שיחק בסיטואציה שנוצרה. איך מביאים אותו לקראת המשחק חזק בראש אחרי עונה בה לא שיחק.

”קודם כל הוא חזק בראש, הוא בסגל ויכול להוסיף לנו. הוא עבר סיטואציה לא קלה בשנה שעברה וגם השנה כשהיו משחקים שלא התלבש, עכשיו הוא בסגל והוא מתאמן טוב, אני מאמין שאם הוא ישחק הוא ייתן מה שצריך. הוא גם לא ילד ויש לו את היכולות שלו”.

יש לא מעט שחקנים בלי חוזה בעונה הבאה, עד כמה זה מחלחל ויכול להפריע להם?

”זה לא מעניין, זה באמת לא מעניין בסיטואציה שנוצרה. מי שיש לו חוזה צריך להתאמץ עוד יותר, כולם צריכים להוכיח את עצמם, גם מי שאין לו חוזה. מתרכזים בכאן ובעכשיו, במשחק הבא, הגיע הזמן שנעשה את זה וזה מה שמעניין כרגע”.

יכול להיות שהסגנון של מכבי חיפה צריך להיות הגנתי יותר?

”אני מבין מה שאתה אומר, עדיין יש DNA למועדון. נכון שאולי בסיטואציה מסוימת זה פחות רלוונטי, אבל עדיין זו מכבי חיפה. זה לא אומר שצריך שכולם יהיו מאחורי הכדור, אבל צריך להבין את רמת המחויבות והלחץ. הרגשתי שיש קבוצה חזקה ועוצמתית במשחק האחרון, ועל הבסיס הזה צריך להביא כדורגל כי יש פה שחקנים טובים שיכולים לכבוש. זה עניין של איזונים לשלב את הלחץ והכדורגל וזה התפקיד שלי”.

שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (שחר גרוס)

אם אתה אומר שמלמד נראה טוב באימונים, יש הסבר שהוא לא שיחק דקה?

”אני מבין שהוא מעסיק אתכם, הוא הרוויח את זה כי שנה שעברה הוא היה מלך השערים. יש הרבה דברים שלא כולם רואים, יש עוד שחקנים ותחרות בין כולם, הוא יקבל את ההזדמנות שלו ויוכיח את עצמו. הוא ייתן גולים, רוצים להרוויח את כל מי ששייך לסגל והוא חלק ממנו”.

איך עוצרים את סתיו טוריאל והפועל ת”א שמגיעה במומנטום?

”הוא שחקן מאוד מוכשר ויש להם עוד שחקנים טובים, קבוצה חזקה וטובה, קבוצה עם אנרגיה טובה, משחק מאתגר, נצטרך לנצל את החולשות שלהם”.

לויזוס לויזו מחבק את סתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)

מי בקישור יכול לתת גולים? תראה את הקישור של ב”ש ששם שחקנים כובשים.

“לא צריך להשוות, צריך להסתכל על מה שיש לנו ולהפיק את המקסימום. התפקיד שלנו זה לייצר קבוצה יותר טובה, כשיהיה יותר ביטחון נראה שחקנים שלנו כובשים. דרזי, אוחנה ואזולאי יודעים לתת גולים. כולם נפגעו והביטחון יורד. לתוצאות יש משמעות גדולה, כשנשיג את הניצחון הדברים ישתחררו ונראה את היכולות היותר טובות של השחקנים”.

היו לך הרבה מאצ’ אפים עם ברדה לאורך השנים.

”יש המון מאמנים ישראלים צעירים מוכשרים וכל משחק נגדם הוא אתגר גדול, גם נגד עומר פרץ שבנו שם יופי של קבוצה. זה לא פיקניק, הפועל תל אביב נהדרת ומאומנת ויש הרבה קבוצות כאלה בליגה. כל משחק הוא סיפור בפני עצמו”.

אליניב ברדה וברק בכר (מרטין גוטדאמק)

אולי צריך לשנות את הפאזה ולשחק בהתאם עם מה שיש לך? זה רק עליך.

”אני מבין לגמרי, אני לא אומר שצריך לתת הצגות וחמישיות, אבל אפשר לעשות את הדברים יותר טוב ברמה הקבוצתית ולקדם שחקנים ברמה האישית. היו תוצאות ביד, עם תוצאות טובות נוכל לראות את הדברים האלה”.