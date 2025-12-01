יום שני, 01.12.2025 שעה 12:55
307-2513ארסנל1
2512-2713מנצ'סטר סיטי2
2412-2413צ'לסי3
2411-1613אסטון וילה4
2216-2113ברייטון5
2213-1713סנדרלנד6
2120-2113מנצ'סטר יונייטד7
2120-2013ליברפול8
2011-1713קריסטל פאלאס9
1920-2113ברנטפורד10
1923-2113בורנמות'11
1816-2113טוטנהאם12
1816-1713ניוקאסל13
1817-1413אברטון14
1717-1513פולהאם15
1222-1313נוטינגהאם פורסט16
1127-1513ווסטהאם17
1125-1313לידס18
1027-1513ברנלי19
228-713וולבס20

הגניבות באנגליה שהופכות לעסקאות סמים ונשק

בממלכה חשפו איך גריליש, איסאק וכוכבים אחרים נשדדו: "כנופיית גוצ'י" ועבריינים אלבנים פרצו לבתיהם והשלל הועבר לאירלנד. כוכב ליברפול רכש דוברמן

|
ראחים סטרלינג וג'ק גריליש (IMAGO)
ראחים סטרלינג וג'ק גריליש (IMAGO)

הפשע מאורגן באנגליה ממשיך לכוון אל קבוצות הפרמייר ליג וכוכביהן, כשכנופיות מקצועיות מבצעות פריצות לבתיהם של שחקנים ובנות הזוג שלהם - ומבריחות את השלל לאירלנד, שם הוא משמש לעסקאות סמים ונשק. על פי הדיווחים באנגליה, רשת הפשיעה המכונה "כנופיית גוצ’י" מדאבלין, פועלת יחד עם עבריינים אלבנים וממקדת את פעילותה בשחקנים באזורי צ’שייר ומרסיסייד, שם מתבצעות בשנים האחרונות פריצות בשווי של מיליוני ליש״ט.

השחקנים ג'ק גריליש, ראחים סטרלינג, אלכסנדר איסאק ואלכס אוקסלייד צ’מברליין כבר היו קורבנות למבצעי שוד מאורגנים שבהם נגנבו תכשיטים ושעוני יוקרה בשווי מאות אלפי ליש”ט. הפורצים משתמשים ברשתות החברתיות למעקב אחר רכוש יקר, ומעדיפים לפרוץ כשהבית מאוכלס - משום שמערכות אבטחה רבות מנוטרלות בזמן נוכחות בבית. הם פועלים במהירות בעזרת צוותים מקומיים, נהגי מילוט ותצפיתנים, נכנסים דרך חלונות הקומה העליונה באמצעות סולמות טלסקופיים, ומכוונים ישירות לחדרי הארונות של השחקנים.

דוגמה בולטת לאירוע כזה היא הפריצה לביתו של ג'ק גריליש בדצמבר 2023. בזמן שבת זוגו סשה אטווד ו-10 מבני משפחתם צפו במשחק של מנצ’סטר סיטי, כנופיה חדרה לאחוזה בצ’שייר וגנבה רכוש בשווי כמיליון ליש״ט. המשטרה חקרה’ אך התיק נסגר ללא מעצרים. גריליש כתב לאחר מכן: "זו הייתה חוויה טראומטית. אני רק אסיר תודה שאף אחד לא נפגע".

אלכסנדר איסאק (IMAGO)אלכסנדר איסאק (IMAGO)

על פי מקור פלילי שצוטט בתקשורת, העבריינים מנצלים את העונשים הנמוכים יחסית על פריצות לבתים ומעבירים את השלל לאירלנד דרך סקוטלנד. שם פועלת "כנופיית גוצ’י", שמקושרת לקרטל קינאהן הידוע לשמצה ומונהגת על ידי גלן וורד, שמרצה עונש מאסר בגין ירי במסיבה. משם נמכר הציוד באירלנד או בספרד, לעיתים תמורת אירו - מטבע שמאפשר נשיאה קלה יותר של סכומי כסף גדולים.

בעקבות גל הפריצות, מועדונים רבים בפרמייר ליג, בהם מנצ’סטר יונייטד, הגבירו את האבטחה סביב בתיהם של השחקנים. חלקם מעסיקים צוותי תגובה פרטיים 24/7, אחרים התקינו מערכות אבטחה מתקדמות, "חדרי ממ״ד" מפלדה ולעיתים אף כלבי שמירה מאומנים. איסאק, לדוגמה, רכש דוברמן ב-30 אלף ליש"ט לאחר שנפרץ ביתו בניוקאסל ונגנב ממנו רכוש בשווי של כ-200 אלף ליש״ט.

אבל למרות המיגון הכבד, גל הפריצות לא נעצר. בעבר סטרלינג התעמת עם פורצים במסכה, ברדלי דאק וזוגתו אוליביה אטווד עזבו את ביתם לאחר שלוש פריצות, והמתאגרף טומי פיורי וזוגתו מולי מיי האג איבדו רכוש בשווי 800 אלף ליש״ט בדירתם במנצ’סטר. גם אוקסלייד-צ’מברלין והזמרת פרי אדוורדס היו בין הקורבנות.

רונאלדו עצבני: ראש בראש מול רובוט בשער

גל הפשיעה הזה יוצר לחץ כבד על שחקנים ומשפחותיהם, ומציג תמונה מדאיגה של תופעה שהופכת נפוצה ומאורגנת יותר בעונות האחרונות - תופעה שהפרמייר ליג ומערכת האכיפה יידרשו להתמודד איתה בעוצמה רבה יותר.

